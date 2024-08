Se calientan ánimos entre Canelo y Berlanga durante conferencia de prensa

Los boxeadores intercambiaron insultos y estuvieron a punto de irse a los golpes

El próximo 14 de septiembre, Saúl “Canelo” Álvarez subirá al cuadrilátero para medirse en contra de Édgar Berlanga, pero ambos peleadores parece no aguantar las ganas de intercambiar golpes de una vez.

Y es que en la última conferencia de prensa, los ánimos se encendieron y ambos pugilistas intercambiaron palabras fuertes de cara a su próximo combate en Las Vegas.

Un día antes, Canelo y Berlanga se vieron las caras en Nueva York, pero ahí todo fue cordialidad, contrario a lo sucedido en la rueda de prensa de este martes, en donde las cosas se calentaron cuando el retador llamó al campeón “viejo”, lo que provocó la molestia del poseedor del título.

El Canelo contestó en la conferencia con un: “¿Quién eres para estar aquí?, ¿qué hiciste?, ¿con quién peleaste? No eres nada para mí, no significas nada”. Este viejo te va a dar la pu… de tu vida, vas a ver”, agregó en tono burlón

Los insultos por parte de Berlanga no se detuvieron, y el retador agregó: “Vas a sentir dolor. No golpeo como GGG. no golpeo como Kirkland; no te quiero ma…, porque te quedas sin dinero”, sentenció en la conferencia.

Esto causó la molestia del tapatío, quien se levantó de su asiento, al igual que el retador, para amagar con llegar a los golpes, pero las cosas terminaron por calmarse.

La cosa continuó en las redes sociales, en donde Canelo subió una parte de la conferencia, en donde se le ve burlarse de Berlanga, con un video acompañado por un: “Este wei ya valió Berlanga”.

