Sin medias tintas

No da la cara “Siri” Salido…A querer y no, pero al que “huele” que le están dando un trato preferencial es al caso del homicidio imprudencial provocado por el ex boxeador, Orlando “Siri” Salido, como para que sea hora de que no haya pisado la cárecel, a pesar de que el pasado viernes 5 de julio se metiera a una casa de Obregón, con todo y picapón, con saldo de un adulto mayor muerto, y varios heridos. Porque para empezar y acabar pronto, de inició se hablaba de que había quedo muy grave, y estaba con escolta policial en un hospital, luego de que estrellara su pick up Ram en la parte trasera de una vivienda de la colonia Misión del Real, pero ya el pasado jueves fue dado de alto, y hasta salió con amparo federal en mano para no ser detenido, y siendo trasladado en un vehículo particular, y no en una unidad policíaca. ¡Pácatelas!

Mientras que un día después, o el viernes anterior, ya se presentó a la primera audiencia, que comenzó poco después de las 10:00 horas, y concluyó alrededor de las 14:40 horas, a la que acudió acompañado de sus abogados y esposa, misma que al salir de los Juzgados Orales Penales se lo llevó agarradito de la mano, hasta subirlo a una camioneta, en la que fue sacado del lugar, simpre cubriéndose el rostro con una carpeta. ¡Zaz!

Al ser una actitud con la que Salido Rivera denota tener maldad, por como ni la cara da, después del trágico accidente que causara, por un exceso más que protagonizara, al aflorar que una vez más manejaba alcoholizado, aun y cuando lo que es hasta ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha querido relevar los resultados de los exámenes toxicológico que se le practicaron. ¡De ese pelo!

Ante lo que se deduce que el por algo mal afamado del “Siri” Salido no estaba tan grave como se decía, por haberse aliviado en tres día, en tanto que por otro lado de inmediato se puso a la defensiva, al ampararse para llevar el proceso judicial en libertad, y todavía teniendo el descaro de mandarle a decir a los afectados de su imprudencia el que le otorguen el perdón, dizque porque no era su intención el cometer esa atrocidad. ¡Ajá!

Cuando lo cierto es que en la práctica no se le ha notado ninguna actitud de arrepentimiento, porque en las veces que se le ha cuestionado sobre esa catátrofe que propiciara, después de que el inmueble habitacional contra el que chocara lo dejara en perdida total, en todo momento ha guardado silencio, haciendo valedero aquello de que ¡El que calla otorga!, aunado a que no ha tenido ningún acercamiento con las víctimas.

Pero encima de eso todavía dijo de estar dispuesto a pagar la reparación de los daños, pero hasta donde le sea posible, como si les fuera hacer un favor, cuando es algo ante lo que no tendrá otra opción, por ser una obligación, pero con esas ínfulas se ha estado conduciendo, a la par de que habría que ver si aun lo tienen vigilado, porque lo que es el fiscala estatal, Gustavo Salas, no ha vuelto a decir ni media palabra. ¡Ñácas!

Casi por nada es que los familiares y amigos del fallecido, José Luis, de 61 años de edad, ya están demandando justicia, y con la advertencia de que no negociarán ningún arreglo, porque lo que quieren es que el también ex diputado pague por lo que hizo, y que además deje de ser un peligro para la sociedad, por no ser la primera vez que incurre en un escándalo, pero que ahora sí terminó en una fatalidad. ¡A ese grado!

Pues antes ya había golpeado a un guardia de un “Antro”, y hasta a su pareja, e incluso llegó a robar cerveza en un Oxxo, y puras de esas, y es por eso del temor que hay, de que vuelvar a imperar la impunidad. ¿Será?

La ve cerca Donald Trump…Y después de lo que le pasó a Donald Trum el pasado sábado, cuando intentaron matarlo durante un mitin político en Pensilvania, muy seguramente que muchos mandatarios van a poner sus barbas a remojar, o cuando menos reforzarán sus sistemas de seguridad personal, derivado de que el miedo no anda en burro, luego de que viviera para contarlo. ¡De ese tamaño!

Tan cerca la vio el ex presidente y precandidato presidencial estadounidense, que contrario a la arrogancia que lo caracteriza, esta vez terminó por reconocer que “fue Dios” quien evitó su muerte, después de que una bala la perforara una oreja, y que el chaleco antibalas evitara que recibiera una en el pecho, después de que un franco tirador le disparara, para después ser abatido, y en cuyo atentado igualmente murió un simpatizante.

Así estuvo ese sonado ataque contra Trump, de 78 años de edad, a quien sacaron del escenario con el rostro ensangrentado, después la evidente falla de los integrantes del Servicio ni tan Secreto gringo que lo custodiaban, quienes además tardaron un resto para retirarlo del templete, en el que le hicieron “casita” hasta que dejaron de escucharse los balazos, en unas imágenes que le dieron la vuelta al mundo. ¡Tómala!

