Sin medias tintas

Entre balaceras la Capital

“Un gancho” Plan Sonora

¡Aclaran muerte de peces!

Va por andador el Alcalde

Por Martín Romo (El Verdugo)

Entre balaceras la Capital…Y a como han estado los balazos en las últimas semanas, sí que ya se está descomponiendo la “seguridad” en la Capital, y para prueba está que a una casa de colonia Balderrama llegaran al grado de atacarla en días consecutivos, como es el pasado sábado y domingo, con un saldo de dos heridos de bala, lo que habla de que la delincuencia ya está llegando a esos extremos. ¡De ese pelo!

Aunque de entrada, y a la clásica, lo que es el Comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dependiente de la Fiscalía Estatal, Carlos Alberto Flores, ya salió con la versión de que el domicilio que fuera blanco de esos atentados en serie y en serio, podría ser uno de los llamados “tiraderos”, que son de los lugares que están vinculados a la venta de drogas, y es por lo que ya lo están investigando. ¡Palos!

Sin embargo, lo más sorprendente de ese caso es el como los sicarios regresaran a la misma vivienda para tratar de consumar una aparente ejecución, sin importarles que esa zona ya estuviera “caliente”, por como un día antes ya habían disparado contra ella, por lo que a ese punto ya les está valiendo la posible presencia de las “autoridades” policíacas, a las que a todas luces ya están pasando por alto. ¡De ese tamaño!

Pero por si esos hechos violentos fueran poco, todavía el lunes por la noche en Romanza Residencial dos sujetos murieron en un intercambio de disparos, luego de que un hombre llegara a un inmueble de ese sector a bordo de un auto, y accionó un arma contra el mismo, desde cuyo interior repelieron la agresión con ese trágico resultado, lo que demuestra que en todos lados de Hermosillo ya se están suscitando esas tracateras.

Y obviamente que de buenas a primeras también manejaron el argumento de que pudiera tratarse de una morada relacionada con actividades ilícitas, lo que estaría por verse, aunque tenga lógica, porque no a cualquier “cantón” van a rafaguearlos nomás porque sí, o solamente porque se les ocurrió, aun y cuando afloró que en esta ocasión hubo un par de detenciones, que habría que ver si están ligadas a esos asesinatos.

No obstante que lo único cierto de todos eso es que esas balaceras ya han estado a “tiro por viaje” en la Ciudad del Sol, y hasta dejando narcomensajes, lo que confirmaría la especie difundida, de que podría ser consecuencia de la disputa de la plaza hermosillense para llevar a cabo el narcomenudeo, como lo ventilara Carlos Alberto, al señalar con “dedo de fuego” que aquí ya han sido detectado varios grupos criminales.

Ante cuyo violento escenario se da por descontado que las estadísticas de los homicidios dolosos se disparán en “Hornosío” en el pasado mes de junio, aunado a que en el presente julio también se está por el estilo, por tanta matadera, y es por lo que la cosa pinta para al rato estar como en Caborca y Obregón, de no cerrarse filas, e implementarse un operativo para repelgar y pararle el alto a los “mañosos”. ¿Qué no?

“Un gancho” Plan Sonora…El que se sigue confirmando que es todo un gancho para atraer nuevas inversiones al Estado es el Plan Sonora de Energías Sostenibles, y para seña está el que ahora inauguraran en Hermosillo la empresa ASK Industries, con una inversión de 33 millones de dólares, y una proyección de entre mil 200 y mil 500 nuevos empleos a generar entre 2024 y 2027. ¡De ese vuelo!

No en balde es por lo que el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, resaltara que, con la llegada de esos capitales a la Entidad, de compañías de talla internacional de la industria de semiconductores y la activación de puestos de trabajo bien remunerados, se está fomentando un impulso económico en beneficio de las familias sonorenses, en lo que es un progreso que se está apuntalando con el novedoso Plan Sonora.

Como ahora con la ASK Industries, que produce sistemas de audio, altavoces, amplificadores de audio, antenas, cables con un montaje de automatización, o máquina específica, y que tiene ventas globales por el orden de los 420 millones de euros, y cuenta como principales proveedores a TE Connectivity, Gebauer & Griller, Cia Cables y sus clientes dedicados a la fabricación y comercialización de vehículos. ¡Órale!

Razón por la cual es que en el acto inaugural Durazo ponderara que: “Sonora está viviendo un momento extraordinario, no exagero si les digo que el Estado está viviendo un momento histórico. Hay razones fundamentales que explican este momento histórico que está viviendo la entidad: El Plan Sonora que es una política industrial impulsada por el Presidente López Obrador, que busca aprovechar recursos naturales”.

A la par el “Gober” también visitó el nuevo Parque Industrial Vie Verte Hermosillo 2.0, donde se realizó la presentación del primer edificio concluido del proyecto, y que es una empresa estadounidense dedicada a la producción de componentes para la maquinaria donde se fabrican semiconductores, misma que comenzará operaciones en la ciudad, a partir de la estrategia económica de un gobierno facilitador de la inversión.

