América avanza a octavos en la Leagues Cup; Elimina a Atlas

El América lustró su corona de Bicampeón del futbol mexicano al firmar su pase a los Octavos de Final de la competencia al eliminar al Atlas (2-1) con un auténtico golazo, en el que estuvieron involucrados dos de sus mejores hombres en la cancha como fueron Javairo Dilrosun y Henry Martín.

Las Águilas, que no vieron acción en la Fase de Grupos por ser el vigente monarca de la Liga MX, no mostraron falta de ritmo en el terreno de juego y desde los primeros minutos demostraron superioridad a los rojinegros, la cual no tardó en hacerse patente en el electrónico.

Y es que apenas llegaron al minuto 20, cuando Brian Rodríguez hizo un desborde por carril izquierdo y metió un centro raso para Javairo Dilrosun, quien dentro del área no dudó en disparar, pero el arquero Camilo Vargas hizo una gran atajada, pero para su mala suerte el balón salió directo hacia Erick Sánchez, quien solo tuvo que conectar el balón con la cabeza para mandarlo a guardar al fondo de la red.

Los pupilos de Beñat San José tardaron en volverse a meter al partido después de la sacudida que significó irse abajo en el marcador, pero para su fortuna lograron llegar al descanso con solo un gol de desventaja.

En la segunda parte los atlistas se plantaron mejor en la cancha y encontraron su recompensa al 59′, cuando el central Jose Lozano se animó a sumarse al ataque y tras un centro mostró su buen remate de cabeza para poner el empate parcial.

El duelo parecía encaminarse hacia la tanda de los penaltis, pero el América una vez más demostró su calidad a la ofensiva. Y es que al 74′ Javairo Dilrosun hizo una auténtica jugada de fantasía dentro del área rival para acomodarse y meter un centro raso para la llegada de Henry Martín, quien de manera brillante conectó el balón con un taconazo para dejar estático a Camilo Vargas y mandar el esférico al fondo del arco rojiblanco.

La anotación significó rubricar la victoria y el pase de los azulcremas a la ronda de Octavos de Final de la Leagues Cup, donde ahora deberán enfrentar al St Louis City el próximo lunes o martes en la Ciudad de Los Ángeles.

