Sin medias tintas

“Mueve tapete” empresa

Una tras otra de Rectora

Al fin rescatan mercados

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Mueve tapete” empresa…“Haiga sido, como haiga sido”, como dijera el ranchero, pero el repentino cierre de la compañía Stanley Black & Decker en Hermosillo el pasado miércoles, dedicada a la fabricación de herramientas eléctricas y electrodomésticos, con un despido de unos 500 empleados, sí que representa una mala señal para la economía del Estado. ¡De ese tamaño!

Tan es así que por lo sorpresivo de esa clausura, lo que es en un principio hasta se creía que se trataba de una fakenews, o noticia falsa, pero ya después emitieron un comunicado por medio de la vicepresidenta de Relaciones Públicas de esa empresa extranjera, una tal Débora Reymond, quien confirmó esa mala nueva que dejara a todo munco con cara de ¿what? -¿Qué?, por como tuviera lugar “sin decir agua va”. ¡Zaz!

Y aunque miss Débora intentó “dorar la píldora”, diciendo que la decisión se debe a una estrategia de transformación empresarial anunciada desde 2022, lo que a partir del año pasado ya generó cambios en su red de fabricación y distribución, hay elementos que llevan a pensar que algo pasó como para que dejaran de operar, si se analiza que había personal de mando al que acababan de reubicar a la planta de esta Capital.

Con todo y que es de entenderse el que no pudieran estar dando a conocer las verdaderas causas por las que pararon actividades en el Parque Industrial Norte de esta Ciudad del Sol, después de arrancaran el pasado 12 de mayo del 2022, de ahí que sólo funcionaran dos años, y es que muy seguramente que no quieren que se genere un mal ambiente en materia económica. ¡Esa es la impresión!

Es por eso que hasta simplista se escuchara la justificación que diera el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en “Hornosío”, Óscar Ortiz Arvayo, de que dizque es por una presunta baja en la demanda de sus productos, y no por una supuesta reubicación hacia otras regiones del mundo, como se ha manejado, descartando que en parte sea por una inestabilidad laboral propiciada por los sindicatos. ¿Séra?

No en balde es por lo que Óscar también expresara que: “Esa parte de la información no es correcta, no se va a China ni mucho menos. Simple y sencillamente es una situación de mercado. Cuando se vino el Covid, hubo una crisis de alguna manera en la demanda de artículos para el hogar, principalmente podadoras, cortadoras, sopladoras, y se abrió esta planta con esa expectativa de tener a más de dos mil trabajadores”. ¡Tómala!

Sin embargo, será el sereno, pero lo único cierto es que esa maquiladora de Stanley Black & Decker dejó sin chamba a alrededor de un medio millar de obreros, aunado a los proveedores externos, por lo que el efecto multiplicador en ese sentido será mayor, por encima de que se ponderará que hubo un proceso de liquidación justo, o al 100%, como lo marca la ley, e incluso hasta con un bono adicional de $10 mil pesos. ¡De ese pelo!

Pero ni con eso se contrarrestará el impacto negativo que tendrá ese recorte masivo, y ante el cual la fanstasmal secretaria de Economía, Margarita Vélez de la Rocha, ni siquiera se ha pronunciado; para más que Ortiz Arvayo, que ya hablara de la posibilidad de montar una feria del empleo con otras manufactureras, con la finalidad de buscar ofrecerles nuevos espacios laborales a esa plantilla que se quedara “volando”. ¡Palos!

Una tras otra de Rectora…Dan cuenta que la que corre el riesgo de que le digan doña Conchita, y no doña Rita, por aquello de que consideran que se está pasando de “conchuda”, es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison) que lleva ese nombre, y que se apellida Plancarte Martínez, por como olímpicamente una y otra vez ha ignorado las denuncias que le han hecho por infinidad de irregularidades. ¡De ese vuelo!

De ahí que no sea nada raro, el que ahora los de la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (Adeus), que dirige Paul Axel Medellín, una vez más la estén evidenciando, esta vez por como en el presente inicio escolar, la carecencia de aire acondicionado en los salones ya se haya vuelto una queja recurrente; así como la inasistencia de los profesores afiliados al Staus, cuyo cabecilla es Cuauhtémoc González. ¡Vóitelas!

Por ese motivo es por lo que Medellín Villalobos anunciara, que desde ayer “juebebes” comenzaron con una jornada de recolección de firmas entre el alumnado, mismas que serán entregadas, o más bien restregadas a Plancarte Martínez y sus fallidos operadores, para ver si mediante esa ventaneada sí les solucionan los problemas de los calorones que enfrentan por esas “refrís” descompuestas en muchas de las aulas. ¡Ajá!

Ante lo que se concluye que durante el rectorado de María Rita la Unison ha ido de mal en “píor”, por como ya no está asegurando ni su más mínima operación, al estar pasando lo que antes no sucedía, como es el que los estudiantes ya no tengan asegurada la refrigeración en el verano, y que es por lo que se les ha vuelto insoportable el estar en clase, por las altas temperaturas de casi 50 grados centígrados que se han presentado.

Sumado a que por si eso fuera poco también están recriminándole a Plancarte el que existen sanitarios cerrados y el ausentismo de profesores de tiempo completo, pero ante eso nomás ha guardado silencio, al igual que González Valdez, haciendo valedero aquello de que los que callan otorgan, y es por eso que por enésima ocasión así la están reprobando, y con sobrada razón, por su incompetencia, e insensibilidad.

Al fin rescatan mercados…Aunque no se nota, pero el que ya está tomando forma es el rescate histórico que se está haciendo de los mercados municipales de Hermosillo, Navojoa y Guaymas, para impulsar la economía de esas ciudades en beneficio de sus ciudadanos, con una inversión de más de $80 millones de pesos, después de añales en que los tuvieran abandonados, o sin “darles ni una manita de gato”.

Casi por nada es por lo que el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, destacara que: “Ya les toca a los que nunca les había tocado nada, a estas instalaciones no se les había hecho ninguna mejora desde hace décadas, el rescate que estamos haciendo a los mercados municipales va a traer mejores condiciones para las familias porque contribuirán positivamente en la economía local”. ¡Ni más ni menos!

Y como para que quedara más claro, es que Durazo detallara que en los trabajos que se llevan a cabo en el Mercado Municipal No 1 de Hermosillo “José María Pino Suárez”, contemplan invertir unos $63 millones de pesos, que destinarán la remodelación del techo, así como el refuerzo estructural, pisos de concreto, cuestiones eléctricas e hidrosanitarias, azotea, drenaje pluvial, cancelería, vidrios y acabados, entre otros.

Mientras que lo que es en “Polvojoa”, de la misma manera se realiza la rehabilitación de ese inmueble de mercaderes, que es famoso por sus marchantas, con más menos $10 millones de pesos, en lo que son unas obras que conllevan la renovación completa de las áreas eléctricas, además de la implementación de sistemas de iluminación modernos y eficientes, así como la actualización de las medidas de seguridad eléctrica.

En tanto que al edificio guaymense de ese tipo, por igual le están dando su renovada, con la aplicación de casi $8 millones de pesos para la reparación de ventanas, retiro de enjarre en muros, restauración de estructura, colocación de trampas en ventanas, cerco antipalomas, e impermeabilización, aunado a la reparada de losa de la azotea, y modificaciones para que cuente con salida pluvial, entre algunas adecuaciones. ¡Qué tal!

