Sin medias tintas

Está en duda el de la Sidur

Exhiben a titular de la SCT

Silencio ante desaparecidos

Que dan largas a brazaletes

Por Martín Romo (El Verdugo)

Está en duda el de la Sidur…Y de acuerdo a lo adelantado por el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Godofredo Gardner Amaya, todo apunta a que del dicho al hecho haya mucho trecho, en torno a las obras de rehabilitación de vialidades que se llevan a cabo en el Centro de Hermosillo, y que según esto proyectan concluir para diciembre del presente 2024. ¡De ese tamaño!

Toda vez que la cruda realidad de los atrasos que presentan esos trabajos no coinciden con los dichos de Gardner Amaya, y es por lo que sobraran los que opinaran, de que “no les gusta el cochi pa´ que de la lata”, como dicen en los pueblos, si se analiza que hasta ahora ninguna de las 14 rúas contempladas en ese sector de la Capital han terminado, de ahí que sea algo a lo que todavía “no se le vea ni pies un cabeza”. ¡Zaz!

Y un mal ejemplo de esa evidente lentitud de la Sidur es la calle Serdán, ubicada en ese primer cudro de la ciudad, y que abarca desde la Jesús García, hasta la avenida Pino Suarez, la cual no va ni a la mitad; en tanto que las demás están “píor”, de ahí que no se visualiza por donde vayan a terminarlas para el mes en que viene Santoclós, por sólo llevarse una avance del 18%, cuando ya faltan cinco meses para esa fecha. ¡Tómala!

No en balde es por lo que Gardner desde ya se está excusando, o “lavando las manos”, al salir con el cuento de que: “La circunstancia es que vamos a atender las calles conforme se nos van cediendo por parte del Municipio y Tránsito, dado que es un área muy sensible al comercio y flujo vehicular, se nos están liberando y conforme a ello estamos atendiendo”, como diciendo que están dependiendo del Ayuntamiento. ¿Será?

Aunque lo único cierto de todo eso es que el citado funcionario hasta ahora está dando la cara y una explicación, en cuanto al cómo van esas acciones de reconstrucción que se están haciendo con pavimento hidrálico, con una inversión de $180.8 millones de pesos, y es que se ha evidenciado una desorganización, por como han ido abriendo tramos, sin terminar en los que ya están empezados, y puras de esas. ¡De ese pelo!

Aun y cuando Gofodredo diga que con la experiencia adquirida con las primeras vías atendidas se generará una mayor velocidad en la coordinación del trabajo con las diferentes dependencias y organismos, pero lo que se evidecia es que no han estado trabajando por fases, para a la par en que abren, en contraparte cerrar las áreas en las que llegan a una terminación, y que así se les empiece a ver forma. ¿Qué no?

Porque de lo contrario eso hace que esos céntricos sectores sigan pareciendo una zona de guerra, por las tantas zanjas abiertas, y el asfalto levantado, lo que también ya abarca hasta el bulevar Hidlago, y las inmediaciones del Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia, y que es por eso del sentir que hay, de que nomás no se les ve para cuando, por encima de lo anunciado por Gardner Amaya, y no es para menos. ¡Vóitelas!

Por encima de que reconociera que hasta ahora no han tenido mayores atrasos como resultado de las lluvias, derivado de que han estado muy escasas, que sino estuvieran peor. ¡Esa es la impresión que hay!

Exhiben a titular de la SCT…Los que también ya están resintiendo los efectos de los recortes de presupuesto del gobierno federal de la llamada 4T, son los habitantes de Cumpas, y para prueba está el que han tenido que salir a bloquear la carretera que los conecta con Agua Prieta, como una forma de presionar para exigir su reparación, por lo intransitable que ya está, como consecuencia del bacherío que hay. ¡Mínimo!

A ese grado han llegado los residentes de esa localidad, como lo denunciara una de las manifestantes, de nombre Ana González, quien reveló que en los últimos 15 días han cerrado ese trayecto carretero en unas cinco ocasiones, pero ni así han obtenido respuesta de los fantasmales funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde está el tachado de burocráta de Eduardo Pacheco Grageda.

Casi por nada es por lo que ventilara que: “Pues ya la carretera está cada día peor, con las lluvias está cada vez peor, ya no parece carretera, ya están los baches cada día más hondos. Ya no sé qué irá a pasar; va a haber un momento en que ya no vamos a poder viajar, o qué va a pasar con un enfermo. Ya viene el tiempo de las escuelas, los chamacos que van a la universidad, y nadie hace nada”, por lo que así está ese clamor ciudadano.

Y sí que les asiste la razón en esas airadas protestas, si se toma en cuenta que antes la SCT programaba un plan de rehabilitación rutinaria con brigadas de conservación periódica, pero en el presente año lo eliminaron, y es por lo que esas carreteras comienzan a sufrir las consecuencias de un deterioro lógico por el tránsito y la antigüedad de las mismas, y es por lo que se les empieza a acabar la capa de pavimento. ¡Ni más ni menos!

