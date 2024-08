Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Piden no acercarse a crías de venado en el Cerro del Bachoco

El avistamiento de crías de venado cola blanca en el Cerro del Bachoco es una muestra de cómo el crecimiento de la ciudad está dejando sin su hábitat a distintas especies nativas.

Por el pronto el gobierno del estado, a través de la Comisión de Ecología está exhortando a la población a que respeten a las crías y eviten acercarse a las mismas.

Lamentablemente, como sabemos, el solo hecho de trascender en redes sociales la presencia de los venaditos, es un acicate para los curiosos que seguramente harán desfile para tratar de avistarlos, más los que normalmente se ejerciten y realizan caminatas o recorridos en bicicletas por el lugar, que se cuentan por decenas.

Cabe señalar que la encargada de despacho de la Cedes, Diana Karen Durazo recomienda a la población no acudir al citado cerro y sobre todo, evitar acercarse para no generarles estrés.

También se pide a los curiosos no tomarles fotografías para que los flashes de las cámaras o celulares no lastimen sus ojos, además, advierte que no se les debe de ofrecer comida ya que pueden dañarlos.

Y ojo, los animalitos pueden ser portadores de parásitos y enfermedades que pueden dañar a los humanos, así como a perros y gatos, como leptospirosis, brucelosis, y la enfermedad de Lyme, que son difíciles de atender y pueden tener efectos graves en las personas, así que evite arriesgarse por el capricho de ver de cerca a las crías.

Ojalá que los automovilistas que circulan por las inmediaciones lo hagan con cuidado y no vaya a ocurrir un percance.

Resurge violencia en Hermosillo, balean a transeúnte en La Soli

Luego de unos días de tranquilidad de nueva cuenta se escuchó el estruendo de las balas en Hermosillo, en donde la noche de este martes una persona resultó lesionada por rumbos de la colonia Solidaridad.

La gente ya está bastante preocupada ante los recurrentes reportes de hechos policiacos y lo externan tanto en redes sociales como en reuniones familiares y de amigos, sorprendidos por la forma en que irrumpieron los delincuentes, quienes “de un día para otro” empezaron a visibilizarse en esta otrora tranquila capital.

El hecho de que hace unas semanas se dijo que estaban plenamente identificados los grupos delincuenciales que se disputan la plaza, generó esperanzas de que se tendrían resultados rápidos y se actuaría en su contra.

Sin embargo, ya pasaron dos semanas, los hechos violentos continúan y la gente continúa sin ver un fuerte golpe en contra de los generadores de violencia, como se denomina actualmente a los sicarios o delincuentes.

Por lo pronto, anoche la persona que fue atacada a balazos logró sobrevivir y ojalá que así continúe, ya que el hombre que fue atacado la semana anterior en Puerta del Rey, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, no logró salir adelante y falleció cuando era atendido.

Lamentable deceso del periodista Ernesto Gutiérrez Ayala

Antes de cerrar este espacio, a nombre de los directivos de Grupo Editorial Padilla Hermanos, editores de los periódicos El Vigía de Guaymas, y Entorno Informativo, de Hermosillo, enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos de nuestro colaborador Ernesto Gutiérrez Ayala, con quien me tocó compartir 30 años de vida. Dios lo reciba en su reino.

