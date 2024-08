Sin medias tintas

¡Vuelve a fallar Rectora!

Sin remediar el derrame

Cunden fosas “hechizas”

Como El Tío Lolo Fiscal

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Vuelve a fallar Rectora!…Donde volvió a demostrarse que hay un descontrol es en la Unison, por la falta de supervisión y autoridad que exhibiera la rectora, María Rita Plancarte Martínez, como en esta ocasión se evidenciara con el ausentismo de profesores que hubo en el arranque del ciclo escolar 2024-4, lo que una vez más puso en entredicho la calidad académica de esa institución universitaria. ¡Pácatelas!

Porque en lo que ya se ha vuelto una constante, en lo que fuera el primer día de actividades en la Universidad de Sonora (Unison) el pasado “San Lunes”, lo que son los maestros brillaron, pero por su ausencia, por en su mayoría no presentarse a las aulas, habiendo casos en los cuales lo estudiantes no tuvieron ninguna clase, por lo que de ese nivel son esos mentores faltistas, y en muchos casos hasta “barcos”, por casi no acudir. ¡Zaz!

Pero por si eso fuera poco, todavía en el colmo del descaro algunos de esos catedráticos salieron con la excusa de que no van los primeros días, dizque porque los estudiantes no asisten, cuando es algo que debe “valerles cuerno”, porque en su caso a ellos les pagan un sueldo por esa función de enseñar, en tanto que ya el alumnado “en su salud lo hallará, el si opta por no recibir la cátedra desde el inicio. ¿Qué no?

Sin embargo, y ante esa irresponsabilidad que todo mundo criticara, la que a la clásica nomás se quedó más callada que ni la “H muda”, es Plancarte Martínez, al no dar la cara, y mucho menos emitir una postura, con lo que de alguna manera está solapando a los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), cuyo convenenciero dirigente es Cuauhtémoc González Valdez. ¿Cómo ven?

Si se analiza que González Valdez también hizo valedero aquello de que ¡El que calla otorga!, al por su parte tampoco hacer ningún “prenunciamiento”, en cuanto a esa ausencia del profesorado que encabeza, con lo que a todas luces siguieron de largo las “vagaciones”, pero eso sí “son muy buenos” para cada año pedir aumentos de sueldo, como si se lo merecieran, y que es cuando “de los dientes pa´ fuera” hablan de echar el extra.

Aunque señalan con dedo de fuego que es tal el contubernio que ya hay entre las instancias universitarias, presididas por María Rita, y lo que son las huestes sindicales, que, a pesar de esas faltas en serie, y en serio, de antemano descartan que vayan a descontarles de la nómina esas inasistencias, y es por eso que vuelven a incurrir en esas “pinteadas”, a partir de que “les hacen lo que el viento a Juárez”, es decir, nada. ¡Ñácas!

No en balde es por lo que advierten que a dichos “Profes” encubiertos por Cuauhtémoc, según esto les lleva hasta una semana el estabilizar sus cátedras en los salones, en lo que retoman el ritmo de su clase, eso a sabiendas de que son intocables, pero eso sin dejar de aclarar que hubo algunas escuelas en las que sí asistieron, como son las de Medicina, Odontología y Arquitectura, o séase, muy contadas. ¡De ese pelo!

A lo que se le suma el que Plancarte por igual no hiciera la tarea preventiva, para que por el estilo no faltara lo más elemental para operar, y es por lo que a la par abundaran las denuncias porque no funcionaron muchos de los aparatos de aire acondicionado, de ahí que un porcentaje de los universitarios tuvieron que recibir la enseñanza en el exterior de las áreas escolares, por lo que así estuvieron las fallas de doña María. ¡Tómala!

Sin remediar el derrame…Y una vez más se puso manifiesto que ¡Del dicho a lo hecho hay mucho trecho!, por lo ayer ventilado por el “Presi”, Manuel López Obrador, al cumplirse 10 años del derrame de desechos tóxicos de la mina de Buenavista del Cobre en el Río Sonora, referente a que en el pasado no se hizo nada para remediarlo, cuando lo cierto es que ya en el final de su sexenio se está en las mismas. ¡Palos!

Es por eso que consideran que a AMLO no le queda el salir con que: “Eran los tiempos en los que mandaban los poderosos, los oligarcas, ellos tenían el Gobierno, un poco antes sucedió lo de Pasta de Conchos y también el Gobierno no hizo nada y muchas otras cosas. Era la época del auge de la política neoliberal, neoporfirista, mandaba un pequeño grupo y por eso no hicieron nada, o simularon y quedó pendiente el tema”. ¡Ajá!

Pues para “salir del paso”, al ser cuestionado durante su conferencia mañanera, aseguró que durante su gestión se reabrió ese caso registrado 6 de agosto del 2014, cuando 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado se derramaron sobre varios ríos, en lo que ha sido calificada como la catástrofe ambiental más grande de la historia de México, y es por lo que ahora se pide que Grupo México se haga cargo de los daños.

