“El Mayo” fue entregado contra su voluntad

Asegura el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar; Además, el canciller dijo que el gobierno de su país no tuvo nada que ver con su captura, mientras que Joaquín Guzmán López si se entregó en forma voluntaria

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo este viernes que de lo que se sabe hasta ahora sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, alias “Güero Moreno” e hijo de “El Chapo” Guzmán, es que el fundador del Cártel de Sinaloa fue llevado a territorio estadounidense en contra de su voluntad, donde fue detenido y las autoridades de EU nada tuvieron que ver en su captura.

“No hubo recursos de Estados Unidos en esta operación, no fue un avión de Estados Unidos; no fue un piloto de Estados Unidos; no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México”, aseguró el diplomático.

El diplomático estadunidense hizo algunos señalamientos al cumplirse 15 días de la captura de “El Mayo” Zambada y del hijo de “El Chapo” y en conferencia resaltó que “la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él (Zambada) al aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, a ‘El Mayo’ lo habían llevado contra su voluntad”.

Interrogado sobre los reclamos del presidente Andrés Manuel López, respecto a que EU no ha proporcionado la información solicitada por México para conocer la realidad del caso, e incluso calificó que Washington no ha querido colaborar con las autoridades mexicanas sobre las capturas de ambos narcotraficantes, Ken Salazar subrayó que lo que se ha informado hasta ahora es lo que conoce también el gobierno de López Obrador.

“Trabajar por la seguridad y actuar siempre con el respeto a la soberanía de México. Esos principios son lo que acordamos y con los que hemos trabajado con el presidente López Obrador y con su gabinete”, apuntó.

