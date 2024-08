Sin medias tintas

¡Aclara el punto la SEC!

“Cierra filas” el Alcalde

Ahora queman patrulla

A todo vuelo el “Gober”

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Aclara el punto la SEC!…Y el que apenas y hace bien en aclarar el dato, como no se había hecho nunca antes, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez, tocante a que no son obligatorios los productos de limpieza que se piden dentro de la lista de útiles escolares, para que el padre de familia los compre y entregue en las escuelas de sus hijos. ¡De ese pelo!

Si se parte de que es una ayuda que comenzara como de “buena voluntad” de los papás, pero ya después se hizo una obligación por parte de los directores de los planteles, e incluso fomentada por el cabecilla de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna Salazar, en su papel de comparsa de la SEC, cuando es a esa institución educativa a la que le corresponde apoquinar para esos gastos operativos. ¡Mínimo!

Ante lo que se deduce que a ese puesto por fin está llegando un titular de Educación consciente, como es el caso de Gámez Gamboa, al reconocer con todas sus letras que los paterfamilias hacen un gasto “fuerte” para comprar lo que los estudiantes habrá de usar en clases, como para todavía “de pilón” tener que adquirir los artículos para hacer el aseo en los inmuebles escolares, y es por lo que hiciera esa precisión. ¡Tómala!

De ahí que como para que quedara más clarito que ni el agua purificada, es por lo que Froylán apuntillara que: “No hay una obligación como tal, al respecto. Ya tendremos que revisar ahí con algunos directores, pero eso no debe de suceder y no debería estar sucediendo, lo podemos revisar, pero no se pide a los padres de familia ni se les obliga al respecto de esos listados”, por lo que así está el mansaje que mandara. ¡Pácatelas!

Tan es así que manejara que la SEC es la que proporciona todo lo referente a los implementos para que el personal de intendencia mantenga bien “chaineados” los centros educativos, aseverando que es algo que: “Le toca a la Subsecretaría de Planeación y Administración atender estos casos, a través de Recursos Materiales”, en vez de cargárselo$ a los progenitores, como hasta ahora se había venido haciendo. ¡Ni más ni menos!

Prueba de ello es que el funcionario estatal advirtiera, que en caso de seguir aplicándose esa mala práctica, puede reportarse por medio de las redes sociales de la SEC; así como también a la asociación que encabeza Luna Salazar, lo que esto último tendría sus bemoles, si se analiza que es quien solapaba ese aportación extra, por lo que estaría por verse si sería una buena vía de queja, por esos antecedentes que se machuca. ¿Qué no?

Con lo que se está confirmando que Gámez es un buen administrador, como lo exhibe el que además con antelación ya han instalado mesas de trabajo permanente, junto con varias dependencias estatales y federales, para revisar y detectar los edificios del saber que requieran labores de mantenimiento, y así asegurar que estén listos para el próximo 26 de agosto, que es cuando iniciará el nuevo ciclo escolar 2023-2025. ¿Cómo ven?

Así que contrario al pasado, cuando los “agarraban con los dedos tras la puerta”, ahora se están adelantando a esa clase de posibles problemas, que incluso terminaban hasta en protestas y suspensión de actividades, cuando son acciones de prevención, que ahora sí que son de Primaria, y para lo cual únicamente se requiere de tener sentido común, y la convicción de cumplir con la chamba encomendada. ¡Cuando menos!

“Cierra filas” el Alcalde…Por como ya se puso de fea la cosa en “Hornosío”, y no es albur, los que ahora le están apostando a que la unión hace la fuerza contra la delincuencia es el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento hermosillense, como lo ventilara el alcalde, Antonio “Toño” Astiazarán, al participar en la Mesa Estatal de Seguridad, luego de revelar los acuerdos pactados para atender los problemas de inseguridad.

Para el caso es que anunciara la creación de un grupo operativo en el que participan los tres niveles gubernamentales, mismo que ya entrara en operación para “peinar” y vigilar la Ciudad del Sol, y de esa forma inhibir y contrarrestar la seria de asesinatos que se han registrado en las recientes semanas, y que según esto son consecuencia del enfrentamiento de dos grupos del “Narco”, que se disputan la plaza capitalina. ¡Zaz!

Aun y cuando Astiazarán Gutiérrez dejara muy en claro, que ese tipo de coordinación no implica la implementación de un Mando Único en Hermosillo, como el que ya se instrumentara semanas atrás en San Luis Río Colorado, derivado de que al “Presimun” morenista, Santos González Yescas, se le saliera el control la violencia, al punto de que hasta a los policías municipales comenzaron a matarle. ¡Palos!

Casi por nada es por lo que “El Toño” Astiazarán puntualizara que: “No, no es un tema que se haya platicado ni por supuesto es un tema que en este momento esté sobre la mesa. Nosotros tenemos una corporación policiaca a la que sumaremos el estado de fuerza a estos operativos en particular que se llevarán a cabo en los próximos días”, y a los que ya les dieron el banderazo de salida. ¡Órale!

Eso bajo la visión de Francisco Antonio, de que en la Capital todavía no hay alteraciones graves a la seguridad, por lo que no es necesaria la figura del Mando Único, por lo que hasta ahora sólo se estarán coordinando más directamente con la Secretaría de Seguridad, en la que está Víctor Hugo Enríquez García, en lo que es una estrategia con la que esperan que se reduzcan los “ajustes de cuenta” entre el crimen organizado.

