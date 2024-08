En Hermosillo ponen en marcha Grupo Operativo Coordinado para reforzar seguridad

Ivanova de los Reyes

Se implementará en Hermosillo un grupo operativo coordinado para reforzar la seguridad en la ciudad, ante el incremento de homicidios en las últimas semanas, informó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El presidente municipal, descartó la aplicación de un Mando Operativo en la capital del estado, pues aseguró que la seguridad en la ciudad no se ha visto rebasada con los hechos violentos que se han presentado.

Sin embargo, resaltó la importancia de coordinar esfuerzos en materia de seguridad para regresar la tranquilidad a la ciudadanía, tras salir de la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad en Palacio de Gobierno.

“Nosotros creemos que es muy importante la coordinación institucional y como parte de estas acciones, estaremos trabajando de manera coordinada con el gobierno estatal y federal para mejorar la seguridad en la ciudad”, dijo Astiazarán Gutiérrez.

La reunión tuvo como objetivo eso, diseñar estrategias en las que incluso se ha venido trabajando en la semana. Un grupo operativo en el que de manera coordinada participaremos todas las corporaciones para mejorar la seguridad”, puntualizó.

Señaló que la implementación de un Mando Único no es un tema sobre la mesa, pero se trabaja en estrategias para reforzar la seguridad en la ciudad, sumando el estado de fuerza a este grupo operativo conformado por autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Nosotros tenemos una corporación policiaca a la que sumaremos el estado de fuerza a estos grupos operativos que se llevarán a cabo en los próximos días”, apuntó.

El alcalde de Hermosillo, insistió en que no es necesario la aplicación de un Mando Único en la ciudad, toda vez que, las condiciones para ello son muy claras, pues lo que dice la ley sobre esto, es que se puede aplicar esta estrategia cuando hay una alteración grave del orden público, y enfatizó “no es el caso de Hermosillo y tampoco lo será”.

Dijo confiar que este grupo operativo coordinado dará muy buenos resultados, para que Hermosillo siga siendo una ciudad pacífica como se ha venido haciendo con los niveles de seguridad que ha tenido la ciudad.

“Esta estrategia no solo contempla la coordinación operativa, son muchas las líneas de acción que se llevarán a cabo; estaremos evaluando, siempre he creído que lo que no se mide no se puede mejorar. Con el Secretario de Seguridad tenemos bien definidas no sólo las zonas, sino también los horarios”, subrayó.

Comparte esto: Facebook

X