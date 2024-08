Presenta delegada del IMSS informe de trabajo

Destaca inversión de casi 17 mil millones de pesos; María de Lourdes Díaz Espinosa enumeró las obras y logros obtenidos en el último año

Con el compromiso de consolidar los servicios de salud en la entidad, priorizando las necesidades y demandas de la población derechohabiente, la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, María de Lourdes Díaz Espinosa presentó su Informe de Actividades 2023-2024.

Ante integrantes del Consejo Consultivo, y del Secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía, como representante del Gobernador Alfonso Durazo Montaño, destacó las acciones encaminadas al fortalecimiento de los servicios en Hospitales y Unidades de Medicina Familiar (UMF), así como en oficinas administrativas, a través de programas de inversión en infraestructura y equipamiento.

“Gracias al invaluable apoyo de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como del director general del IMSS, Zoé Robledo, hemos podido realizar una inversión histórica cercana a los 17 mil millones de pesos, que quedará plasmada en la construcción y remodelación de Hospitales y otras acciones para beneficio de la derechohabiencia, y en cuyo esfuerzo hemos contado siempre con respaldo del Gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño”, enfatizó.

Entre las principales inversiones se encuentra la construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 90 camas en Navojoa, la formalización del proyecto de edificación del HGZ de 120 camas en Guaymas, el avance en la obra del Centro de Mezclas en el HGZ No. 14 de Hermosillo, el proyecto del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica, además de contemplar la remodelación del Hospital ‘Ernesto Ramos Bours’, entre otros.

Dentro de los proyectos de mantenimiento a Hospitales se encuentra la remodelación de quirófanos del Hospital General de Sub-Zona No. 12 de Agua Prieta, la ampliación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 55 de Cananea, la construcción para sustituir la UMF No. 51 en Puerto Libertad y la remodelación al área de Consulta Externa, así como la de Pediatría y otras del HGZ No. 3 de Navojoa.

De igual forma, obras de conservación y remodelación en el Hospital de Gineco-Pediatría (HGP) y al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Hermosillo, el proyecto de sustitución de la UMF No. 67 en Ciudad Obregón, además de la remodelación al área de Dietología, e incluidos el quinto y sexto piso del Hospital General Regional (HGR) No.1. entre otras.

“El IMSS en Sonora ejerce su gasto en apego a los criterios de disciplina, productividad, austeridad, eficiencia y transparencia, sin que afecte la atención a nuestros derechohabientes, logrando un equilibrio financiero que permita ejercer el presupuesto de manera razonada”, subrayó Díaz Espinosa.

A efecto de dar cobertura a las plazas vacantes de Médico Familiar y No Familiar, se logró reclutar a 365 especialistas para el Instituto en Sonora, cifra que ha permitido reforzar los servicios y la atención de los derechohabientes, aunada también al pago por concepto de compensación del 40 al 50 por ciento para los médicos.

La titular del IMSS en Sonora destacó la comunicación permanente que ha tenido con miembros de la Tribu Yaqui para dar cauce a sus demandas, a través de diferentes reuniones que ha realizado en sus propias comunidades.

