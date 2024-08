Shanik pide disculpas por comentarios hacia Mario Bezares

Durante una videollamada con los integrantes de La Casa Sin, la presentadora estalló en lágrimas y arremetió contra Mario Bezares. Además, aprovechó para advertir a su amiga Mariana y a Adrián Marcelo que serían el objetivo de su ex equipo Mar.

“Es una porquería de persona. Es un hipócrita. Mayito es una porquería. Y aparte si creo que lo hizo, claro que tú crees que iba a decirme ‘si lo puse, no lo puse’”, expresó la conductora visiblemente afectada.

Las reacciones no tardaron en llegar, y la primera en defender a Mario fue su esposa, Brenda Bezares, quien anunció en un video compartido en sus redes sociales que tomaría acciones legales contra la periodista de espectáculos.

Más tarde, durante la Postgala del lunes 5 de agosto, la periodista ofreció una disculpa pública en vivo. “Lo primero que quiero es ofrecerle una disculpa a Mario Bezares, a su familia, a Karime y a Sian. Porque ayer, entre el coraje de haber salido, haz de cuenta que me hubiera mordido alguien y lo primero que aventé fue la mordida… No estuvo bien lo que dije y me arrepiento y lo siento muchísimo. Esperemos que no se me salga la rabia así, no me gusta estar rabiosa la verdad”, explicó la periodista.