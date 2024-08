Piden evitar acercarse a crías de venado

La Comisión de Ecología del gobierno estatal; Recomiendan evitar acudir al Cerro del Bachoco para no alterar a los animalitos

Redacción Entorno Informativo

El Gobierno de Sonora, a través del Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, exhorta a la población a no acercarse a las crías de venado cola blanca que nacieron en el Cerro del Bachoco.

Diana Karen Durazo Ruiz, Encargada de Despacho de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), indicó que la presencia de estas crías en un área urbana subraya la importancia de la conservación de los ecosistemas en y alrededor de las ciudades.

Ante la difusión en redes de la presencia de estos animales se prevé un incremento de visitantes al cerro, sumado a los que ya acostumbran a recorrer el lugar para ejercitarse, por lo que se solicita que por el bien de los venados no se intente interactuar con ellos.

Por lo anterior, se recomienda no acercarse para no generarles estrés; no tomarles fotografías porque el flash puede asustarlos y provocarles daño; el ofrecerles comida puede afectar su organismo.

Además, los venados pueden portar parásitos y enfermedades que pueden afectar a los humanos, perros y gatos, como brucelosis, leptospirosis y enfermedad de Lyme.

La Comisión de Ecología exhortó a la población a crear conciencia sobre la vida silvestre que rodea a las ciudades y que, en este caso, requiere del apoyo de todos para garantizar el óptimo desarrollo de las crías

Comparte esto: Facebook

X