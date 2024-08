Lucen ajedrecistas sonorenses en torneo internacional en Aguascalientes

Lucieron con un primer lugar de Gustavo Huacuja y un segundo de Mateo Ruiz, en el evento efectuado el pasado fin de semana

Redacción Entorno Informativo

En la segunda edición del Campeonato Internacional de Ajedrez, celebrado el pasado fin de semana en Aguascalientes, Aguascalientes, la delegación sonorense obtuvo una destacada actuación, con un primero y un segundo lugar.

El sitio de honor se lo llevó Gustavo Huacuja Canizález quien fue el mejor ajedrecista en la categoría Sub 14 Absoluto, pues sumó 7 puntos para superar a sus contrincantes, dejando en segundo sitio a Juan Lerma (6.5) y en tercero a Ángel Sánchez (6.5), del Estado de México y Quintana Roo, respectivamente.

En esa misma categoría el sonorense Óliver Armín Álvarez Ochoa se ubicó en la séptima posición con 6 unidades, mientras que Ángel Alejandro Díaz Miranda terminó en el lugar 18 tras sumar 5 puntos.

Dentro de la categoría Sub 12 Absoluto, Mateo Ruiz Gastélum consiguió el segundo lugar con 6.5 unidades, por una definición de desempate sobre el coahuilense Alfredo Contreras, quien se fue al tercero, en tanto que el ganador resultó Fernando Cortés de Querétaro (7 puntos).

A su vez, Raúl Moisés Cárdenas Armenta culminó décimo quinto en la Sub 14 Avanzados, en donde siete ajedrecistas más sumaron 6 puntos, por lo que el sistema de desempate dejó en ese puesto al sonorense. Los tres primeros lugares correspondieron al yucateco Abraham González (7) y a los capitalinos David Cruz (7) y Armando Herrera (6.5).

En el Top 15 finalizaron Luis Castillo Vega (séptimo en la Sub 18), Nahomi Álvarez (décimo en la Sub 12) y Hanna Navarro (duodécima en Sub 10), mientras que entre los mejores 30 quedaron: Ibrahim Barraza (18 en Aficionados), Moisés Nevárez (22 en Experto) y Emiliano Suástegui (27 en la Sub 10).

