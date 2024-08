Ana Guevara se defiende tras críticas por resultados en París

Asimismo, justificó el viajar en primera clase, debido a un problema lumbar y aclaró que el boleto lo pagó con su dinero con el de la Comisión Nacional del Deporte

Agencias

La dirigente de la Comisión Nacional de Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza, regresó de los Juegos Olímpicos de París 2024 firme con su trabajo al mando de dicha institución.

Durante la conferencia de prensa de los resultados de Juegos Olímpicos, Ana Guevara declaró que no hay ninguna demanda contra la Conade y respondió a todos los críticos de su trabajo.

“Mi parte competitiva no finaliza, entre más me ching+n, más me crezco”, mencionó la dirigente de la Conade ante los detractores de su administración.

La medallista olímpica reiteró que entregará las cuentas claras al término de su gestión. “Somos la administración más auditada y no nos han encontrado nada”, atizó.

Guevara anunció que presentará una iniciativa para aumentar la beca vitalicia de los medallistas olímpicos.

“Hacienda va a determinar de cuánto será el incremento. Creo que es un caso de justicia porque muchos de ellos dependen de ese dinero”.

La dirigente no se quedó callada y aprovechó para hablar sobre el rendimiento de los atletas y de Carlos Sansores, quien llegó como campeón del mundo y no pudo avanzar a los combates por la medalla.

“Carlos Sansores tenía que competir con mucha más garra, son muchos viajes, campamentos y venía de ser campeón del mundo y creo que no vimos a un campeón del mundo. No me refería a equipos nacionales, estaba hablando de Carlos Sansores”, dijo la mandataria.

La conferencia de prensa no fue solo para detallar sobre el trabajo de los atletas, la dirigente aprovechó para explicar los gastos que realizó en París y por qué invirtió en un vuelo tan costoso y distintos restaurantes en su regreso de los Juegos Olímpicos.

“Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi ching*da gana, no tengo marido ni marida, ni alguien que me exija por qué gasto, es mi gusto y es mi placer, lo que yo gané lo puedo gastar en lo que yo quiera”, señaló Ana Guevara.

Sobre el vuelo de avión de regreso, señaló que viaja en primera clase debido a problemas lumbares y por prescripción médica.

“El año 2006 tuve una lesión lumbar y por prescripción médica, el doctor me recomendó que todos los viajes mayores de cinco horas los hiciera así, a costo de mi bolsa”, mencionó la exatleta.

