Sin medias tintas

Vuelve a repuntar el Covid

Detallan camiones gratuitos

¡Aflora enésimo retén falso!

Ootros destapes de Claudia

Por Martín Romo (El Verdugo)

Vuelve a repuntar el Covid…Aun y cuando no parece, pero ya advierten contra lo que podría ser una nueva ola del Covid-19, por como en las últimas tres semanas los contagios han aumentado en un 28% en el País, según el último Informe Semanal 2024, y es por lo que incluso la Secretaría de Salud ya retomó el uso del cubrebocas en hospitales, y recomendándolo en personas que presenten males respiratorios. ¡Zaz!

Pues según los registros del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria (Sisver), en el año en curso a nivel nacional ya se han reportado 98 mil 370 cuadros sospechosos, de los que 8 mil 75 -8.2%- han sido positivos, con 375 defunciones, aun y cuando la positividad se ha mantenido por debajo de los niveles de años anteriores, pero con una tendencia al alza que supera la del 2023. ¡De ese pelo!

De tal forma que así está esa enésima oleada, y que ha provocado un mayor número de contagiados en la Ciudad de México, con 2,086; en tanto que el Estado de México suman 683; Querétaro 701, Nuevo León 509, y Puebla con 373, y es que en una semana se dispararon de 175 a 429, y es por lo que llaman a extremar precauciones entre los niños, ya que los menores de 5 años aún no cuentan con vacunas disponibles.

Y para quien dude de lo anterior está la advertencia lanzada por el doctor, Jorge Baruch Díaz, especialista en Ciencias de la Salud en Epidemiología y responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM, quien señalara que: “Ya tenemos un repunte de casos, estamos en el inicio de la curva epidemiológica de la segunda ola de contagios de Covid-19 en este 2024; se observa un incremento mucho mayor a la primera ola del año”.

Si se analiza que es tan real el riesgo por el resurgimiento de ese mal, que hasta trascendió que el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, volvió a contraer ese virus, a lo que se le agrega el que ya está desvariando por la edad, al ya rebasar los 80 años, y para prueba está el nuevo dislate en el que incurriera esta semana, porque al olvidársele el nombre de su secretario de Defensa, Lloyd Austin, se refirió a él como “tipo negro”.

Con todo y que, de acuerdo a un Informe Epidemiológico de la Secretaría de Salud del Estado, según esto hasta el presente julio sólo se han registrado media docena de enfermos por ese padecimiento, sin ninguna defunción; y en lo que es la temporada invernal 2023-2024, un total de 88, de los cuales 50 fueron hospitalizados, y 12 se mantuvieron en observación hospitalaria. ¿Cómo ven?

Detallan camiones gratuitos…Ahora sí que como lo prometido es deuda, el que ya anunció la buena nueva, de que está en vías de hacer realidad una de sus promesas de campaña, es el alcalde Antonio “Toño” Astiazarán, al adelantar que para apoyar la movilidad del estudiantado adquirirán dos unidades eléctricas que servirán como transporte público, el cual comenzará a operar gratuitamente a partir de septiembre. ¡Órale!

Más menos así está ese proyecto que empezará con dos destinos para la zona rural, y se extenderá al casco urbano en enero del 2025, de ahí que Astiazarán Gutiérrez dijera que: “Se me ha propuesto iniciar con las rutas de transporte eléctrico para la zona rural Oriente, ahorita la intención que tenemos es que iniciemos en el mes de septiembre con las primeras unidades eléctricas para estudiantes de la zona rural”. ¡Qué tal!

Razón por la cual es que “El Toño” Astiazarán aclarara, que sobre los camiones para esos recorridos se emitirá una convocatoria de septiembre a diciembre, con la finalidad de que los alumnos se inscriban, y en función de eso definir tanto el número de los mismos, como las corridas que habrán de implementarse, en lo que será un servicio de transporte exclusivo para los universitarios, y que así ya no le batallen al ir y regresar.

No en balde es por lo que el “Presimun” aliancista ventilara que planean llevar a cabo una licitación pública, vía la Agencia de Energía y Cambio Climático, que es la instancia municipal que se encargará de supervisar la compra, financiamiento y operación de los autobuses por parte de particulares, por lo que de esa forma en su trienio ha seguido echando el extra, con programas que tienen un importante impacto social. ¡Así el dato!

