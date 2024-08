Clausuran Juegos Olímpicos en París en apoteósica ceremonia

La ceremonia en el Estadio de Francia se efectuó ante más de 71 mil 200 espectadores en medio de música, luces y un gran espectáculo

Los Juegos Olímpicos llegaron a su fin tras 19 días de competencia y momentos inolvidables. La ceremonia de clausura se celebró en un Stade de France pletórico y estuvo llena de música, luces, baile y show.

La combinación de alegría y nostalgia invadieron el barrio de Saint-Denis. París dijo: “Au revoir” y selló con broche de oro los terceros Juegos Olímpicos que albergó la capital francesa. Ante más de 71 mil 200 espectadores, los juegos pusieron punto final a esta historia.

Léon Marchand, figura de estos Juegos, fue el encargado de tomar la llama olímpica que será resguardada hasta Los Ángeles 2028 cuando vuelva a iluminar. Esto, marcó el inicio de la ceremonia.

El tradicional desfile de banderas comenzó y las 205 delegaciones salieron a escena en el Estadio de Francia, con grandes sonrisas y presumiendo sus metales. La nadadora Nuria Diosdado y el medallista de plata Marco Verde fueron los encargados de portar y ondear el verde, blanco y rojo.

Durante la premiación del maratón femenil, el rostro de Sifan Hassan marcó una gran postal. Con una enorme sonrisa, recibió su medalla y subió al podio por tercera vez en Paris 2024.

Con bailarines cayendo del techo y 207 actores en escena, la ceremonia tuvo un gran espectáculo lleno de baile y acrobacias. No obstante, el show más curioso se dio en una esquina del estadio, donde los deportistas hicieron un círculo y comenzaron a bailar.

Melodías que fueron pequeños “himnos” durante los días de competencia amenizaron la ceremonia. “Freed from Desire” y “We are the Champions” retumbaron en el lugar.

La ópera, un pianista volando por los aires y Phoenix formaron parte del espectáculo musical. Previo al show del grupo francés, se dio un curioso momento, los atletas corrieron y subieron al escenario. Sin embargo, el sonido local les pidió que bajaran y uno a uno, los regresaron a su lugar.

La ceremonia de clausura fue espectacular y no podía ser de otra manera, luego de “unos Juegos Olímpicos Seine-sacionales” como hizo referencia Thomas Bach, presidente del COI, durante su discurso de despedida.

La estafeta fue pasada a Los Ángeles con la presentación de varios sus símbolos. Simone Biles, Tom Cruise, Billie Eilish, los Red Hot Chili Peppers y Snoop Dogg aparecieron en escena para dar una ‘probadita’ de lo que veremos en los Juegos Olímpicos a celebrarse en Estados Unidos.

Este domingo, la ‘Ciudad de la Luz’ apagó su llama olímpica. Y ahora es turno de Los Angeles 2028 y de esperar cuatro años para decir… Luces, cámara y Juegos Olímpicos

