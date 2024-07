Sin medias tintas

¿Son centros de ejecución?

Ootro invento de diputado

Que ahora rentarán “bicis”

Aboga UUH ante Infonavit

Por Martín Romo (El Verdugo)

¿Son centros de ejecución?…Los que volvió a evidenciarse que son “tierra de nadie”, son los por algo mal afamados centros de desintoxicación antidrogas, como ahora el llamado CPV para Menores, ubicado en la colonia Palo Verde, donde el día 7 del presente mes reportaron sin vida a un jovencito de 14 años, de nombre Sebastián, y es por lo que el pasado domingo ya detuvieron a dos trabajadores de ese lugar. ¡Zaz!

Eso luego de que los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) realizaran un cateo en ese negociazo de “rehabilitación”, porque eso son, ya que no los hacen de a grati$, pero con procesos sin ninguna regulación, y es por eso de esas fatídicas consecuencias, por no ser la primer muerte que se registra, y en condiciones por demás sospechosas. ¡Tómala!

Razón por la cual es que los familiares del fallecido denunciaran públicamente ese funesto hecho, por como los regenteadores de ese establecimiento no les determinaran las causas de su deceso, y es por lo que como resultado de las investigaciones practicadas, ejecutaran ese par de órdenes de aprehensión, por lo que los acusados ya quedaron recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo. ¡Mínimo!

Sin embargo, y como siempre sucede, la duda que queda es el por qué no proceden contra los dueños de esos changarros, si se parte de que los empleados no se mandan solos, y si incurren en esos fatales procedimientos de tratamiento, o el como los tratan, que se dice que en la mayoría de las veces es violentamente, es porque así se los permiten, y que no descartan que hasta sea parte de los sistemas de regeneración que implementan.

Pero lo “píor” de esos condenables casos es que terminan ocultando las identidades de los propietarios, que pareciera que los consideran un mal necesario, por la falta que hay de esos espacios para atender al creciente número de drogadictos, y a lo mejor es por eso que a quien se le ha visto “muy blandito”, a la hora de prevenir esos trágicos acontecimientos, es al secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra. ¡De ese pelo!

Porque a pesar de los pesares, o de que esas lamentables tragedias que han seguido ocurriendo, lo que es hasta hoy no se ha sabido que pongan en práctica algún operativo para normarlos, sino que todo hace indicar que le apuestan a que las cosas “se calmen”, porque ni de los procesos judiciales vuelve a saberse nada, llegandose al grado que ni siquiera en el ínter los clausuran, y otro mal ejemplo de eso son los de CPV para Menores.

No obstante, y por encima de que nuevamente quieran minimizar ese fallecimiento, de quien era casi un niño, y que como muchos “cayó en las garras” del vicio de las drogas, ciertamente que es una cruda realidad esa falta de operatividad de Alomía Zegarra y sus malas compañías, para contrarrestar la impunidad que hay en el funcionamiento de esos locales, como lo exhibe el que al rato ya están operando como si nada hubiera pasado.

Con todo y que de última hora trascendiera, que finalmente la FGJE aseguró las instalaciones del Centro de Rehabilitación CPV para Menores, que era una casa adaptada, localizada en las calles Emiliano Zapata, entre José María Valencia y Emeterio Ochoa, en el ínter en que llevan a cabo las investigaciones para esclarecer ese aparente y artero asesinato. ¡De ese tamaño!

Ootro invento de diputado…Al que sí que le queda aquello, de que es de los que ¡Escuchan tronar el cielo y no se hincan!, es al polémico diputado panista, José Armando Gutiérrez Jiménez, alías “El Bigotes”, por proponer una reforma al artículo 1 de la Constitución Política de Sonora, para prohibir el requisito de las cartas de no antecedentes penales, a la hora en que se solicita un empleo. ¡De ese vuelo está su invento!

Pues si bien la intención de José Armando es buena, porque de lo que se trata es de respaldar a quienes intenten reintegrarse a la sociedad, tras haber salido de la cárcel, salvo en casos especiales previstos por la ley, lo que no puede pasarse por alto es que se está en una época con una alta incidencia delictiva nunca antes vista, y es lo que hace riesgosa la eliminación de ese “candado”, al momento de contratar empleados.

Casi por nada es por lo que ya el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Hermosillo, Juventino Félix, le revirara a Gutiérrez Jiménez que como empresarios estarán muy pendientes del rumbo que tome esa iniciativa que presentara ante el Congreso del Estado, a fin de hacer un análisis profundo de la misma, por ser uno de los requisitos claves con los que se evitan muchos problemas en ese sentido. ¡Órale!

Si se toma en cuenta que es un filtro elemental en que se basan los patrones, o las áreas de Recursos Humanos, para identificar perfiles “maleados” que no encajen en las plantillas laborales, y más porque “El Bigotes” Gutiérrez no aclara que pasaría con los que son reincidentes, y es por eso de la ventaja de detectarlos mediante ese documento que es expedido por la Fiscalía Estatal, para saber quién es quién entre el hampa.

