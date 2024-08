Sin medias tintas

¿En entredicho regidora?

“Les hace sombra Manlio”

¡Minimiza fallas Rectora!

Pura chunga sector Salud

Por Martín Romo (El Verdugo)

¿En entredicho regidora?…Y a reserva de que se haga oficial, pero trascendió la versión de que el lunes anterior elementos de la Fiscalía General del Estado (FGJE) arrestaron a dos hijos de la regidora de Morena del Ayuntamiento de Obregón, Enriqueta Rodríguez Medina, por el presunto delito de secuestro y extorsión, uno de los cuales es ex policía municipal, y el otro empleado de la misma Comuna cajemense.

Es por eso que el escándalo no se hiciera esperar en esa localidad del Sur de la Entidad, por esas supuestas detenciones, que en total son tres, y no sólo por la gravedad de las acusaciones, sino porque la exhibida contra la “rugidora” morenista, que cuenta con un puesto clave como titular de la Junta de Honor y Promoción de Seguridad Pública de ese municipio, aun y cuando el Fiscal estatal, Gustavo Salas, no las había oficializado.

Sin embargo, y de acuerdo a lo que ha aflorado, según esto es un caso relacionado con el rescate que hicieron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Marina, de un joven que se encontraba privado de su libertad en un inmueble del fraccionamiento Urbi Villa del Real en esa municipalidad, tras lo cual implementaron operativos a mediados de la semana pasada. ¡Pácatelas!

Por lo que de manera extraoficial es que se manejaran los nombres de Gibrán Adrián Z. M., Juan Carlos O. R., y su hermano Axel O. R., el primero también ex polizonte, quienes se filtró que contaban con órdenes de aprehensión por los mencionados delitos, mismas que se les ejecutaron mediante cateos realizados en distintas zonas de la ciudad, pero lo que es hasta ayer Salas Chávez y compañía no habían proporcionado detalles.

Aunque con todo y ese hermetismo, a la que dan cuenta que se le vio acudir a las instalaciones de la FGJE en territorio obregonense, es Rodríguez Medina, al suponer que ahí tenían a sus vástagos apresados; en tantos que a otros regidores interesados por igual se les avistó en las afueras del penal; mientras que el alcalde moreno, Javier Lamarque Cano, no había expresado ni medida palabra. ¡De ese pelo!

Y por el estilo todo mundo ha guardado silencio, en torno a ese supuesto hecho, en el que advierten que podría haber más implicados, o “salpicados”, como es la misma Enriqueta, porque hasta ahora tampoco había “soltado prenda”, sobre destapada que les dieran a sus consanguíneos, que de confirmarse sí que sería una ventaneada de alto impacto, y de esas que “manchan” y dejan en entredicho a todo un grupo político.

Con todo y eso, y los asegunes que hay al respecto, quien tendrá la última palabra con relación a ese sonado acontecimiento que se ha manejado tras bambalinas, es Gustavo Rómulo, por aquello de que se esperaba que de un momento a otro ya ventilaran todo lo que hay de cierto, con referencia a ese rapto en el que se maneja que están involucrados los citados ex “enchalorados”, por lo que así es que se está en ascuas. ¿Cómo ven?

“Les hace sombra” Manlio…Sin lugar a dudas que la nota política del momento entre los priístas, es la esperada exclusión que acaban de hacer del ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, por lo que así están “sacándolo de la jugada política” antes de tiempo. ¡Ni más ni menos!

Al ser obvio que el tachado de traidor de Manuel Añorve Baños, quien será el coordinador de la bancada priísta en esa LXVI Legislatura senatorial, y quien antes era de los más “amigos” de Manlio, antes de que le mordiera la mano, no se manda solo, sino que solamente ejecuta la “línea” que les da el recién reelegido cabecilla de lo que queda del “RIP” nacional, cual es el caso del mal afamado, Alejandro “Alito” Moreno.

Si se toma en cuenta que esa “cepillada” a Beltrones Rivera se la están dando después de que criticara la reciente reforma que le hicieran a los estatutos del tricolor, para permitir la reelección por otros cuatro años de Moreno Cárdenas, y que es por lo que también está en curso un proceso de expulsión que ya le iniciaran, y que adelantan que está a punto concretarse, por lo que así lo estarían echando. ¡De ese tamaño!

Casi por nada es por lo que Manlio Fabio le revirara al “Alito” Moreno, que no se trató de una reelección, sino más bien de un asalto, por lo que a su juicio ya tiene visos de tirano y dictador, y es por eso de la reacción en su contra, dizque por atentar contra la unidad ideológica de ese Partido político, y es por lo que ya lo dejaran en libertad para que pueda integrarse a cualquier otro grupo polaco. ¡Tómala!

