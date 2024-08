Sin medias tintas

Van al alza las ga$olina$

¡Mal y de malas en Issste!

Siguen fallas de cómputo

Persiste la narcoviolencia

Por Martín Romo (El Verdugo)

Van al alza las ga$olina$…Y lo que sí que extraña es que los líderes de las diferentes cámaras empresariales no se hayan manifestado ante lo cara que ya están las ga$olina$, cuyo precio en las últimas semanas ha aumentado como nunca ante en la historia de México, por la Regular ya andar en más de $25 pesos por litro, los que hace que el costo de la mayoría de los artículos también se incrementen. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo con los registros oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), hoy en día cargar gasolina y diesel en el País jamás llegó a ser tan costoso como en la actualidad, a partir de los nuevos máximos históricos que ha habido, entre otros motivos por el alza de los petroprecios, la depreciación del peso frente al dólar, los traslados, pero sobre todo los impuestos que le aplica la administración federal.

Y para quien dude de lo anterior para ejemplo está el que que hoy por hoy para llenar un tanque de 40 litros de combustible de la Magna hay que gastar en promedio $956 pesos, $72 por arriba de hace un año; y $180 pesos más que a principios del sexenio del “Prejidente”, Manuel López Obrador, por lo que a ese grado se han encarecido en el último tiempo, cuando habían prometido que las bajarían. ¡Ajá!

Pero lo más incongruente de eso es que en el presente año el Gobierno mexicano ampliara los envíos de petróleo y ese carburante a Cuba, aun con el riesgo de que Estados Unidos implemente represalias contra Pemex por violar sus leyes sobre el embargo a la isla, aunque lo que todavía resulta más irónico, es que en el territorio cubano se venda más barata que aquí, aun y cuando es donada. ¡Increíble, pero cierto!

Pues la Nación se encuentra en la lista de los países con los combustibles más “cariño$o$” en América Latina, según el Global Petrol Prices, al colocarse detrás de Uruguay, Costa Rica, Chile, Belice y Nicaragua, esta última una dictadura, ya que se importan de los EU, pero con todo y eso le abastecen al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, una cuarta parte de los que necesitan, y el resto les llega de Venezuela. ¡Qué tal!

Es decir, y por encima de que está de no creerse, pero hasta el pasado 5 del actual mes de agosto por estos lares el litrito se comercializaba en 1.309 dólares, y Díaz-Canel lo efrecía en 1.295 dólares, pero pues así se está financiando a una instancia gubernamental dictatorial, a costa de cargarle la mano a los mexicanos, que son los que están “ pagando el pato”, o esa aumentitis que ya tiene visos de haberse salido de control.

Por no explicarse de otra forma el que a nivel interno no hayan querido reducir el gravamen que impone la Federación, y que es el famoso IEPS, o Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que representa más menos un 30% de lo que valen esos hidrocarburos, pero en cambio sí se los regalan en el extranjero, con lo que sobra apuntillar que con eso están haciendo valedero que son candil de la calle, y oscuridad de su casa.

De ahí que las mayorías ya están viendo el cómo optimizan el uso de las “gasofas”, por ya no hallar la puerta ante los constantes incrementos, a diferencia de que antes eran un $ube y baja, pero ahora sólo se han disparando, anque es una tendencia alcista ante la que los cabecillas de la Canacitra, Coparmx, Canaco, CMIC, y demás, nomás se han quedado callados, por encima de que les ha impactado en sus costos.

Mal y de malas en Issste…Donde dan cuenta que la atención ha ido de mal en “píor” es en el Hospital “Fernando Ocaranza” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (Issste) de Hermosillo, y un nuevo mal síntoma de ello es que ayer protestaran un grupo de derechohabientes ante la clínica de Medicina Familiar, por no alcanzar cita médica a pesar de madrugar. ¡Pácatelas!

Razón por la cual es que los afectados ya advirtieran, que de no darles una respuesta positiva para hoy martes, cuando menos realizarían un cierre de vialidades sobre el bulevar Morelos, que se localiza frente a ese nosocomio, y no es para menos, después de que denunciaran que la molestia radica en que aun y cuando acuden antes de las 5:00 de la mañana, ni así les otorgan un pase médico, por ser pocos lo que entregan.

Es por lo que los inconformes mínimo demandaran la intervención del director de ese nosocomio, que por cierto es “nuevo”, y según esto se llama Luis Alberto Ruiz Coronado, para que ponga orden ante la desorganización que manejan que hay, al punto de que únicamente emiten una veintena de fichas para la semana, y es por lo que la mayoría se queda sin acceso a ese servicio. ¡Así el transtorno!

