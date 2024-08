No se han detenido trámites y servicios del Gobierno del Estado

Ivanova de los Reyes

No se han detenido los trámites y servicios otorgados por el gobierno del estado, aseveró el Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, tras registrarse fallas en el sistema de algunas dependencias en días pasados.

El funcionario estatal, señaló que se presentó una deficiencia en el sistema pero la próxima semana regresará a la normalidad.

“Lo que nos reporta la Secretaría de Hacienda es que hubo una deficiencia en el sistema. Tenemos información de que ya la próxima semana se regresa a la normalidad, sin embargo, hemos estado trabajando, no nos hemos detenido”, aseveró.

Salazar Razo señaló que servicios como actas se nacimiento y de No antecedentes penales se han estado otorgando de manera gratuita por parte del Registro Civil y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Resaltó que aún cuando se presentaron algunas fallas en el sistema no se ha detenido la atención en la Agencia Fiscal, Registro Civil y Fiscalía de Justicia de Sonora.

“Seguimos trabajando, ya la próxima semana esperamos regresar a la normalidad, pero no hemos detenido los trámites y servicios del Gobierno del Estado; de alguna manera hemos venido atendiendo la necesidad de la gente, no todo se ha rezagado”, aseguró.

El funcionario estatal, mencionó qué será la propia Fiscalía General la que de a conocer las causas que provocaron las fallas en el sistema estatal la próxima semana.

“Estamos ahí con el tema de licencias, placas, cartas de no antecedentes, sí se ha venido trabajando, pero no como normalmente lo hacemos. Son normalmente los trámites que ofrecen las agencias fiscales, el Registro Civil es lo más demandado, pero eso no lo hemos parado, hemos venido haciendo todos los trámites que ofrecemos”, finalizó.

Comparte esto: Facebook

X