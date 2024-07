Aranza Vázquez controla la adrenalina y los nervios

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

La clavadista mexicana vivirá sus segundos Juegos Olímpicos. Su primera incursión lo hizo a los 18 años en Tokio 2020

Aranza Vázquez Montaño (21 de agosto de 2002) ya sabe lo que es participar en unos Juegos Olímpicos, lo hizo en Tokio 2020 a sus 18 años. Ahora, en París 2024 reconoce que ya sabe controlar la adrenalina y los nervios

“Me siento preparada en lo físico y técnico, así como en la parte mental, lo cual es importante para una competencia de este tipo. Tengo la experiencia olímpica y siento que puedo usar esa experiencia para ahora ayudarme en estos Juegos Olímpicos.

Aranza Vázquez en Juegos Olímpicos

La verdad creo que siempre he sabido cómo controlar esa parte de la adrenalina, los nervios y todo, y como te digo, ya con una experiencia a ese nivel, ya no es nada nuevo. Entonces puedes llegar un poco más, no confiada, pero si con la certeza de saber qué hacer en los momentos críticos y que mis clavados sean fáciles”, dijo la sudcaliforniana en entrevista para el Comité Olímpico Mexicano (COM).

En Tokio 2020 finalizó en el sexto sitio en la prueba de trampolín de tres metros. Se dijo emocionada con el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Físicamente me siento bien, ya poco a poco me siento más como la clavadista que voy a llegar a ser en esos Juegos”, dijo Aranza Vázquez.

La mexicana trata de disfrutar cada competencia y el clavado con el que más se identifica en el trampolín de tres metros es el de dos y media holandesa en B.

“Ha sido uno de mis mejores clavados, es el clavado que más me gusta, pero el que más dificultad tiene es tres y media vueltas al frente en B. Es el que más me cuesta, pero hemos estado trabajando muy duro para ponerlo en la mejor forma”, mencionó la medallista de plata en equipos mixtos 3 y 10 m en el mundial de Doha 2024.

¿CUÁNDO COMPETIRÁ ARANZA VÁZQUEZ EN PARÍS 2024?

Día: 7 de agosto de 2024.

Hora: 7 de la mañana (tiempo de la CDMX).

Comparte esto: Facebook

X