Luego entonces así está ese enésimo déficit que están efrentando los afiliados al Issste, como muchas de las tantas deficiencias que han padecido recientemente, porque cuando no les fallan los elevadores, se quedan sin refrigeraciones y con unos calorones, o se inundan porque los techos se les gotean, y puras de esas anomalías, y sin que haya alguien que de la cara, por desde hace rato ya ser tierra de nadie ese centro hospitalario. ¡Zaz!

Así que ante ese creciente malestar que hay, habrá que ver si esté día esa problemática no termina de agravarse, con lo que sería un posible bloqueo vial, con el que estarían haciendo pagar a justos por pecadores, y todo por la incompetencia y burocracia de unos directivos hospitalarios, que no han podido cumplir con lo más elemental, como en este caso es el consultar a los enfermos. ¡Ni más ni menos!

Siguen fallas de cómputo…Ahora sí que como de promesas y buenas intenciones está lleno el mundo, habría que ver qué tanto hay de cierto en lo adelantado por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, de que en la semana en curso quedarán solucionadas las falladeras en el sistema de la red de cómputo en las agencias y subagencias fiscales, así como en el Registro Civil y la Fiscalía estatal, lo que está por verse.

Si se toma en cuenta que no son unas fallas nada nuevas, sino que por el contrario ya se han vuelto muy recurrentes, al por el estilo anteriormente haberse enfrentado esas suspensiones en la operatividad de diferentes dependencias por esa causa, ante lo que se deduce que la empresa contratada no está “dando el ancho”, al simplemente no estar cumpliendo con las expectativas, con todo y las millonadas que cobran.

Motivo por el cual es que en esta ocasión hubieran tomado de la decisión de ofrecer algunos de los servicios gratuitos, en el ínter en que reparan esos desperfectos en los equipos computacionales, como el caso del Registro Civil, bajo la base de que la ciudadanía no tiene la culpa de esas irregularidades, eso como una forma de no volver a cancelarlos, como antes sí tuvieron que hacerlo en la Secretaría de Hacienda. ¡De ese vuelo!

Ante lo que está de más el señalar que así ha estado el atraso en ese ámbito, como lo reconociera Salazar Razo, pero aclarando que es a las autoridades hacendarias del Estado a las que les corresponde informar lo que ha estado fallando en esa red digital, sino embargo, el titular de Hacienda, Roberto Carlos Hernández Cordero, ni la cabeza ha asomado, no obstante, y que es una problemática los ha estado frenando. ¡Palos!

Tan es así que Adolfo dijera que: “En el caso de la Fiscalía es en cartas de no antecedentes penales, tenemos información por parte de la Fiscalía, que se están extendiendo de forma gratuita. Entonces, seguimos trabajando. Ya esperamos la próxima semana regresar a la normalidad, pero, no hemos detenido el trabajo, los trámites y los servicios del Gobierno del Estado. De alguna manera, hemos atendido la necesidad de la gente”.

Persiste la narcoviolencia…Aun y cuando ya no es nada raro, pero las que empezaron la semana “echando bala” son las bandas del crimen organizado, y para evidencia está el que ahora tuviera lugar un enfrentamiento armado entre grupos delincuenciales en el ejido El Claro, municipio de Santa Ana, con un saldo de un establecimiento comercial incendiado, así como un vehículo en llamas. ¡De ese tamaño!

En lo que es un enésimo choque entre criminales por la disputa del control de esa región, que otra vez primero trascendiera a través de los videos que se difundieran en las redes sociales, para después ser la Fiscalía General de Justicia del Estado la confirmara esos hechos violentos, pero con un enfoque de que hubo dos detenidos heridos, identificados como Luis Francisco “N” y Javier “N”, ambos originarios de Sinaloa.

Y es que en el comunicado ya después hacen mención de los daños causados a un expendio cervecero de esa comunidad del Norte de la Entidad, el cual quedó quemado en toda su parte frontal; además de una unidad automotriz, a la vez de que igualmente ponderaron que aseguraron un arma larga tipo AK-47, de las conocidas como “cuerno de chivo”, así como una pistola Glock, y equipo táctico. ¡Así el dato!

Aunado a que por el estilo resaltaron que los arrestados estaban recibiendo atención médica en un centro de salud, para posteriormente ser interrogados con relación a esa tracatera, y tratar de que suelten la lengua para determinar su posible participación, por ser más que obvio que saben a quienes se estaban enfrentando, pero de antemano deberán de decir a que bando pertenecen, por ser evidente que no iban pasando por ahí.

A ese punto están esas “papas calientes que le han seguido cayendo en las manos” al fiscal estatal, Gustavo Salas Chávez, y que no pararán; en tanto que el delegado de Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, nomás se mantiene replegado, y de vez en cuando manejando información “a cuenta gotas”, pero sin aportar mayores detalles sobre los cárteles del “Narco” que se mueven por esas zonas.

