Bravos de Juárez cae ante Pumas de la UNAM

Los fronterizos fueron doblegados 2-1 por los felinos que se mantienen en lo alto de la tabla durante el torneo Apertura 2024

Agencias

El conjunto de los Bravos de Juárez prolongó su mal arranque de torneo y sumaron una semana más sin ganar en el presente semestre al caer 2-1 ante los Pumas de la UNAM, quienes remontaron en la segunda mitad para mantenerse en la parte alta de la tabla, en duelo correspondiente a la Jornada 3 del torneo Apertura 2024.

Tras el pitazo inicial, fueron los felinos quienes rápidamente se acomodaron en el terreno de juego y a través de la velocidad de sus extremos, buscaron abrir los cartones en la frontera, no obstante, la puntería no estuvo de su lado y los disparos por parte de Guillermo Martínez y Jorge Ruvalcaba no encontraron destino en la red para dejar con vida a los locales al arranque.

Fue hasta pasada la media hora que los locales empezaron a reaccionar y en uno de sus primeros ataques, rompieron el cero en el marcador gracias a gran jugada colectiva, y tras dos pases de cabeza dentro del área, la de gajos quedó a merced del defensor, Diego Campillo, quién no se lo pensó dos veces y con un derechazo a primer palo puso a celebrar a la hinchada presente en el Olímpico Benito Juárez.

Ya en la segunda mitad, el ritmo de partido no cambió y los del Pedregal continuaron con su amplio dominio de balón, y desde el banquillo, Gustavo Lema, apostó por la presencia de Rogelio Funes Mori y el juvenil, Ángel Rico para lograr su objetivo, y fue este último que aprovechó su oportunidad y con un riflazo desde los linderos del área puso el ansiado gol para los suyos, en lo que representó su primera anotación en el máximo circuito en su tercer partido.

La anotación del empate terminó por quebrar el partido y la recta final del duelo tuvo un entretenido ida y vuelta, donde ambas escuadras se fueron con toda la intensidad en busca de la victoria, sin embargo, desde el banquillo los auriazules volvieron a encontrar la solución para llevarse los tres puntos.

El mediocampista, Rodrigo López, ingresó de relevo y tras pocos minutos en la cancha, encontró la de gajos plena para con un derechazo, ponerla lejos del alcance de Sebastián Jurado y explotar la emoción en la parcela de Pumas para lograr su primera victoria fuera de casa.

Con la derrota, Mauricio Barbieri y sus jugadores continuarán una semana más en la parte baja del torneo con apenas un punto; mientras tanto, los pupilos de Gustavo Lema llegaron a siete puntos en el semestre para mantenerse en el subliderato de la tabla.

De cara a la Jornada 4, el conjunto de Bravos de Juárez buscará sumar su primera victoria al recibir al bicampeón América en la cancha del Olímpico Benito Juárez; por su parte, los Pumas de la UNAM regresan a Ciudad Universitaria para enfrentar a los Tuzos de Pachuca

