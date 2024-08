Lady Gaga y Bruno Mars Sorprenden con Nueva Colaboración Musical “Die With a Smile”

Dos de las voces más icónicas de la última década, Lady Gaga y Bruno Mars, han hecho realidad un sueño largamente esperado por sus seguidores: una colaboración musical. El sencillo, titulado “Die With a Smile”, estará disponible en plataformas digitales antes de lo esperado.

Este jueves 15 de agosto, ambos artistas anunciaron la noticia a través de sus redes sociales. La portada del single los muestra en atuendos de estilo ‘retro’ con tonos rojo y azul. Mientras Mars luce un sombrero de vaquero, Gaga aparece sosteniendo un cigarrillo entre los dedos, capturando la atención de sus millones de seguidores.

“La canción y el video salen esta noche a las 9 p. m. PT (medianoche ET)”, escribió Lady Gaga en su publicación, creando gran expectativa entre los fans.

La anticipación por esta colaboración aumentó después de que Gaga publicara un video en el que se le veía tocando el piano, mientras vestía una camiseta con el rostro de Bruno Mars, lo que desató rumores el 13 de agosto. Al día siguiente, Mars correspondió el gesto con una fotografía similar, luciendo una camiseta temática de Lady Gaga, lo que confirmó las sospechas de una colaboración inminente.

Aunque los detalles sobre el sonido de “Die With a Smile” aún no se han revelado, la sinergia entre Gaga y Mars ha generado altas expectativas entre críticos y fanáticos por igual. Ambos artistas han estado alejados de la escena musical durante un tiempo: el último álbum de Mars fue An Evening with Silk Sonic en 2021, en colaboración con Anderson .Paak, mientras que Gaga lanzó Chromatica en 2020 y su proyecto conjunto con Tony Bennett, Love for Sale.

El esperado lanzamiento promete ser un gran acontecimiento en la música pop, dado el talento y la trayectoria de ambos intérpretes.