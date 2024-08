Sin medias tintas

E$tafan con “pen$ione$”

De mal en peor camiones

Piden más plazo$ a CFE

Que bajan los homicidios

Hay “grilla” entre yaquis

Por Martín Romo (El Verdugo)

E$tafan con “pen$ione$”…Pa´que vean que para todo hay vaquetone$, ahora afloró el caso de un tal Enrique “N”, de 50 años de edad, al que ya vincularon a proceso por defraudar a más de 20 personas en Obregón, con un monto de más de $3 millones de pesos, al engatu$arlas con el cuento chino de que les aumentaría las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). ¡De ese pelo!

A ese grado estuvo esa millonaria tran$a, y para lo que, entre febrero del 2021, y octubre del 2022, junto con otros cómplices el hoy encarcelado abrió un despacho denominado “Consultores Santos”, que operó en Cajeme, y ahí uno de sus compinches se presentaba como empleado del IMSS, utilizando un gafete y uniforme de esa institución, para hacer creer a las víctimas que era un procedimiento con todas las de la ley.

Tan es así que, para convencer a los incautos de qué era real la tramitología que les hacían, es que les entregaban documentos falsos con logos y sellos del Seguro Social, presuntamente firmados por personal de ese instituto de salud, en lo que es una acción fraudulenta que recurrentemente realizaron, con la que lograron disponer del patrimonio de los afectados, por un total de $3 millones 321 mil 630 pesos. ¡Pácatelas!

Para el caso dicha machincuepa, o falsa operación la denominaron “Proyecto Resolución”, y consistía en incrementar las pensionadas, así como el abogar por retroactivos y realizar los trámites de pensiones, entre otros servicios ante el IMSS, y para eso acudían a las oficinas que tenían montadas, y en las que se les cotizaba un precio para hacerles esas gestiones, que de antemano sabían que no eran normales. ¡Zaz!

Es ahí donde radicaba la timada de la que los hacían objeto, porque ya después les empezaban a solicitar diversas cantidades de dinero para iniciar esas tramititís, que resultaron más falsas que la hombría de Ricky Martín, hasta que los descubrieron “en la maroma”, y es por lo que ya detuvieron al cabecilla de esa estafa, o el procesado de Enrique, en tanto que ya andan detrás de sus demás integrantes. ¡Así de gandalla$!

De tal forma que, derivado de esa fraudeada, contra la que ya procedieran penalmente, es por lo que como nunca deberán pensarla dos veces todos aquellos que pretendan “jugarle chueco” a ese sistema pensionario del mencionado instituto de salud federal, por como una y otra vez se ha comprobado que se les termina revirtiendo, porque al que obra mal le va “píor”, con eso de las compras de semanas y demás alteraciones.

De mal en peor camiones…El que está visto que nomás “no se ha puesto las pilas”, como dice el dicho, es el fantasmal del Instituto de Movilidad y Transporte (Imtes), Carlos Sosa Castañeda, y para evidencia está el que una vez más le están echando en cara que el servicio de los camiones urbanos sigue sin normalizarse, por hoy en día solamente circular 298, de un total de 340 que deberían estar operando. ¡Palos!

Al ser un déficit de esas unidades transporteriles que se ha agudizara en el inicio de la presente semana, con lo que fuera el arranque del ciclo escolar en las universidades, como lo ventaneara el representante de la organización ciudadana Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, pero lo que es el por algo tachado de insensible de Sosa Castañeda, ni así le ha dado por operar en consecuencia. ¡A ese punto la negligencia!

A raíz de lo anterior es por lo que López Villa hiciera público que los estudiantes que utilizan ese medio de traslado, así como los pasajeros en general, actualmente tardan hasta una hora en abordar un camión para llegar a sus destinos, ya sea la escuela, el trabajo, o para realizar alguna otra actividad, advirtiendo que es algo que: “Se va a poner peor cuando entren los estudiantes de Preparatoria”. ¡Así el mal pronóstico!

Aclarando Alfonso que: “Por más temprano que te levantes, no puedes llegar a las 7:00 de la mañana -a clases-, es un tremendo problema ahorita para los muchachos, y se va a poner peor cuando entren los de Preparatoria, porque hay que recordar que, en el proceso de admisión en las “Prepas”, un chamaco de la Nuevo Hermosillo puede tocar en La Manga, o alguien de la San Luis puede tocar en el Parque Industrial”.

Aun así, eso dejó entrever que ya no tiene esperanzas en los del Imtes, al denunciar que en junio pasado se comprometieron a mantener en 340 el número de ruleteros en la “Capirucha”, durante el periodo vacacional de verano, pero como siempre no cumplieron, y en contraparte la cantidad la redujeron a 298, en lo que es un problemón que empeorará, una vez que regresen los de Educación Básica el venidero 26 de agosto. ¡Ñácas!

Que bajan los homicidios…Con todo y que no parece, pero no deja de ser alentador el dato revelado por el vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, Marco Antonio Paz Pellat, de que al corte del primer semestre del 2024 en Sonora se ha registrado una reducción del 23% en el delito de homicidio doloso, no obstante y los asesinatos de alto impacto que se han suscitado a últimas fechas.

No obstante Paz Pellat asegura que esa disminución se debe a las acciones conjuntas de las autoridades para combatir esa clase de crímenes, resaltando que Cajeme es el municipio que ha experimentado una mayor baja, con un 39%; seguido de Hermosillo, que ha tenido un decremento del 13% en ese rubro, eso a pesar de que recientemente las ejecuciones han estado a “tiro por viaje”, como dicen los chavos. ¿Cómo ven?

