Hablando Franco

Balacera frente a oficinas del IMSS impacta a testigos

El ataque armado registrado la tarde de este jueves en contra de una persona por fuera de las instalaciones administrativas del IMSS, es sumamente preocupante, porque es un sitio que a toda hora tiene concentración de personas, ya que familiares de hospitalizados permanecen en el lugar en espera de noticias de sus seres queridos y por fortuna no fueron víctimas de una de las balas.

Los que no se salvaron de resultar impactados fueron automóviles que estaban estacionados en el sitio, aunque a final de cuentas eso es lo de menos, porque por fortuna no hubo víctimas fatales que lamentar, aunque los dueños deberán “apechugar” y pagar las respectivas reparaciones en sus unidades, pero, insisto, lo más importante es que no hubo víctimas fatales.

Quienes andaban con tremendo susto fueron los “viene viene” o lava carros, así como un vendedor de hotdogs, que rápidamente levantaron sus enseres y emprendieron la huida por temor a ser alcanzados por una de las balas.

Como lo hemos señalado en anteriores entregas, este hecho nos muestra que, o llegó un grupo de delincuentes que tiene la intención de infundir temor o se rompió algún acuerdo o pacto entre los maleantes que están ocasionando el notable incremento en actividades delictivas en esta capital.

Solo esperemos que las autoridades actúen con celeridad y tomando en cuenta que estamos en la capital, en la sede del gobierno estatal, “se pongan las pilas” y se regrese la tranquilidad a esta capital.

El ejercicio periodístico no está en riesgo, asegura Fiscal de Justicia

Mientras tanto, en San Luis Río Colorado y Caborca, la situación sigue complicada y tan solo la tarde de ayer fueron acribillados tres elementos de la Policía Municipal del municipio fronterizo, quienes perdieron la vida, entre ellos una fémina.

El ataque directo ocurrió en contra de los integrantes de la fuerza policiaca, quienes estaban a bordo de una patrulla, donde uno quedó sin vida y los otros dos fallecieron al estar recibiendo atención médica.

Y en Caborca, aunque no hubo víctimas fatales también se registró un enfrentamiento entre integrantes de la Guardia Nacional y delincuentes, que no dejó heridos, solo el aseguramiento de un vehículo, pero sembró el terror entre quienes pasaban por el sitio, en la carretera a Sonoyta ya que algunas unidades fueron alcanzadas por las balas y al igual que lo ocurrido en esta capital, no hay quien se haga cargo de los daños.

Ya que hablamos de Caborca, de acuerdo con el Fiscal de Justicia, Gustavo Rómulo Salas, el comunicador de esa localidad conocido como “El Güero Hanz”, quien fue baleado el miércoles por la tarde por fuera de su casa, se encuentra estable en un hospital de esta capital.

Por cierto, el fiscal sonorense aseguró que la actividad periodística no se verá afectada en ese municipio, ni en ningún otro del estado de Sonora y declinó comentar si ésta es una de las líneas de investigación en torno al atentado, ya que dicen que el comunicador, quien es muy activo en la fuente policiaco, ya había recibido amenazas.

De acuerdo con familiares de “El Güero Hanz” se cuenta con video del ataque, ya que en su vivienda cuentan con cámaras, por lo que se confía en que se pueda dar con los responsables a la brevedad.

Asimismo, comentó que el comunicador está en terapia intensiva, ya que una de las balas afectó un pulmón, aunque se tiene la confianza en que en breve estará de nuevo en las calles dando a conocer las noticias con su peculiar estilo.

