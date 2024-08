Maestra de Cobach Puerto Peñasco denuncia acoso e inicia huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno

Ivanova de los Reyes

Acoso, violencia y nepotismo denunció la maestra Marcela Torres del plantel Cobach Puerto Peñasco, quien este jueves inició una huelga de hambre por fuera de Palacio de Gobierno, para exigir a las autoridades tomen cartas en el asunto y pongan un alto a una familia que tiene acaparado el plantel y tienen relación con el líder del Sindicato.

Explicó que estos actos de violencia son ejercidos desde el 2017 por una familia que tiene acaparado el plantel y que están relacionadas con el líder del sindicato, Alfredo Lugo Gámez quien tiene a su pareja y está a su vez, tiene metidos a un hermano, cuñada y, sobrinos, quienes ejercen esos actos en complicidad con autoridades del plantel.

Narró que en 2017 las autoridades del plantel la mandaron evaluar y luego de presentar los resultados, argumentan que le dieron sus horas a otras personas por tener más derecho, sin embargo, al documentarse y ver que tenía que hacerse todo un procedimiento para ello, interpuso un reclamo ante las instancias correspondientes y en 2018 le resolvieron parcialmente, y sólo le dieron carga académica un semestre. A partir de ahí, surgieron estos problemas.

“Cuando entra esta administración me dicen que dicen que van a ver la posibilidad de resolver esta situación, cosa que no ha pasado. Yo he hablado con las autoridades, tanto de Cobach como Subsecretaría de Gobierno, y lejos de arreglarse, cada vez va en aumento la situación de acoso y hostigamiento en el plantel de Puerto Peñasco donde laboro”, dijo.

Manifestó que esta situación se ha intensificado contra su persona porque no quieren que haga público las irregularidades que están ocurriendo en dicho plantel.

Resaltó que interpuso denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y no procedió porque argumentaron que era un asunto meramente laboral; también ante Contraloría Estatal y desapareció el expediente, y por la vía legal, no le aceptaron la demanda.

La docente, señaló que esta situación de intimidación y violencia también la está viviendo su hija, quien recientemente egreso de dicho colegio y que constantemente era hostigada y acosada por el prefecto del plantel quien la molestaba y tomaba fotografías en complicidad con autoridades del plantel.

“Esta violencia no solo ha sido contra mí, ha sido contra mi hija que acaba de egresar del Cobach, a quien desde el año pasado uno de los prefectos le tomaba fotos y videos, además del maltrato y acoso ejercido contra ella. Por eso he venido aquí a plantarme porque ya es demasiado, y quiero que las autoridades resuelvan esto, que realmente pongan un alto a esta situación”, finalizó.

