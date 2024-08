Va Tonatiu López por una medalla; Son sus segundos Juegos Olímpicos

El medallista Panamericano estará hoy en semifinales y buscará llegar a la final y lograr un metal

Agencias

El velocista sonorense Tonatiu López tiene una cita clave con el destino en París 2024. Hace tres años se quedó con las ganas de disputar la final de los 800 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero su esfuerzo le dio una revancha inmediata.

López Álvarez avanzó a las semifinales de los 800 metros este jueves, con una destacada actuación al ser el líder de su heat eliminatorio de repechaje con tiempo de 1:45.13.

El mexicano participó en el heat 2 de un total de 4 para ganar un lugar en la semifinal de esta especialidad en París 2024 mediante el repechaje. En su debut en estos Juegos Olímpicos finalizó en quinto lugar dentro del heat 6 y no pudo acceder de manera directa a las semifinales.

“Era matar o morir, o sea, ser primero o nada. Al final del ritmo se me hizo suficiente para liderar toda la carrera. Me quedo muy contento, la carrera de ayer (primer heat) me sirvió para soltar un poquito las piernas”, reflexionó el velocista mexicano.

Tonatiu López tiene 27 años y está encarando sus segundos Juegos Olímpicos. En Tokio 2020 también avanzó a semifinales en 800 metros planos y se quedó a décimas de segundo de avanzar a la final, ya que fue el tercer lugar de la semifinal uno con tiempo de 1:44.77, mientras que los dos primeros, el polaco Patryk Dobek y el keniata Emmanuel Korir, avanzaron con 1:44.60 y 1:44.74, respectivamente.

“Entré relajado al estadio y diciendo: que sea lo que Dios quiera y ya estamos en nuestra segunda semifinal olímpica, hay que ver cómo vamos a dosificar el ritmo y depende de los otros contrincantes cómo se desarrolla, pero me veo desarrollando mi propia carrera”.

Un total de 27 atletas competirán en las semifinales de 800 metros masculinos en París. Serán divididos en tres semifinales en las que los dos primeros lugares avanzarán a la final, así como los dos mejores tiempos en general.

López Álvarez viene motivado porque hace menos de un año ganó su primera medalla en unos Juegos Panamericanos, quedándose con la plata en Santiago 2023; anteriormente, en 2018, ya había sido medallista de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Se encuentra en una etapa de madurez en la que espera llevar a México a otra final en los actuales Juegos Olímpicos, tal como lo han logrado varios atletas en diferentes disciplinas, como la ciclista Daniela Gaxiola y la clavadista Alejandra Estudillo.

“Debemos ser muy cautos al momento de agarrar posición, hay que esperar, al final en este tipo de competencias hacer tu carrera es más complicado por el tipo de contrincantes, hay que tener inteligencia para poder hacer las cosas bien y a prepararse para estar a full en las semifinales”, concluyó el velocista originario de Sonora.

Las semifinales de los 800 metros planos varoniles se disputarán este viernes 9 de agosto durante la madrugada del centro de México, a partir de las 3:30 de la mañana. Será allí cuando el velocista de Hermosillo intentará mejorar su resultado respecto a Tokio 2020.

“Creo que todos soñamos eso. Digo, cada quien de su trinchera. Cada deportista quiere su final, así como yo quiero la mía. Obviamente es complicado, pero vamos a estar ahí empujando para buscarla. Y obviamente, buscando la final, vamos a buscar un metal”.

