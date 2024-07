Llaman autoridades de Salud a prevenir accidentes en albercas

Redacción Entorno Informativo

Es primordial que los menores estén siempre vigilados al estar dentro del agua, tanto en albercas como cuerpos de agua en ríos y playas

La Secretaría de Salud (SS) advirtió sobre los accidentes que pueden ocurrir en albercas y balnearios, por lo que hizo una serie de recomendaciones para que las familias se cuiden, especialmente a niñas y niños menores de edad.

De acuerdo al Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra) lo primordial es vigilar, en todo momento, a los pequeños de casa mientras están dentro del agua; así como evitar las zonas de riesgo, como son las orillas de las albercas y balnearios, los cuales están resbalosas por la humedad.

Las reglas que se tienen que seguir en estos lugares son: no correr y evitar clavados, no nadar en zonas profundas, si no se tiene entrenamiento de natación, no intentar alcanzar objetos que están dentro de las albercas o que se vayan a lo profundo.

Los accidentes más comunes en albercas y balnearios son la asfixia por inmersión en el agua (ahogamiento), caídas y golpes en la cabeza, diversos malestares en los ojos, nariz y boca debido al cloro.

Además de, calambres y dolor en el estómago por ingerir alimentos sin esperar el tiempo adecuado para ingresar al agua, enrojecimiento en la piel por estar expuesta al sol por un tiempo prolongado, sin la protección adecuada.

En cuanto a las playas, la SS recomendó estar atentos a los avisos de las mareas y respetar cuando se prohíba el ingreso al mar; si no se tiene el conocimiento adecuado para nadar en aguas profundas, mantenerse en la orilla, y en caso de que sean menores de edad, estar al cuidado de un adulto.

Ante cualquier percance en el hogar o lugares públicos, hay que llamar al número de emergencia 9-1-1, donde se les darán indicaciones de primeros auxilios mientras llegan los paramédicos.

