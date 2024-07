Promueve Dirección de Atención a la Mujer prevención de violencia familiar

Redacción Entorno Informativo

Es importante denunciar y pedir ayuda en caso de emergencias

El Ayuntamiento de Hermosillo a través de la Dirección General de Atención a la Mujer hace un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia ante incidentes de violencia dentro de los hogares, presentar denuncias, pero además es necesario hacer un trabajo de concientización para prevenir.

Angélica María Payán García, Directora General de Atención a la Mujer, señaló que este tipo de violencia no necesariamente es de hombres contra mujeres y no excluye la violencia entre los familiares.

Comentó además que hay factores detonantes para este tipo de situaciones entre las que destacan el uso de alguna droga y el alcohol, siendo los fines de semana cuando se atienden el mayor número de llamadas.

Payán García recordó que desde la Dirección de Atención a la Mujer se otorgan sin costo alguno atención psicológica, asesoría legal y talleres ocupacionales para las hermosillenses.

Recordó que es muy importante la denuncia y pedir ayuda en caso de una emergencia al 911 y el teléfono de la Dirección General de Atención a la Mujer es el 662 2123847 y el Centro de Atención a la Mujer 662 2645916.

