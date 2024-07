Rafael Amaya se Reinventa con Nuevo Sencillo ‘Matar’

El actor mexicano Rafael Amaya, conocido por su icónico papel de narcotraficante en “El señor de los cielos”, ha lanzado su nueva canción “Matar”. Con este sencillo, Amaya busca exorcizar las cosas que “hacen daño” y continuar su crecimiento artístico, según reveló en una entrevista con EFE.

A sus 47 años, Amaya comparte que no había podido dedicarse al canto como deseaba debido a su compromiso con el personaje de Aurelio Casillas. “No había tenido la oportunidad de hacer esto, y tantas cosas, porque estuve muchos años haciendo una serie donde no podía hacer absolutamente nada y tampoco me podía yo exponer por respeto al personaje, a mí y al público”, expresó el artista.

El sencillo “Matar” es el segundo lanzamiento musical de Amaya en lo que va del año. Con una mezcla de ritmos caribeños, reggae, jazz y rock latino, el actor regresa a sus raíces musicales. Esta nueva propuesta lo reúne nuevamente con Almalafa, el grupo musical independiente con el que comenzó su carrera en Ciudad de México en 1997, cuando tenía apenas 17 años.

Amaya recuerda los desafíos iniciales en su carrera musical, cuando las puertas de las casas discográficas no se abrieron para su grupo. A pesar de estas dificultades, Almalafa ha perdurado casi 30 años y ahora se reencuentra con Amaya para presentar “Matar”.

El actor y cantante ha recorrido un camino lleno de desafíos, enfrentando el rechazo y lidiando con problemas de adicción. “Cosas que te hacen daño las puedes matar y de eso es la canción”, explica sobre su nuevo sencillo. “Puedes matar metafóricamente a alguien en tu mente, puedes matar pensamientos, adicciones, puedes matar relaciones tóxicas, puedes matar cosas internas tuyas”.

En febrero pasado, Amaya lanzó “La Bestia”, una canción del género regional mexicano en colaboración con Tito Double P y Código FN, que se convirtió en el tema principal de “El señor de los cielos”. A diferencia de “La Bestia”, donde utilizó la voz de su personaje, en “Matar” presenta una canción más personal.

Amaya también adelantó que posiblemente colaborará nuevamente con Almalafa en una de las canciones del próximo álbum del grupo. Además, entre sus deseos está participar en un musical, una apuesta que considera interesante y desafiante.

Por ahora, el artista quiere disfrutar de sus nuevos proyectos y mantenerse en contacto con el público a través de las redes sociales. “Todo esto es para la gente. El arte es para exponerlo, para ejercer el ejercicio de la democracia y la interpretación”, concluye Amaya.

Comparte esto: Facebook

X