Sin embargo, y con carácter de mientras, y para subsanar esa falla de Eduardo Antonio y compañía, que ya generó esa sublevación, afloró que el gobernador Alfonso Durazo ya giró instrucciones para que de acuerdo a las posibilidades del Gobierno del Estado, se repare esa cinta asfática, en lo que la mencionada y exhibida dependencia federal vuelve a hacerse cargo de las mismas, en lugar de hacer como que la Virgen les habla.

Silencio ante desaparecidos…Vaya que quienes sí que están quedando muy mal parados con la comentada desaparición de dos rancheros y un vaquero de Caborca, son el fiscal estatal y el titular de la Comisión de Búqueda de Personas del Estado, Gustavo Salas y Javier Ignacio Díaz, respectivamente, por hoy cumplirse un mes desde que se esfumaran, sin que hasta ahora hayan informado nada. ¡Pácatelas!

Ya que en base a lo ventilado por los afligidos familiares de Sergio Góngora Romero, de 73 años de edad, y Ramiro Góngora Romero, de 82 años, así como su trabajador, Ramón Mendoza, desde el pasado 18 de junio, cuando no volvieron a saber de su paradero, ambas instancias no han tenido acercamiento con ellos, a pesar de que les reportaron ese sonado suceso, después de perder contacto cuando estaba en el rancho de la familia.

Tan es así que manejaran que hasta ahora no han tenido noticias ni buenas ni malas, tocante a donde pudieran encontrarse, pero temiendo lo peor, después de que la casa de esa propiedad en la que criaban ganado, ese día la incendiron, además de que aparentemente se los llevaron en el carro en que se trasladaban, y es por lo que continúan en ascuas, y en la incertidumbre, y con sobrada razón. ¿Cómo ven?

Para evidencia hicieron público el que Díaz Ballesteros ni las llamadas telefónicas les ha contestado, mucho menos tampoco les ha reportado el cómo van los rastreos, si es que los están haciendo; en tanto que por otro lado es un caso que a todas luces Salas Chávez no ha traído en su agenda, no obstante y su relevancia, por tratarse de tres ciudadanos que hasta ahora se ignora donde podrían estar. ¡Así la negligencia!

Y más resulta ser todo un misterio, por los desaperecidos ser considerados gente de bien, al uno de ellos ser un doctor jubilado, y el otro ingeniero, y que operaban ese negocio llamado “El Comaro”, que ya ha sido trabajado por varias generaciones, el cual está ubicado entre “Cabronca” y Altar, por lo que no son ningunos improvisados en ese ramo, pero aun así tienen temor, por como el crimen organizado ha invadido esa región.

Que dan largas a brazaletes…A los que todo hace indicar que les han seguido dando muchas largas, es los pescadores que han estado demandado la entrega de brazaletes para evitar ataques de tiburones, según se deduce de lo ahora anunciado por secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), Fátima Rodríguez, de que será hasta el venidero septiembre cuando los empiecen a dotar de esos dispositivos. ¡Ups!

Eso porque en el ínter se la han llevado a puras reuniones orientadoras con productores pesqueros, dizque para “dorales la píldora”, cuando lo que con urgencia se necesita son esos sensores para espantar a esos escualos depredadores, sobre todo en las regiones donde ha habido más incidencia de su presencia, al punto de que ya han causado la muerte de dos buzos dedicados a la extracción de callo de hacha. ¡Palos!

Si se parte de que aunque las recomendaciones no están de más, para saber qué hacer, en caso de toparse con una animal de esos, que como nunca han abundado en los litorales sonorenses, principalmente en los puertos de Yavaros, Guaymas y en el Paredoncito, lo que requieren son esos aparatos que pueden llagar a representarles la diferencia entre la vida y la muerte, a la hora de estar en el agua. ¡Increíble, pero cierto!

Razón por el cual es que resulte por demás inexplicable, el por qué Rodríguez Mendoza simplemente no se ha limitado a distribuirles esa clase de equipamiento, a la vez de brindarles un asesoramiento integral, pero inadmisiblemente lo han estado haciendo al revés, y es por lo que la mayoría de ellos siguen desprotegidos, por ser muy pocos los que hasta ahora han asignado. ¡Así el dato!

A tal extremo dan cuenta que Fátima Yolanda les ha puesto tantos peros, que a los trabajadores de mar que no están afiliados a las cooperativa no los están contemplando para darles un artefacto de esos, como si costaran tanto, como para no garantizarles su integridad de esa manera, aunque sea en parte, por lo que así dicen que está la insensibilidad que ha exhibido la susodicha en cuestión. ¡De ese vuelo!

