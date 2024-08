Luis ‘Potro’ Caballero, Tercer Eliminado de ‘La Casa de los Famosos México 2024’ tras Intensa Votación

Tras una votación que acumuló 32 millones de votos, Luis ‘Potro’ Caballero se convirtió en el tercer participante eliminado de “La Casa de los Famosos México 2024”. La salida del exintegrante de “Acapulco Shore” ha generado un impacto en las dinámicas del reality show, donde las alianzas dentro de la casa se han fortalecido aún más.

Durante esta semana, el concursante Adrián Marcelo se vio envuelto en una polémica, luego de que la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México lo señalara por cometer violencia de género contra la actriz Gala Montes. Este incidente ha marcado un punto álgido en la convivencia dentro del reality.

Desde la salida de Shanik Berman, las estrategias y alianzas se han intensificado. Por un lado, “El Sindicato” ha demostrado ser un grupo capaz de realizar maniobras tácticas para mantenerse en la competencia. Por otro, “El Cuarto Mar”, liderado por Karime y Arath de la Torre, ha comenzado a ganar terreno, consolidándose como un bloque fuerte dentro del juego.

En esta tercera semana, todos los habitantes de la casa enfrentaron una situación inédita: fueron nominados para la eliminación debido a una violación de las reglas del programa, que prohíbe a los concursantes acordar los votos entre sí.

Dentro de este contexto, Arath de la Torre nominó a Adrián Marcelo, recordándole los insultos que profirió hacia Gala Montes sobre su salud mental. “Me sorprende mucho tu actitud, yo estoy en paz. Qué bueno que estudiaste psicología, pero creo que como tú lo dices, no empatizamos. No solo me ofendiste a mí, ofendiste a mucha gente que tiene esta enfermedad que yo tengo y tú sabes como psicólogo todo lo que esto implica”, expresó Arath. Adrián Marcelo, por su parte, también lo eligió, respondiendo: “Me das miedo, me produces un poco de tristeza y hasta lástima”.

En la ceremonia de eliminación, los participantes regresaron uno por uno a la casa:

Gala Montes, Ricardo Peralta, Agustín Fernández, Arath de la Torre, Karime Pindter, Mariana Echeverría, Adrián Marcelo, Gomita, Sian Chiong, y Briggitte Bozzo. Mario Bezares, Sabine Moussier y Potro Caballero entraron en la “puerta giratoria”, siendo Sabine la primera en ser salvada.

Finalmente, se reveló que Luis ‘Potro’ Caballero sería el eliminado, permitiendo que Mario Bezares regresara a la casa, lo que provocó una explosión de alegría en “El Cuarto Mar” y dejó en shock al resto de los habitantes.