Por cierto, y como lo había prometido, ayer el Ejecutivo Estatal se reunió con las autoridades tradicionales yaquis de Loma de Guamúchil, para abordar diversas temáticas sobre agua, territorio, derecho y uso de vías, y otras solicitudes sociales, luego de que el viernes anterior bloquearan la carretera de Cuatro Carriles, ante lo que les dijo que: “No es necesario que tomen la carretera para que venga”. ¡Ni más ni menos!

Al apuntillar que: “El tema de la carretera es un tema sensible, entiendo la medida de presión, pero no era necesario que cerraran para que estuviéramos aquí, gracias al Plan de Justicia tenemos avances que no se ven; superamos el racismo y clasismo, producto de una vieja cultura, para convertirlo en motivo de orgullo”, pero “No podemos afectar con nuestras acciones a la propia sociedad que necesitamos de nuestro lado”. ¡Mínimo!

¡Aclaran muerte de peces!…Con todo y que siempre quedará la duda, por como generalmente “maquillan” los dictámenes oficiales, pero dan cuenta que la mortandad de peces que se presentara en días pasados en arroyos que conectan con el Río Yaqui, según esto no se debió a contaminación, si no a posibles factores como la falta de oxigenación, cambio de temperatura y turbidez de los afluentes por las lluvias.

Porque en base a lo ventilado por el titular de la Unidad de Protección Civil Municipal, un tal Francisco Mendoza Calderón, los resultados de las muestras que se enviaron a los laboratorios de Profepa, así como a un biólogo ampliamente recomendado y especializado, arrojaron que no había presencia de contaminantes en las cerca de 2 toneladas de bagres, lobinas y carpas que murieron por la carencia de oxígeno en el agua.

Al respecto Mendoza Calderón detalló que: “Los cambios observados macroscópicamente en las especies no corresponden a una intoxicación, eso nos dice claramente que no fue contaminación lo que hizo que los peces fallecieran, continuamos con más análisis, lo más seguro es la falta de oxígeno, venía muy turbia el agua y los cambios de temperatura, se harán muchos más análisis, pero con eso descartamos contaminación”. ¿Será?

Aun así, y derivado de esa situación, es por lo que las aguas con la que se abastece a los cajemenses se han estado analizando, para ver si cumplen con los estándares de potabilización, que, aunque es algo que realizan diariamente en las plantas del Organismo Operador (Oomapasc), ahora lo que se rastreaba era la posible presencia metales pesados y otros contaminantes químicos, pero sin hasta ahora se detectara nada. ¡Tómala!

De ahí que al ya descartarse una contaminada como la del Río Sonora, provocada por el emporio minero del Grupo México en el 2014, es por lo que incluso hasta los paseos campestres alrededor de la presa del Oviáchic ya fueran reabiertos al público, asegurando que las personas pueden hacer uso de ellos con toda confianza y seguridad de que después no les vaya a salir un tercer ojo. ¿Cómo ven?

Va por andador el Alcalde…Quien ya anunció que va por más, o por lo que sería un plan integral, como parte de la rehabilitación que acaban de hacer del flamante muelle de Bahía de Kino, es el Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, al destapar que para el próximo año contemplan la construcción de un andador, mismo que estaría cercano a ese pasadizo que está sobre el mar. ¡Qué tal!

Toda vez que, de acuerdo a lo adelantado por Astiazarán Gutiérrez, el objetivo es que en esa área en que lo edificarán, sea donde se instalen los vendedores, a la vez de que los visitantes puedan caminar, aunado a que eso permitirá mantener el lugar limpio y ordenado, para que los turistas aprecien la belleza que ofrece ese balneario natural, y que es lo que están proyectando, y en lo que según esto ya están muy avanzados.

Tan es así que el “Presimun” aliancista dijera que: “Ahora lo que queremos con un acuerdo que hicimos con los comerciantes locales es que ese tipo de orden continúe, en lo que se refiere a la venta de productos y servicios en Bahía de Kino, entonces la intención es construir un andador peatonal en donde ya están en este momento ubicados locatarios, para que sea un ambiente de comerciantes, pero al mismo tiempo ordenados”.

Aun y cuando “El Toño” Astiazarán dejara muy en claro, el que aún no cuentan con el costo de la obra, por lo que tendrá que presupuestarse para el venidero 2025, aunque para ese efecto ya se encuentran elaborando el proyecto ejecutivo, como dando por hecho el que será toda una realidad, para concretar un ordenamiento que nunca antes se había tenido en ese ámbito turístico, por lo que de ese vuelo será el acierto.

Casi por nada es por lo que Francisco Antonio destacara que: “Ellos están muy contentos y estuvieron de acuerdo en reubicarse una vez que el muelle fuera construido, esto significa que tendremos que continuar con las obras en la parte peatonal”, y que es algo con lo que terminará de tomar forma esa modernización que hicieran de ese caminador sobre el agua, que tiene una capacidad de aforo máximo para 400 personas.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X