Eso sin que dejara de reconocer, de que al margen de que se han reducido esa clase de homicidios en esas municipalidades, en contraparte aceptó que donde hay una situación alarmante en términos de inseguridad es en Nogales y San Luis Río Colorado, y es por lo que calificara como una decisión acertada la instrumentación del Mando Único Policial por parte del Gobierno estatal, y no es para menos. ¡A ese grado!

Razón por la cual es que señalara con dedo de fuego que: “En materia de homicidio doloso, donde tenemos mayores problemáticas en este momento es en San Luis Río Colorado, donde la situación se ha complicado. Comparado el primer semestre de este año con el mismo periodo del año anterior, el crecimiento fue del 43%. Otro municipio con complicaciones es Nogales, donde el incremento fue del 50% en el mismo periodo”.

En lo que es una cuadro de creciente de violencia que podría descomponerse más, como lo advirtiera el mismo Marco Antonio, derivado de la publicitada detención del narco de narcos, Ismael “El Mayo” Zambada, al que de la noche a la mañana los gringos se lo llevaron pa´l “otro lado”, a raíz de lo cual suponen que las organizaciones criminales buscarían reacomodar sus liderazgos, lo que violentaría más a la Entidad. ¡Ups!

Piden más plazo$ a CFE…Vaya que ya no es una mera casualidad el que haya muchos no tengan para pagar los altos recibos de “luz” que les están llegando, como lo ventilara el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, eso como resultado de las altas temperaturas récord que se han estado presentando, como la del pasado viernes, que alcanzó los 47.5 grados, la mayor para un mes agosto. ¡Órale!

Y como para que no quedaran dudas, es que Peinado Luna diera a conocer, que, desde el pasado mes de julio, más menos unas 60 personas son las que acuden semanalmente a esa organización social, para buscar que intercedan por ellos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en aras de que les otorguen un plazo para liquidar sus adeudos, porque ante los calorones que están haciendo no pueden quedarse sin “corriente”.

Ya que en base a lo expuesto por “El Nacho” Peinado, son clientes de la CFE que tiene problemas de recursos económicos y no pueden finiquitar en una sola exhibición la energía eléctrica consumida; mientras que: “Hay otros usuarios, que son los menos, quizás dos o tres, que solicitan la reconexión, en virtud de que les “cortaron” la energía por acumulación de facturas”, por lo que así está esa crisis en todos los sentidos.

Ante lo que resaltara que es donde radica la importancia de esa conveniadas que pactan con la “Comisión”, para que quienes estén en esa condición puedan saldar el adeudo de manera accesible, a la par de que hiciera la invitación de que: “Las puertas de la Unión de Usuarios están abiertas para todas aquellas personas que no puedan hacer frente a sus recibos, y quieran protegerse del “corte” del servicio haciendo convenios de pago”.

Lo anterior al intuirse que no se cree que haya quien no quieran sufragar un servicio que por estas fechas es más que elemental para no poner en riesgo la salud, por como los calores ya se vuelven insoportables, porque al final les saldría más caro un “golpe de calor”, que el mantenerse ventilados, porque nadie en su “sano juicio” querrá resistir los casi 50 grados centígrados. ¡Esa es la caliente realidad!

Hay “grilla” entre yaquis…Y una vez más se está demostrando, que ni entre los mismos conflictivos yaquis se ponen de acuerdo, y para prueba está el que ahora trascendiera que llegaron al extremo de amarrar en un poste al ex alcalde de Bácum en el trienio1994-1997, José Rosario Osuna Zúñiga, según esto por pretender controlar a esa etnia, al fomentar la división interna. ¡Increíble, pero cierto!

Así que por ese exceso es por lo que ahora dieran la mala nota, después de que por una falta de respeto a las “autoriades” tribales le aplicaran ese público castigo, basado en sus usos y costumbres, y es por lo que como la canción, lo dejaran atado en lo que llaman la comunila, que es el recinto oficial del mando donde tienen lugar las reuniones presididas por el gobierno civil, la tropa militar, la religiosa y el pueblo. ¡Vóitelas!

O séase que a ese punto está la grilla que se cargan entre ellos, por ese amarre que le hicieran el pasado miércoles al tachado de rebelde de Osuna Zúñiga, y que se hiciera viral a través de las redes sociales, y quien cabe aclarar que no es un indígena cualquiera, por en el pasado ya haber ocupado varios cargos públicos, como la dirección del Proyecto de Asistencia Técnica Integral a las Cooperativas Yaquis (Paticy).

E igualmente se ha desempeñado como Procurador de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, y también ha presidido el Consejo Indígena Estatal, entre otros puestos, pero muy seguramente que no con muy buenos resultados, como para que ahora le estén parando el alto, vía el “pegarle” esa “quemada” que fuera de lo más comentada, por como se saliera de lo normal, y sin que ninguna instancia del exterio pudiera intervenir.

En esos términos estuvo esa amarrada, para quien por todos lados anda de alborotapueblos, según se deduce de que actualmente también se ostenta como lidercillo de la agrupación denominada “Fuerza Yoreme”, y que es por lo que igual ya ha sido denunciado por el grupo étnico mayo de Huatabampo, quienes le han reprochado que se ha tomado atribuciones que no le corresponden, provocando por el estilo un divisionismo.

Correo electrónico: [email protected]

