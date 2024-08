Sin medias tintas

Suelta la sopa “El Mayo”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Suelta la sopa “El Mayo”…Y ya empieza a develarse el misterio, en torno al arresto del pasado 25 de julio de Ismael “El Mayo” Zambada, el cofundador del Cártel de Sinaloa, por la revelación que hiciera por medio de una carta filtrada a través de su abogado, Frank Pérez, en la que señala que no se entregó a los EU, sino que lo “levantaron”; además de “echar de cabeza” al gobernador sinaolense, Rubén Rocha Moya. ¡Zaz!

A ese grado, y como era de esperarse, es que “El Mayo” Zambada comenzó a “soltar la sopa”, con relación a su sorpresiva detención, después de más de 40 años de andar huyendo, y haber sido intocable, y es por lo que inicialmente se manejaba que pudo haber negociado, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien ya también acusó de ser el que lo emboscó y llevó con los gringos. ¡De ese pelo!

Sin embargo, lo que provocó el escándalo de fin de semana, es que el capo de de capos involucrara al gobernante estatal morenista, o a Rocha Moya, al ventilar que ese día bajo de su escondite en la sierra, para reunirse con él y el político y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda, al que mataron en el lugar en que los convocaron, que es en un rancho en las afueras de Culiacán.

Porque de acuerdo a la invitación que le hiciera Guzmán López, la supuesta intención era que ayudara a mediar para resolver unas diferencias entre dichos políticos, pero a la hora de la hora denuncia que es “un cuatro” el que le pusieron, ante lo que señaló que: “No llegué voluntariamente a Estados Unidos. No tuve ningún acuerdo con cualquier gobierno. Al contrario, fui secuestrado y llevado a EU contra mi voluntad”.

O séase que así empezó el “chispeadero” de Zambada, por la quemada que de inicio ya “le pegara” a Rubén, y más porque a la vez narró que al punto del encuentro llegó acompañado de un tal, José Rosario Heras López, que es comandante de la Policía Judicial estatal, y quien desde entonces está “desaparecido”, y a quien a la clásica ya justificaron con que en esa fecha estaba de “vagaciones”, lo que por supuesto nadie cree. ¿Qué no?

Y por el estilo Rocha Moya ya mandó a decir: “Que le busquen”, al descartar cualquier vínculo con Ismael, al aseverar frente a Manuel López Obrador y Claudia Sheibaum, quienes acudieron a presidir un evento el sábado anterior, que: “Nosotros no tenemos complicidades con el crimen”, al asegurar que en esa ocasión ni en la ciudad estaba, porque se le ubica que andaba en Los Angeles, California. ¿Será?

Tan es así que apuntillara que a Zambada García “se lo cuentearon” con la falsa versión de que él asistiría a esa encerrona, porque le creyó a Joaquín Jr., dizque como parte de una estrategia para congraciarse con los gabachos, y que así le aligeren la pena a su carnal, Ovidio “El Ratón” Guzmán, que está en un penal del “otro lado”, y es por lo que no solo se los entregara en “charola de plata”, sino también con él de por medio.

Aun así lo que no cuadra, es que Rocha ande tan campante, porque de ser cierto que se prestó para esa traición, ahorita estaría peligrando su vida; aunado a que “El Mayo” tenía fama de que nunca salía de su madriguera, sino que por el contrario iban a verlo, aunado a que se desplazaba con un ejército de escolatas, y no con unos cuatro, y que es por lo que habrá que ver qué más saca a flote. ¡Ni más ni menos!

¡Dejan impune a Alcalde!…El que ahora sí que quedó más que exhibido, por la forma en que nomás se hiciera “chombito” es el de la Comisión Estatal de Derechos “Inhumanos (CEDH), Luis Fernando Rentería Barragán, por como guardara silencio ante el ataque del que fuera objeto el comunicador, Manuel Angulo Corral, por parte del alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas. ¡Vóitelas!

No obstante, y que González Yescas el pasado “juebebes”, en el marco de una conferencia de prensa, cometiera un flagrante atentado a la libertad de expresión, después de que el periodista de MegaNoticias le hiciera una pregunta incomoda, referente al de a cómo su director de “Incomunicación” Antisocial del Ayuntamiento, Juan Pedro Morales, beneficia el portal de noticias Visión San Luis, del que es socio. ¡Ñácas!

Ya que con eso tuvo el ni tan santo de Santos, para que una vez más le saliera lo cacique y gorila, al exhibir y agredir verbalmente a Angulo Corral, al punto de ordenar que le quitaran el micrófono, según esto porque ya lo tenía “ubicado”, por ser de los que asisten no nomás a preguntar, sino a criticar su administración, por lo que a ese extremo llegó en uno más de sus arrebatos, y hasta ahora con total impunidad. ¡Palos!

