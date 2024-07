Daños a escultura de la Familia fue “accidente”; Patronato Pro Obras

Ivanova de los Reyes

Daños a escultura de la Familia ubicada en la esquina de las calles Matamoros y Monterrey, en el acceso norte del Mercado Municipal de Hermosillo, se trató de un “accidente”, no de vandalismo, aseguró Carlos Faz Gutiérrez.

El presidente del Patronato Pro Obras del Centro Cívico y Comercial de Hermosillo, dijo que la escultura de la niña que forma parte de la obra del escultor Marlon Balderrama, fue mutilada el pasado miércoles luego de que se colgaron del brazo izquierdo y lo desprendieron.

Señaló qué contactaron al escultor de la obra este jueves, para que realice una cotización de la restauración de la misma, toda vez que, el brazo desprendido fue entregado al Patronato por parte de elementos de la Policía Municipal quienes lo resguardaron luego de los daños sufridos.

“Aquí, este caso, al parecer no fue un acto de vandalismo, sino un accidente, si hubiera sido vandalismo se hubieran llevado la pieza, el brazo. Aquí lo que pasó es, a mí me ha tocado en lo personal ver niños colgados de las manitas de la niña de la estatua como si fuera un juguete, pero se les olvida que no lo es, se trata de una obra artística que es frágil por el tipo de aleación de metales que lleva”, explicó.

Faz Gutiérrez estimó que la próxima semana quede totalmente restaurada la escultura que representa a la familia, y que fue colocada por fuera del Mercado Municipal el pasado primero de diciembre del 2021.

“Esperemos que el viernes o sábado de la próxima semana ya quede lista. Afortunadamente tenemos el brazo, eso va a ayudar mucho a bajar el costo de reparación y no será necesario retirarla para ello”, apuntó.

Recordó que no es primera vez que vandalizan o dañan estas esculturas ubicadas en el corredor artístico del primer cuadro de la ciudad, ya que la primera fue la del poeta y dramaturgo Abigael Bohórquez que se ubica en las calles Sufragio Efectivo y

Obregón, a la que le robaron la pluma, luego le rociaron pintura.

Posteriormente, fue la escultura de “El Paletero”, ubicada sobre la plaza Hidalgo, a que la robaron la paleta, y en días pasados degollaron la figura de “El Pitayero”, que se localizar en el mismo lugar.

El presidente del Patronato Pro Obras del Centro, hizo un llamado a los padres de familia y ciudadanía en general a cuidar estas esculturas que además de embellecer la ciudad, son un atractivo obra el turismo.

