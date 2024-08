Shanik Berman Sorprende al Abandonar “La Casa de los Famosos” y se va contra Mario Bezares

Este domingo se vivió una gran sorpresa en “La Casa de los Famosos” durante el segundo proceso de eliminación, en el que una de las figuras más destacadas de la temporada fue la que tuvo que abandonar el reality show. Se trata de Shanik Berman, quien había generado mucho contenido y sido el centro de numerosas discusiones.

Enfrentamiento y Eliminación

Gala Montes y Shanik Berman se enfrentaron en una votación del público, y fue Shanik quien no recibió el apoyo suficiente, convirtiéndose así en la nueva eliminada de la casa más famosa de México. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando Shanik apareció en el foro del programa y lanzó duras críticas hacia uno de los habitantes.

Despedida y Acusaciones

Durante el minuto de despedida que Galilea le concedió, Shanik advirtió a Adrián Marcelo y Mariana Echeverría sobre el hecho de que todos en la casa estaban en su contra. Posteriormente, dirigió sus comentarios más duros hacia Mario Bezares, a quien calificó de “hipócrita” y afirmó que no lo extrañaría en absoluto.

“Ahora que ya no pertenezco a nada, siempre quise pertenecer a Tierra, pero la suerte no me favoreció. Marian, van contra ti y Adrián, también van por ti. Los voy a extrañar. Al que no voy a extrañar es a Mario. Eres un hipócrita y te odio. Es una porquería de persona”, expresó Shanik con vehemencia.

Reacciones

Las declaraciones de Shanik causaron revuelo tanto dentro como fuera de la casa, y su salida dejó un vacío significativo en el programa. Los espectadores y participantes ahora están atentos a cómo estas revelaciones impactarán las dinámicas y alianzas en “La Casa de los Famosos”.