Al López Obrador sostener que hay reuniones constantes, y que hace cuatro meses se publicó un dictamen sobre las afectaciones causadas, mismas que hasta la fecha han perjudicado a la población de una veintena de municipios de la sierra sonorense, pero sin que hasta ahora eso se haya traducido en la justicia que durante una década han demandado, para tener derecho a una agua limpia de metales, y una atención integral.

Casi por nada es que le reviraran que en su momento dijera que: “El que contamina paga”, que es algo que le recordara, Marta Patricia Velarde, la integrante del Comité de Cuencas del Río Sonora, pero apuntillando que: “Nosotros después de 10 años no hemos visto nada, después de cuatro años y medio en que se nos fue concedido un amparo en donde se nos da la razón en todo”, y es por eso de esa creciente frustración.

Aun así, y como en cada aniversario, ahora Andrés Manuel se comprometió a que en el transcurso de la actual semana, lo que es la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ofrecerá un avance sobre los litigios en torno a esa regazón provocada por el emporio minero de Germán Larrea. ¡Así la “dorada de píldora”!

Cunden fosas “hechizas”…Las que vaya que ya se están expandiendo por toda la Entidad son las mal afamadas fosas clandestinas, y para prueba están las ocho que ahora encontraran con restos humanos por rumbos de Etchojoa, durante las búsquedas que han realizado en las dos últimas semanas las del colectivo “Buscadoras de Huatabampo”, que es liderado por Vielka Sañudo González. ¡Vóitelas!

Por lo que así están esos macabros hallazgos que ahora están teniendo lugar por esas latitudes del Sur del Estado, cuando antes principalmente se detectaban en municipios como Guaymas, Hermosillo, San Luis Río Colorado y Nogales, lo que denota que ya está cundiendo ese mal ejemplo de sepultar clandestinamente a quienes son “levantados” y desaparecidos, como lo pusieran al descubierto Sañudo González y compañía.

Ya que, de acuerdo a lo revelado por la también fundadora de esa organización ciudadana de rastreadoras, apuntó que: “Hasta el momento llevamos ocho fosas con restos calcinados, en su totalidad, bueno, en un 90% son restos calcinados los que hemos sacado”, las cuales fueron ubicadas en un área conocida como “Las Mayas”, a raíz de lo cual es que se armara un escándalo, y con sobrada razón. ¡De ese vuelo!

Luego entonces así han estado esos descubrimientos que han venido llevando a cabo por esos lares, los últimos entre el pasado sábado y domingo, pero aclarando que no se había podido especificar a cuántas personas corresponderían esos huesos, por lo que se estaba a la espera de que concluyeran los trabajos de identificación por parte de la Fiscalía General de Justicia estatal. ¡Qué tal!

En contraparte, y mientras eso ha sucedido en los recientes quince días, quien nomás no ha dado señales de vida es el fantasmal titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora, Javier Ignacio Díaz Ballesteros, cuando en teoría es quien debería de ser el primero en hacer oficial lo que hallan en esos rastreos, ¡pero ¡qué va!, por simplemente pecar de burocrático, y lo que le sigue. ¡Órale!

Como El Tío Lolo Fiscal…Si por la víspera se saca el día, ahora sí que no hay “píor” ciego que el que no quiere ver, después de lo manejado por el Fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez, de que no se han reportado sucesos de violencia en la región del Ejido “La Nariz”, y otras comunidades aledañas a Sonoyta, cuando por el contrario se ha sabido que los habitantes han tenido que salir huyendo por miedo.

No obstante, y al ser interrogado sobre las informaciones difundidas por las redes sociales, del supuesto desplazamiento de moradores de esas comunidades, a raíz de los hechos delictivos propiciados por las bandas del crimen organizado, que impunemente se mueven por esos territorios, pero sobre todo al quedar en medio de los enfrentamientos en que se han enfrascado por esas plazas, en todo momento se limitó a negarlo.

Y es que, aunque de entrada “se lavó las manos”, al revirar que es una problemática de inseguridad que le corresponde atender al secretario de “Seguridad”, Víctor Enríquez García, aun así, adelantó que: “Se reforzará la presencia de autoridades militares y civiles en ese sitio para que la población, no solamente en ese ejido, sino en otros ejidos, tengan la certeza de que pueden realizar sus actividades normalmente”. ¡Ya mero!

Con todo y eso dan cuenta que Salas Chávez podrá decir misma al respecto, pero lo cierto es que a estas alturas ya no tienen credibilidad, por la forma en que una y otra vez han ocultado los hechos de alto impacto que se han suscitado por esas alejadas zonas del Norte, las cuales ya prácticamente son tierra de nadie, o más bien el “Narco”, como es de Caborca hacia arriba, incluyendo Átil, Sáric, Tubutama, y demás. ¡Glúp!

Razón por lo que tiene sus asegunes lo asegurado por Gustavo, derivado de que esas localidades ejidales ya están quedando a nivel de fantasmas, y no es para menos, por como desde hace rato hasta los mismos alcaldes ya han denunciado que los sicarios les paran el alto para que se “identifiquen”, porque de lo contrario ya se han dado casos en los que han matado a los viajeros que no detienen la marcha de sus vehículos. ¡Ups!