Con todo y eso, y por encima de ese cierre de filas de manera preventiva, lo que es ayer lunes ya inició la semana con otros dos ejecutados, un hombre y una mujer sin vida, que fueron encontrados a las 9:30 horas de la mañana en la calle de terracería que conduce al fraccionamiento Altozano, al Poniente de la Ciudad, donde termina el bulevar Colosio, que se suman a una cuenta que ya parece interminable. ¡De ese tamaño!

Ahora queman patrulla…Ahora sí que en materia de violencia ya está pasando de todo, y para evidencia está lo ocurrido en la localidad del Etchoropo, Huatabampo, donde los pobladores enardecidos, tras un accidente de tránsito, en el que un joven de 16 años de edad chocó en una motocicleta contra una unidad policiaca, cuando era perseguido por presunto narcomenudeo, pero aun así quemaron la patrulla. ¡Vóitelas!

Al ser un incendiario suceso con el que ya están emulando a los ocurridos en los Estados del Sur de la República mexicana, por lo que ya nomás falta y que al rato igualmente empiecen a linchar gente hasta provocarles la muerte, principalmente a los delincuentes, por esa reacción violenta que tuvieran dichos vecinos el pasado sábado por la noche, y que afortunadamente no dejara lesionados, sólo daños materiales.

No en balde es que el Fiscal estatal, Gustavo Salas Chávez, ya adelantara que iniciaron una investigación, por la actitud agresiva que mostraron las personas que se encontraban en el lugar del percance, aun y cuando el menor presentó lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, y no ponen en riesgo su vida, por lo que ahora deberán responder por el incendio del vehículo de Seguridad Pública Municipal, y la agresión a los agentes.

Razón por la cual es que, a raíz de ese inusual acontecimiento, dan cuenta que la Agencia del Ministerio Público llevará a cabo las indagaciones por el delito de afectación por incendio a propiedad de la Comuna huatabampense, y con lo que suponen que debe sentarse un precedente, porque de lo contrario pudiera cundir ese mal ejemplo, y al rato empezarán a prenderle fuego a las “pericas” -qué moderno- en toda la Entidad.

Porque si bien es cierto que la impunidad y los abusos policíacos en algunas ocasiones pueden hacer que los ciudadanos “exploten”, o intenten hacerse justicia por su propia mano, pero consideran que en Sonora ese no es el caso, como para que lleguen a tanto, y es por lo que intuyen que habrán de fincarles responsabilidad a los que se fueron a esos extremos, a la hora de hacer arder un vehículo policial. ¡Qué tal!

A todo vuelo el “Gober”…La que ha seguido volando alto es la gestión del gobernador, Alfonso Durazo, y para prueba está el que recién acaba de anunciar dos nuevas rutas aéreas que partirán desde el aeropuerto de Obregón, con destino a Monterrey; y al AIFA de la Ciudad de México, mismas que operarán desde noviembre del presente año, para el fortalecimiento de la actividad turística en el Sur del Estado.

Es por eso que Durazo Montaño detallara que: “Con las dos nuevas rutas aéreas de Ciudad Obregón-Monterrey con Volaris; y Ciudad Obregón-AIFA con Viva Aerobús, estamos detonando el turismo, la economía y la conectividad”, porque la intención es que mediante el fomento de la actividad turística se genere una importante derrama económica en beneficio de las familias sonorenses. ¡Así el dato!

A tal punto ya son una realidad esos nuevos destinos aéreos, que incluso desde el pasado julio ya empezaron con la venta de los boletos para los primeros vuelos, que se proyecta que salgan el 3 y 4 del mes del Día de los Muertos del actual 2024, con lo que el de Monterrey-Obregón tendrá salidas lunes, miércoles y viernes; y el de Obregón-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será con una frecuencia de tres veces por semana.

De tal forma que así se aumentará esa conexión por aire, porque hoy por hoy hay de Hermosillo hacia la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Cancún, León, Monterrey, Los Cabos, Phoenix (Arizona), Chihuahua, La Paz, Querétaro, Mexicali y Torreón; y de Obregón a la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Monterrey y Los Cabos; en tanto que de Guaymas a Loreto y Guerrero Negro. ¡De ese vuelo!

O séase que así estuvieron las buenas nuevas del “Gober”, en el ínter en que la burocracia estatal estuvo de “vagaciones”, y la que por cierto ya ayer regreso, porque igual confirmó que Sonora contará con el primer Hospital Universitario IMSS-Bienestar del País, en lo que fuera el Hospital General del Estado, para lo cual lo están remodelando con una inversión de $600 millones, y una capacidad para 100 estudiantes. ¡A ese grado!

Por cierto, trascendió que Durazo ayer no pudo asistir a una reunión de gobernadores de la región Noroeste con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al contraer el virus del Covid-19, acudiendo en su lugar el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, en una cumbre en la que revisaron los proyectos prioritarios que se llevarán a cabo durante la administración que encabezará, como el Plan Sonora y el agua para Hermosillo.

Correo electrónico: [email protected]