Toda vez que es un sangriento hecho que nuevamente evidenció la vulnerabilidad de la “seguridad” de los ganachos, como para que el solitario tirador, un extremista de nombre, Thomas Mattew Crooks, de 20 años, de Bethel Park, Pennsylvania, casi asesinara a Donald, y con una pistolita calibre 22, y es por eso de las dudas que hay, de que se hubiera tratado de un autoatentado para hacer aparecer como héroe al precandidato.

Si se toma en cuenta el que a Trump todavía salió con el puño en alto, además de que ya adelantara y confirmara que estará más que listo para participar en la convención nacional republicana que comienza hoy lunes en Milwaukee, Wisconsin, cuando otro todavía estuviera tomando aguita con azúcar para el susto, cuando menos, pero en su caso ni siquiera se estará dando tiempo para que deje de sangrarle la herida.

Vuelven bloqueos de yaquis…Los que se sigue demostrando que nomás no tienen lado, son algunos grupúsculos de renegados de la tribu yaqui, y para prueba está que el pasado viernes por la tarde volvieran a las andadas, o a los bloqueos carreteros, que una y otra vez han realizado, al cerrar por alrededor de dos horas la carretera federal, a la altura de Loma de Guamúchil, generando un caos vehicular. ¡Vóitelas!

O séase que así estuvo esa enésima rebelión, aun y cuando esa etnia ha recibido de la Federación alrededor de $15 mil millones de pesos en obras públicas durante el actual sexenio, mediante el llamado Plan de Justicia Yaqui, y es por lo que se dice que “no tienen llenadera”, por la fama de contreras y rebeldes que se machucan, ya que ni entre ellos mismo ponerse de acuerdo, por cada grupo estar exigiendo su parte de ese pa$tel.

Y para quien dude lo anterior, es que por voz de un tal, José Luis Matuz, miembro de las autoridades tradicionales de Loma de Guamúchil, señalaron con dedo de fuego que llegaron a tanto, luego de que algunas peticiones por derecho de uso de vía e irregularidades en el citado plan justiciero, que le hicieron a los del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), donde cobra Adelfo Regino Montes, no tuvieron respuesta.

Sin embargo, y tras sostener un encuentro con los representantes de diversas dependencias de los tres niveles del gobierno, entre los que estuvieron enviados de la Conagua, INPI, y Gobernación, Oomapasc, y hasta el alcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano, es por lo que acordaron levantar esa bloqueada, y no instalarla hasta nuevo aviso, de cumplirse la promesa de reunirse mañana martes con el “Gober”, Alfonso Durazo.

En lo que es una protesta que refleja que no le han dado seguimiento a los acuerdos pactados, a raíz de que no a todos los han dejado tuti contentos con ese obrerío, y que es una responsabilidad que en apariencia recae en Adelfo Regino, por lo que habrá que ver en qué termina esa chochorrocienta sublevación étnica, con la que ooootra vez están haciendo pagar a justos por pecadores, y en medio de unos calorones. ¿Qué no?

Suma “Gober” a seguridad…Quien vaya que no quita el dedo del renglón es el gobernador, Alfonso Durazo, como lo exhibe el que acaba de participar en la novena reunión de los ejecutivos estatales que conforman la Coordinación de Seguridad de la Región del Golfo de California, para trabajar en una estrategia conjunta, en aras de garantizar la vigilancia e integridad de los ciudadanos. ¡De ese vuelo!

Con ese fin ahora celebraron ese cónclave en Mexicali, Baja California, siendo la anfitriona la gobernadora de esa Entidad, Marina del Pilar Ávila Olmeda; con la asistencia de los gobernantes, Víctor Castro Cosío, de Baja California Sur; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; y Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit, con la intención de intercambiar información estratégica, para la detención de objetivos criminales prioritarios.

De ahí que es por lo que Durazo Montaño destacara que: “Revisamos la incidencia criminal en la región en todos los rubros, y a través de la coordinación logramos el fortalecimiento de las instituciones mediante el intercambio de información e inteligencia, esto nos ha ayudado muchísimo en Sonora para tener asegurada la colindancia entre Entidades”, por lo que en esos términos tuvo lugar ese cierre de filas. ¡Ni más ni menos!

Ya que consideran que es una táctica que le ha abonado a la mejoría que se ha tenido en lo local en ese ámbito, en base a las más recientes estadísticas dadas a conocer por Durazo, al revelar que en 2021 el Estado estaba en el cuarto lugar a nivel nacional, en cuanto a homicidios dolosos, mientras que en el año en curso se ubica en el lugar número 10, y apuntando que en general en su periodo ha habido un decremento del 48%.

Para el caso es que precisara con todas sus letras que: “En 2021, fíjense ustedes, Sonora estaba en homicidios dolosos en el lugar número cuatro a nivel nacional. En 2022 pasamos al lugar número siete, en 2023 pasamos al lugar número nueve, y en 2024 estamos en el lugar número 10. Es decir, hemos bajado seis posiciones en materia de homicidio doloso”; y en secuestros se está en el 24; robos a casas 23; y a negocios en el 25.

