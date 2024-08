Reciben como heroína a Prisca Awiti a su llegada a la Ciudad de México

Tras obtener medalla de plata en judo en las Olimpiadas de París, la joven manifestó su satisfacción con el resultado y con poner a ese deporte en el mapa

Agencias

Este jueves arribó a la Ciudad de México la judoka mexicana Prisca Awiti después de su histórica participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde logró Plata en la prueba de 63 kilogramos.

En su arribo, la representante nacional aseguró sentirse orgullosa pues, en sus palabras, cree haber puesto “el judo mexicano en el mapa”. “Creo que es un resultado demasiado importante, no solo para el país, sino para para el judo mexicano. Creo que logré poner el judo mexicano en el mapa y espero que mucha gente del país ya empiece a hacer judo y descubra lo bonito que es el deporte”.

Del mismo modo, la medallista en París 2024 mencionó que espera poder inspirar a las futuras generaciones de judokas mexicanos, pues considera que el judo es una disciplina que vale la pena.

Además de expresar que todo es posible con esfuerzo y dedicación. “No, pues muy orgullosa, la verdad, muy feliz por esta locura. Como que apenas me está cayendo el veinte de la medalla. Espero inspirar a todas las generaciones que vienen, que el judo es un deporte bonito y que si te dedicas, todo se puede lograr”.

La judoka mexicana también habló acerca del sentimiento de ser una medallista olímpica, describiéndolo como una “sensación increíble”. Sumado al agradecimiento que le externó a los familiares, amigos y medios presentes durante su llegada. “Increíble, la verdad. Son unas sensaciones increíbles. Estoy muy feliz poder traer esta medalla a México. No esperaba tanta gente aquí, no esperaba pues todo el apoyo, muchas gracias. Estoy muy feliz por andar aquí en México, en mi país, y poder celebrar mi medalla con mi familia y todo el país”.

Finalmente, Prisca Awiti compartió que descansará algunos días para recuperarse de las lesiones que tiene y posteriormente disfrutará con su familia.

“Fue para lo que nos preparamos. Creo que en el momento, como siempre digo, me concentro en combate por combate y eso hice ese día y me hizo llegar a una final olímpica. La verdad todavía como que no lo asimilo hasta ahorita tampoco. Necesito, creo que, ir y ver todos los combates de nuevo. Es un sueño cumplido. Un gran logro para mí y toda mi familia y para todo el país”.

Prisca Awiti por siempre estará ligada a la historia del deporte mexicano. Pues la medalla de plata que consiguió durante los Juegos Olímpicos de París 2024 es la primera presea para cualquier atleta mexicana en la disciplina de judo.

Para llegar a la histórica Final ante la eslovena Andreja Leški, Prisca tuvo que superar cuatro combates olímpicos ante Nigara Shaheen (Equipo Olímpico de Refugiados), Angelika Szymańska (Polonia), Lubjana Piovesana (Austria) y finalmente venciendo en la Semifinal a la judoka croata Katarina Kristo.

Comparte esto: Facebook

X