Pues Rentería Barragán simplemente ha hecho como que la Virgen le habla, cuando en teoría se supone que es un abuso que deberían atender de oficio, pero en la práctica se ha hecho más pato que ni el del Gansito Marínela, aun y cuando fuera un suceso que se volviera viral a nivel nacional, por el exceso en que incurriera ese “Presimun” de Morena, lo que explica el por qué perdiera en la pasada contienda por la diputación local.

Y más cuando a la par trascendiera que después de esa agresión, “de pilón” Manuel todavía recibió amenazas de funcionarios al mando de Santos, y es por lo que ya lo hiciera responsable de lo que pudiera pasarle a él y su familia, en le desarrollo de su labor periodística, ante lo que habría que ver si ya presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía Estatal, cuyo titular es Gustavo Salas, quien tampoco dijo “esta boca es mía”.

¿Represión en la Unison?…Vaya que cuando se creía que ya era cosa del pasado la represión en la Unison, pues ahora afloró que quien está siendo víctima de una aparente persecución es el de la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (Adeus), Paul Axel Medellín Villalobos, después de ser acusado de una presunta agresión sexual hacia una estudiante, la cual tiene visos de ser un vil invento. ¡De ese tamaño!

Pero como el que nada debe, nada teme, es por lo que Paul Axel ya interpusiera una denuncia ante la Comisión de Derechos Universitarios de la Universidad de Sonora (Unison), por la desacreditada de la que lo han venido haciendo objeto, luego que su imagen ha sido expuesta públicamente en el llamado “Tendedero del Acoso”, creado el 8 de marzo por las estudiantes en la conmemoración del Día de la Mujer. ¿Cómo ven?

Es por lo que Medellín destapara que: “En Derechos Universitarios, desde hace un año, ya hemos tomado las medidas necesarias. Hemos identificado a las personas responsables porque contamos con diferentes pruebas, incluyendo conversaciones de WhatsApp. Presentamos las evidencias y estamos esperando la resolución para actuar por vías alternas”, como sería promover una demanda penal ante la Fiscalía de Justicia del Estado.

Aunque como de esperarse, dan cuenta que es una campaña de desprestigio que no es producto de la casualidad, y para prueba está el que Paul Axel adelantara que sospecha que los señalamientos en su contra provienen de un grupo de choque relacionado con directivos de la universidad, encabezada por la rectora, María Rita Plancarte Martínez, de ahí que sea una presunción que está siendo investigada. ¡Pácatelas!

Y no es para menos el que estén tratando de hacer quedar mal a Medellín Villalobos para restarle credibilidad, después de que se ha convertido en “una piedrita en la zapatilla” de doña María Rita, por ser el que ha ventaneado todas las fallas en las que ha incurrido, como las últimas representadas por la falta de maestros y sanitarios en el reciente regreso a clases, y es por lo que suponen que quieren callarlo a la mala. ¡Tómala!

Saca la tarea Gobernador…Contrario al pasado reciente, y como debe de ser, hacen saber que gobernador Alfonso Durazo Montaño ya les cumplió en tiempo y forma a 440 mil estudiantes de los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria, con la entrega de uniformes gratuitos para lo que será el ciclo escolar 2024-2025, el cual iniciará el próximo 26 de agosto. ¡De ese vuelo!

No en balde es por lo que Durazo Montaño resaltara el trabajo arduo, ordenado y eficiente que llevaran a cabo para concluir con éxito ese proceso de distribución, mismo que tuvo lugar en los 72 municipios, en los que se asignaron 880 mil prendas, así como 440 mil piezas de calzado, con una inversión de más de $303 millones de pesos, la más grande en la historia de Sonora en esa materia. ¡Así el dato!

Casi por nada es por lo que ahora sí se cumpliera con esa meta, para que el estudiantado inicie clases estrenando, a diferencia del arranque anterior, en el que hubo un retraso, y es por lo que a medio periodo todavía andaban con esas reparticiones, lo que finalmente provocó que muchos padres de familia tuvieran que uniformar a sus hijos por $u cuenta, cuando el objetivo principal es el de apoyar la economía familiar.

Es por eso que está de más el destacar que esta vez el Ejecutivo Estatal ya podrá decir ¡Misión cumplida!, por la forma en que ya “se quitara ese peso de encima”, como dice el dicho, derivado de que a menos de quince días de que el alumnado retorne a las aulas, ya están la mayoría uniformados, salvo aquellos papás que por alguna razón no acudieron a recoger esas vestimentas, pero se las enviarán a las escuelas. ¡Órale!

En esos términos está ese acierto del “Gober”, y no es para menos, por no ser “enchílenme otra gorda” el realizar esa repartidera de casi un medio millón de ajuares escolares, y de muy buena calidad, y para muestra está que dijera que no son de los que se encojen a la primer lavada, o que luego luego se decoloran, o rompen, sino que por el contrario son aguantadores, casi casi como los que son para el trabajo. ¡Qué tal!