En lo que es decisión que ayer confirmara de viva voz Moreno Cárdenas, durante una entrevista que le hiciera en el noticiero radial Reporte 100 el colega y amigo, Juan Carlos Zúñiga, donde una vez más recordó todas las acusaciones pasadas que hay contra Manlio, ante lo que se intuye que ya se volvió un pleito personal, y al parecer porque no quiso que le hiciera sombra, a la hora de manejar a los 15 senadores con los que contarán.

Minimiza fallas Rectora…A la que consideran que sí que le queda aquello de que ¡Es consuelo de tontos!, el querer justificar que son pocos los problemas que se han presentado en la Universidad de Sonora (Unison) en el arranque del presente semestre es a la Rectora, María Rita Plancarte Martínez, por la forma en que minimizara las fallas que ha habido en las “refrís” de los salones y la falta de profesores. ¡Zaz!

Lo anterior luego de que de manera tardía doña María saliera a ofrecer una explicación, que más bien “olió” a justificación, por como no convenciera a nadie, y más bien obligada por la balconeada que “le pegaran” los de la Asociación de Alumnos Universitarios de Sonora (AUES), que denunciaron esas anomalías, y hasta el que no había sanitarios, y todo por una aparente nula organización, a pesar de que dijera todo lo contrario. ¡Palos!

Pues Plancarte Martínez inventó el “cuento chino”, o pretexto, de que: “Esta es una pequeña ciudad, hablamos de que tuvimos problemas con el 2% o 3% de los aires, porque con el cambio de clima, que esta haciendo mucho calor y mucha humedad, empezaron a descomponerse, pero ya lo estamos solucionando”, aunque el, pero radica en que esa falladera se registrara en cuanto reiniciaran las actividades académicas. ¡Vóitelas!

Ante lo que se deduce que no hubo una programación para prevenir que eso no sucediera, es decir, no se hicieron las pruebas que ameritaban las circunstancias, antes de que el estudiantado regresara del periodo vacacional, para asegurarse de que todo funcionara “al cien”, como lo exhibe el que “apechugara” que fueron nueve los departamentos que presentaran problemas en los aires acondicionados, o séase, no uno, ni dos.

Y a la clásica de la misma forma “se barrió”, como dice los chavos, tocante al ausentismo de los maestros, al asegurar que fueron menos del 2% los grupos que se quedaron sin clases, según ella por el crecimiento que tuvieron de la matrícula estudiantil, al recibir 10 mil alumnos de nuevo ingreso, siendo que es algo que debieron haber previsto con tiempo, pero así ha seguido teniendo “más salidas que un cerco viejo”. ¡Ups!

Pura chunga sector Salud…El que volvió a repetir que antes de concluir su gobierno, para lo cual ya le restan menos de 50 días, dejará montado el mejor sistema de salud pública del mundo es el “Prejidente”, Manuel López Obrador, y es por lo que hasta él mismo reconoció que es una aseveración que: “causará polémica y salpullido a nuestros adversarios”, y no es para menos. ¡De ese vuelo!

Eso a partir de que el sector Salud federal y el de la Seguridad, son dos de los ámbitos en los que más quedará a deber López Obrador, de ahí que se le tome a chunga el que por igual ya haya dicho que la atención médica será de más calidad que ni la de Dinamarca, pero la cuestión no es el que lo diga, sino el que todavía haya quienes la crean, cuando es otra la cruda realidad que enfrentan los mexicanos que se enferman.

Toda vez que entre el Issste, IMSS y la Secretaría de Salud sigue sin hacerse un ente saludable, al estar “píor” que nunca, por las generalizadas deficiencias que enfrentan, como son la falta de doctores, medicinas e instalaciones en buen estado, como consecuencia de que desaparecieran el programa del Seguro Popular que sí funcionaba, y lo cambiaran por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que resultara un fracaso.

Y precisamente para buscar una mejoría en ese rubro, es que ayer la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara que Alejandro Svarch Pérez será el director general del IMSS- Bienestar, mismo que desde el 2021 ha estado al frente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y quien también es un funcionario al que AMLO le recomendara para que permaneciera.

Como igualmente lo hiciera con Zoé Robledo Aburto, quien por algo la misma Sheinbaum ya ventiló que se mantendrá en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que así hará el uno dos con Svarch Pérez; a la par de que también nombró a Emilia Esther Calleja Alor en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que se convertirá en la primera mujer que manejará esa paraestatal. ¡Qué tal!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X