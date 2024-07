Marvel Anuncia Elenco de “Los 4 Fantásticos” en la Comic Con de San Diego

Durante la Comic Con en San Diego, California, Marvel aprovechó la oportunidad para revelar al elenco de la próxima entrega de “Los 4 Fantásticos”. Kevin Feige, director de Marvel Studios, hizo el anuncio que emocionó a los seguidores del universo cinematográfico.

En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, se desvelaron más detalles sobre este proyecto de Marvel, el cual marcará el inicio de una nueva fase en la franquicia de superhéroes.

La nueva alineación de “Los 4 Fantásticos” estará conformada por Pedro Pascal, quien interpretará al líder del equipo, Reed Richards (Mr. Fantastic); Vanessa Kirby dará vida a Sue Storm (Mujer Invisible); Joseph Quinn será Johnny Storm (Antorcha Humana); y Ebon Moss-Bachrach asumirá el papel de Ben Grimm (La Mole).

La película, titulada “The Fantastic Four: First Steps”, será un reinicio del equipo de superhéroes de Marvel y está programada para estrenarse en el verano de 2025. Según Matt Shakman, en la entrevista con Entertainment Weekly, esta nueva entrega no repetirá la historia de origen, sino que presentará a los personajes ya establecidos como héroes.