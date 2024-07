Daniela Souza dará batalla en Olímpicos

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

La taekwondoín mexicana, Daniela Souza, destacó su mentalidad rumbo a su debut olímpico. “Nunca me rindo, advirtió

La taekwondoín Daniela Souza advierte que dará batalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 y destacó su mentalidad que demuestra en cada combate.

“Diría que mi ventaja es la mentalidad. Siempre voy a luchar hasta el final, no voy a hacer una peleadora fácil desde el principio y nunca me rindo, siempre quiero dar el mejor resultado a mi bandera y también a mi familia, a todas las personas que trabajan conmigo, es trabajo en conjunto, no solo mío; entonces yo diría que esa es mi ventaja, la actitud que siempre presentó en el combate”, comentó la mexicana Daniela Souza en para el Comité Olímpico Mexicano (COM).

La bajacaliforniana realizará su debut olímpico y destaca el enfoque que tiene combate a combate.

“Estamos muy concentrados, estamos muy emocionados de finalmente estar cumpliendo un sueño más, el representar a México en unos Juegos Olímpicos y pues vamos con todo el ánimo y también con toda la claridad mental, combate a combate”, mencionó la originaria de Tijuana.

La taekwondoín mexicana en la categoría de 49 kilogramos ganó medalla de oro en Santiago 2024 y en el Grand Prix de Manchester 2023 se ubicó en la cuarta posición.

“Me considero como una mejor versión, traté de hacer algunos cambios, algunos ajustes, pero con la misma pasión, la misma hambre que tenía en Tokio, ahora aumentó”, aseguro Souza Naranjo.

En Tokio 2020 no pudo asistir a la justa y para el ciclo de París 2024 lo calificó como intenso desde el principio de la reanudación de la pandemia.

“Fueron tres años de sumar puntos, de sumar experiencia, tuve muy buenos resultados en este ciclo, resultados que no había tenido en toda mi carrera deportiva. Tuve mucha aprendizaje y más experiencia, pero sobre todo con más claridad de lo que quiero hacer y pues con mucha ilusión”, apuntó la atleta de 25 años.

LOS RANKINGS DE DANIELA SOUZA:

– 6to. en el Ranking Olímpico de Taekwondo.

– 5to. en el Ranking Mundial de Taekwondo.

