Hablando Franco

Necesario poner más atención a la salud mental y prevenir suicidios

Lo hemos comentado con anterioridad, la falta de atención de la salud mental en Sonora en lo particular y en México en general, es grave y como muestra este día en Hermosillo, tres personas optaron por escapar por la llamada “puerta falsa”, es decir, se quitaron la vida por su propia mano.

Fueron tres hombres, quienes orillados quien sabe por qué circunstancia, decidieron acabar con su existencia, sin que hubiera quien detectara las batallas internas que enfrentaban y lamentablemente, sin que exista un lugar a dónde recurrir.

Lo hemos comentado en repetidas ocasiones, en este país, donde estamos a años luz de acercarnos al sistema de salud de Dinamarca, la atención a la salud mental, es la última que se toma en cuenta y la que menos recursos tiene, ya que, si enfermedades mortales, como el cáncer, no tiene una debida atención, imagínese cómo estará el resto de los padecimientos.

Es preocupante dar a conocer este tipo de hechos, porque todos, por múltiples razones pueden tener una crisis de ansiedad, de desesperación, depresión, o como guste llamarlo, y en ocasiones hasta los propios médicos a los que se las comentan, la minimizan o hasta ridiculizan, así que la mayoría de la gente se queda callada para librar a solas sus batallas y en ocasiones, como ocurrió en estos casos, las pierden.

La abundante ingesta de drogas, que está sin control, es otro de los factores que inciden para que las personas opten por acabar con su vida, y como lo señalábamos hace apenas unos días, se carece de sitios para que las personas con estas problemáticas acudan a atenderse, en pocas palabras, ese sector poblacional está en un estado de vulnerabilidad y riesgo.

La ciudadanía ya está desesperada por caída de sistema en Hacienda

Pues este martes se cumplirá ya una semana sin que la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal brinde servicio a la ciudadanía y hay cientos de personas afectadas que tienen trámites “atorados” por los desperfectos en el sistema interno.

Y no se trata de que no se puedan realizar trámites en línea, sino que, aunque usted acuda a las agencias, subagencias, así como a otras dependencias, no se puede avanzar en los mismos.

Curiosamente, hace unos meses ocurrió algo similar en la dependencia, por lo que urge que las autoridades pongan atención a esta problemática, que no solo afecta la recaudación del gobierno estatal, sino que perjudica a la ciudadanía en trámites desde compraventa de casas y otros procesos notariales, hasta la adquisición de vehículos, entre otros muchos.

“Alito” Moreno decidido a enterrar al PRI y a sus militantes

Unas horas después de que en una asamblea “a modo” se reeligió en la dirigencia nacional Alejandro “Alito” Moreno, mandó a sus esbirros y dejó fuera del grupo parlamentario del PRI en el Senado al senador electo sonorense, Manlio Fabio Beltrones Rivera, que fue una de las voces que se manifestaron en contra de su reelección por violar los principios del tricolor.

Claro que el político sonorense, no se quedará de brazos cruzados y una vez que se dirima el recurso que se interpuso ante las autoridades electorales para impugnar la reelección de “Alito”, procederá a hacer lo propio, porque no son cualquier cosa 50 años de militancia, así como la experiencia y aportaciones realizadas y que ahora pretenden dejar de lado por un capricho… Esto apenas empieza, veremos en qué termina…

