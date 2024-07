Confirman pelea de Canelo Álvarez y Édgar Berlanga

Será en septiembre en Las Vegas; El originario de Jalisco se medirá ante el puertorriqueño en donde expondrá su cinturón de peso Supermediano

Agencias

La estrella del boxeo mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, confirmó su pleito del próximo 14 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas ante el invicto puertorriqueño Édgar Berlanga, exponiendo las fajas mundiales que ostenta en el peso Supermediano, y haciendo franca competencia al evento que tendrá el UFC el mismo día en el Sphere de la misma ciudad.

Muchos especularon sobre la posibilidad de que Canelo Álvarez (61-2-2, 39 KOs) no protagonizara el evento principal de deportes de combate en Las Vegas en el fin de la semana de la Independencia de México por segundo año consecutivo, ya que el año pasado la batalla ante Jermell Charlo se realizó hasta el 30 de septiembre; sin embargo, Canelo, Eddy Reynoso y su equipo de promoción decidieron encarar la competencia y programar para el mismo día, pero a unos tres kilómetros de distancia.

Será el segundo pleito del año para Canelo que en mayo pasado defendió la corona indiscutida del peso Supermediano ante el también mexicano Jaime Munguía, quien ganó entonces la partida a Berlanga (22-0, 17 KO), ya que el boricua entonces dijo haber aceptado el acuerdo para pelear con Álvarez en Las Vegas y se quedó vestido y alborotado.

El nombre de Berlanga estuvo hasta hace unos días en la mesa con el de Chris Eubank, púgil británico que fue monarca de las 160 libras y que también estuvo muy cerca de un acuerdo. Al final, mejores condiciones económicas permitieron que la elección fuera Berlanga, rival obligatorio por parte de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Estoy muy contento por esta pelea entre México y Puerto Rico. El formar parte de otra de las grandes batallas que han marcado la historia del boxeo entre ambos países dentro del cuadrilátero es emocionante”, declaró Canelo Álvarez en un comunicado emitido por Premier Boxing Champions anunciando la pelea.

“Ellos siempre han sido combates inolvidables y llenos de pasión. Estoy orgulloso de contribuir a este legado, y el enfrentarme a un oponente como Edgar Berlanga le añade aún más emoción y significado a este evento”.

Canelo y Berlanga se enfrentarán por el campeonato unificado de Supermediano del Consejo Mundial, Asociación Mundial y Organización Mundial de Boxeo, no estará en juego el cetro de la Federación Internacional de Boxeo.

“Primero que nada, me gustaría agradecerle al buen Señor por ponerme en esta posición”, señaló Berlanga en el comunicado. “Esta es la oportunidad de mi vida. Merezco estar aquí, y sorprenderé al mundo mientras silencio a aquellos que me critican con una actuación magistral y noqueando a Canelo Álvarez el 14 de septiembre. Demostraré que mi herencia puertorriqueña sobrepasa al boxeo mexicano, desde Gómez a Trinidad y Cotto, y ahora a Berlanga. Yo reclamaré lo que nos pertenece por derecho. Estoy listo para que esta sea una pelea histórica, continuando a la rivalidad boxística más grande: Puerto Rico vs México.

Comparte esto: Facebook

X