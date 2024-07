Madre de familia pide ayuda a gobernador para localizar a su hijo desaparecido

Ivanova de los Reyes

Madre de familia acudió a Palacio de Gobierno para pedir el apoyo del gobernador Alfonso Durazo para localizar a su hijo quien se encuentra desaparecido desde el pasado 28 de abril, en Hermosillo.

Ana Lucía Huez, manifestó que su hijo Germán Antonio Palafox Huez, de 26 años, salió de su domicilio ubicado en Paseo San Ángel la noche del domingo 28 de abril para comprar unos tacos y ya no regresó.

Señaló que interpuesto las denuncias correspondientes ante las autoridades, sin embargo, pide se agilice la investigación, ya que el tiempo sigue pasando.

“Yo ya hice una denuncia y un escrito al gobernador el cual me firmaron de recibido el día 14 de junio por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, de cual yo no he tenido respuesta alguna, ni siquiera una llamada me han hecho”, dijo.

Refirió que las autoridades solo le dicen que hay un avance del 70 u 80 por ciento en la investigación, pero nada más.

La denunciante, indicó que la propia familia logró localizar los objetos personales del joven desaparecido, tales como un celular, licencia de conducir y su vehículo.

Abundó que el teléfono fue localizado sobre la calle 26, la licencia en bulevar Quiroga y Navarrete, y el vehículo abandonado en la colonia Villa Hermosa.

Incluso, encontraron videos y el número de placas de otro vehículo, así como el nombre de la persona que están registradas y se le proporcionó a las autoridades, sin embargo, descartaron dicha información.

La madre de familia, hizo un llamado al gobernador del estado a agilizar la investigación para dar con el paradero de su hijo sano y salvo.

