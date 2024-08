Anuncian Demanda contra Ricardo Peralta por Acusaciones en “La Casa de los Famosos”

David Ortega, actor y participante de “La Casa de los Famosos”, ha decidido emprender acciones legales contra Ricardo Peralta después de que este insinuara en el reality show que Ortega cobraba por servicios sexuales, una acusación que el actor niega categóricamente.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, Ortega expresó su indignación por las declaraciones de Peralta, quien, aunque no mencionó su nombre directamente, sí se refirió a él al dar las iniciales “Da” y “O”. “Estoy muy molesto porque en televisión nacional se atrevió a afirmar que yo presto servicios sexuales y eso es una rotunda mentira”, afirmó el actor.

Ortega mencionó que está revisando con su abogado los detalles para proceder con la demanda. “Es oficial que lo voy a demandar. Si él tiene pruebas, yo le pagaré los cuatro millones por los que está concursando en ‘La Casa de los Famosos’, porque sé que es una mentira”, dijo, añadiendo que ha escuchado rumores de que Peralta y su pareja sí habrían contratado esos servicios.

Además, Ortega recordó su participación en un capítulo de “La Rosa de Guadalupe” que trataba sobre OnlyFans, una plataforma en la que él tiene un perfil. Sin embargo, subrayó que tener una cuenta en OnlyFans es muy diferente a ofrecer servicios sexuales. “No se puede quedar así, no es justo que la gente difame sin que haya repercusiones”, declaró.

Peralta había afirmado en el reality que Ortega cobraba 70 mil pesos por dichos servicios, a lo que Ortega respondió: “No sé de dónde saca esos detalles. Es un tipo que merece que le pongan un alto. Estoy dando la cara porque no es justo normalizar que se difame sin consecuencias”.

Ortega, quien tiene previsto participar en el espectáculo erótico Bandido el 18 de septiembre, concluyó diciendo que no busca que la gente le crea sin más, sino expresar su verdad y tomar medidas. “Yo respeto a quienes se dedican a eso, cada quien sabe cómo se gana la vida, pero yo no lo hago. No está bien que se inventen cosas. Piensa que es un fenómeno Wendy, pero cuando salga, se va a dar cuenta de que todo es al revés”.