Ante lo que se deduce que no es tan fácil, como tampoco menos relevante, el quitar ese elemento de evaluación para hacer una buena selección del personal, tal como lo hacen hasta ahora, con todo y que Félix Lugo manifestara que tienen la mejor disposición, pero a como están las cosas de inseguras, todo apunta a que “le darán pa´tras” a esa propuesta del levantadedos nogalenese, que por cierto volvió a reelegirse. ¡Palos!

Que ahora rentarán “bicis”…Y finalmente estarán yendo del dicho al hecho, a la hora de poner el buen ejemplo para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y reducir la dependencia de los vehículos en la Capital, a partir del anuncio que acaba de hacerse, de que el Ayuntamiento hermosillense pondrá en marcha un programa de renta de bicicletas compartidas. ¡Esa es la idea!

Ya que de acuerdo a lo manejado por el titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), José Carrillo Atondo, es un esquema que estaría a nivel de prueba, ya que en una fase inicial serían 80 “bicis” las disponibles para circular en el primer cuadro de “Hornosío”, aclarando que si se salen de las áreas designadas se bloquearían automáticamente, pero sin dar mayores detalles sobre eso, como tampoco en cuanto al costo.

Tan es un proyecto que todavía no está definido al 100%, que Carrillo señalara que: “Queremos establecer un programa piloto, especialmente en la parte central de la ciudad, que pueda expandirse con el tiempo. Estamos identificando los puntos clave, ya que uno de los retos principales es el bloqueo de las bicicletas. Estamos evaluando cómo se desbloquearán, ya sea mediante el uso de teléfonos celulares u otros métodos”. ¡Qué tal!

Prueba de ello es que José Eufemio reconociera que todavía no tienen una fecha para arrancar con esa modalidad de traslado, aunado a que están analizando los costos asociados a su operación, y es por lo que precisara que: “Estamos realizando los análisis necesarios, evaluando diferentes opciones, y planeamos presentar una propuesta sólida al alcalde en un par de semanas”, lo que habla de que aun no lo “aterrizan”.

Por lo que, de concretarse ese plan sería algo similar a las Ecobici que ya hay en la Ciudad de México, donde los usuarios que se registran en ese sistema de bicicletas públicas, pueden tomar una de cualquier cicloestación, y ya después dejarla en la más cercana a su destino, en lo que son rutas que contemplan una duración de recorridos de alrededor de una hora, por lo que así estaría esa buena opción. ¡A ese grado!

Aunado a que también deberán proyectar el marcado de algunas vías para que transiten con cierta preferencia, por el peligro que representa para los ciclistas el caótico tráfico vehicular. ¡Cuando menos!

Aboga UUH ante Infonavit…A los que vaya que “se les ha cargado la chamba” es a los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), que es presidida por Ignacio Peinado, por como han diversificado las gestiones que realizan ante las diferentes dependencias gubernamentales para mediar y ayudar a sus afiliados, como aflorara que también lo hacen ante el Infonavit. ¡Así el dato!

Y para muestra está la reveladora estadística ventilada por Peinado Luna, referente a que desde el 2019, cuando iniciaron operaciones con el Centro de Mediación para el Patrimonio Familiar de esa organización ciudadana, han atendido 4 mil 120 casos de hermosillenses que enfrentaban adeudos en el crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), logrando diferentes soluciones.

No en balde es por lo que “El Nacho” Peinado ponderara, que es tal el beneficio que han alcanzado ante el “Pichonavit”, que, de esa cifra total, 2 mil 756 asuntos correspondieron a asesorías para aclarar dudas sobre cómo solicitar una reestructuración de la deuda ante esa dependencia federal; y en otros mil 193 se brindó acompañamiento legal para llegar a un acuerdo entre las partes, bajo la base que, de lo perdido, lo recuperado.

Aun y cuando a la par reconociera, que no todos esos cabildeos terminan en muy buenos términos, al apuntillar que: “En 171 mediaciones no alcanzamos acuerdos, no hubo convenios favorables en virtud de que ya el crédito iba muy avanzado, y lamentablemente, ya el desenlace eran sentencias y adjudicaciones a favor del Infonavit”, por ser condicionantes ante las que ya nada puede hacerse, al tratarse de procesos concluidos.

Luego entonces así han estado esas litigadas, que no hacen por esos trabajadores ni los sindicatos a los que pertenecen, y que en la mayoría de esas “trácalas” que se les juntaron, se debieron a que se quedaron sin trabajo; o en su defecto a que consiguieron un empleo nuevo, pero la parte patronal no les brinda esa prestación, lo que les provocó que el deudón les continuara aumentando, al no pagarlo por su cuenta.