Toda vez, que el rubro transporteril no es una de las responsabilidades del Ayuntamiento, pero de esa manera se estará respaldando a unos de los sectores más vulnerables, como es el estudiantil de las latitudes rurales, y ya no tanto porque no pase el camión a tiempo para llevarlos a las universidades, sino además porque muchas de las veces no tienen ni para pagar el pasaje, de ahí el acierto de que además será gratuito. ¡Mínimo!

¡Aflora enésimo retén falso!…A querer y no, pero el que finalmente reconoció lo que antes minimizó, es el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, como es la existencia de los retenes falsos de parte del crimen organizado en las diferentes carreteras del Estado, como el que ahora detectaran en la región serrana, que es donde se sabe que más abundan. ¡Pácatelas!

Como evidencia de lo anterior es que Sergio Méndez revelara que el pasado lunes en Yécora detuvieron a cinco personas armadas “hasta los dientes”, que se hacían pasar por elementos del Ejército, o de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los que ubicaron por medio de denuncias ciudadanas, por lo que, al acudir a checar el dato, confirmaron que se trataba de delincuentes camuflajeados de soldados. ¡Vóitelas!

De ahí que una vez que los sorprendieron les decomisaron nueve armas largas y un par de unidades, como los manifestara Francisco Sergio, al ventilar que: “Fueron nueve fusiles de asalto, entre ellos una mini y un calibre .50. Hubo cinco personas detenidas, iban totalmente vestidas con uniforme del Ejército mexicano y en dos vehículos, hagan de cuenta que son los que usa la Secretaría de la Defensa Nacional”. ¡De ese tamaño!

Con lo que, con tal arresto en despoblado, a la postre el representante de la FGR por estos lares está aceptando lo que previamente había casi negado, como es el que esas agrupaciones delincuenciales ya se ostentan como militares y policías para proteger de sus enemigos los territorios que dominan, pero llevándose de paso a la ciudadanía que transita por esas vías, contra la que incluso ya han atentado. ¡Así la vulnerabilidad!

Y lo más peligroso es que únicamente es uno de los tantos que hay a lo largo y ancho de las carreteras, y que ubicaron porque “les dieron el pitazo”, porque de lo contrario todavía estuvieran amedrentando a los viajeros, y es por eso que ya hay regiones por las que evitan circular, sobre todo de noche, como es por esa serranía, así como en el desierto Norte, desde Caborca hasta San Luis Río Colorado, y no es para menos. ¡Tómala!

Otros destapes de Claudia…En torno al que se ha seguido “desgranando la mazorca”, es con relación a la conformación del gabinete presidencial de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y para seña está que el “juebebes” designara a los que serán sus secretarios del Trabajo, Turismo y Cultura, que son Marath Bolaños, Josefina Rodríguez Zamora, y Claudia Curiel de Icaza, con lo que ya suman 20 destapados.

Para mayores señas dan cuenta que Curiel de Icaza es licenciada en Historia por la UNAM, y con especialidad en Educación para las Artes; mientras que Rodríguez Zamora tiene licenciatura en Administración de Empresas por la Ibero de Puebla, y ocupó ese mismo cargo en Tlaxcala; en tanto que Bolaños hoy por hoy despacha en esa misma posición en el actual agonizante sexenio del “Prejidente”, Manuel López Obrador.

En lo que son unas nominaciones que denotan que Sheinbaum Pardo no está aceptando imposiciones, después de que se especulaba que la primera dama, o esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, pudiera quedar en la Secretaría de Cultura, lo que finalmente no ocurrió; además de que le han sugerido mantener al director del IMSS, Zoé Robledo Aburto; y al mal afamado subsecretario de Salud, Hugo López Gatell Ramírez. ¿Será?

Con esos nuevos nombramientos la lista de los elegidos ya la integran, Lázaro Cárdenas Batel, como Jefe de Oficina de la Presidencia; Ernestina Godoy Consejera Jurídica; Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores; Rosaura Ruiz, Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación; Alicia Bárcena en Semarnat; Marcelo Ebrard, Economía; Julio Berdegué en Agricultura y Desarrollo Rural; y Luz González en Energía.

Además de David Kershenobich en Salud; Raquel Buenrostro en la Función Pública; Jesús Esteva en Infraestructura, Comunicaciones y Transporte; Edna Vega en Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Rogelio Ramírez de la O al frente de Hacienda; Rosa Icela Rodríguez a Gobernación; Mario Delgado en Educación; Ariadna Montiel, Bienestar; y Omar García Harfuch en Seguridad. ¡Así van!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X