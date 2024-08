Sin medias tintas

Chines y jotas de Guevara

Son un peligro los dompes

¡Van otra vez contra CFE!

¿La impunidad de Corral?

Por Martín Romo (El Verdugo)

Chines y jotas de Guevara…. ¡ Y la que luego luego hizo valederos los señalamientos que le hiciera el periodista, Eduardo Ruiz Healy, quien la ha tachado de ¡Corriente y vulgar!, es la por algo criticada, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Deporte (Conade), por los chines y jotas que ventilara, en el marco de una conferencia que encabezara a su regreso de los Juegos Olímpicos de París 2024. ¡Zaz!

Pues por encima de los malos resultados deportivos alcanzados, y que ya se esperaban por la falta de apoyo que han tenido los deportistas mexicanos, y es por lo que “le ha llovido”, los cuestionamientos se centraron en los exce$o$ en que incurriera en Francia, al darse la gran vida en restaurantes de lujo, además de viajar en primera clase, mientras que algunos de los competidores tuvieron que vender hasta calzones para asistir.

De ahí que ese encuentro, o más bien encontronazo con la prensa, no solo fuera para hablar de ese fracaso en lo deportivo, sino también en torno a las denuncias que han abundado, con relación a esos gastos y de$pilfarro$ que le $acaran a flote, y que es por lo con la soberbia y prepotencia que la caracteriza, contestara que: “Mi parte competitiva no finaliza, entre más me chingan, más me crezco”. ¡De ese pelo!

Pero como para que quedara más claro es que la ex corredora nogalense dijera al más puro estilo sonorense que: “Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana, no tengo marido ni marida, ni concubina, ni alguien que me exija por qué gasto, es mi gusto y es mi placer, lo que yo gané lo puedo gastar en lo que yo quiera”, por lo que de esa forma terminó de enseñar el cobre, o su “finura”.

Sin embargo, que otra cosa podía esperarse de alguien que a duras penas si acaso terminó la Secundaria, de ahí que lo menos que tenga sea educación, como lo exhibiera con ese lenguaje florida del que hiciera gala, y que a todo mundo “dejara con el ojo cuadrado”, y no es para menos, por suponerse que ese no debería de ser el perfil de un funcionario de ese “nivel”, y es por lo que se conviriera en la comidilla nacional. ¡Qué tal!

Con todo y que inventara, o se “sacara de la manga”, el que los comederos a los que acudiera a “pegarse” unos atracones, según ella no son de los más lujosos, sino supuestamente de un costo promedio; y sobre el vuelo de avión manejó, que cuando son de más de cinco horas viaja en primera clase, dizque debido a problemas lumbares, y por prescripción médica, por una lesión que tuviera en el 2006. ¿Será?

Además de aclarar que todas esas exhorbitantes gastaderas, como un vuelo redondo a la urbe parsisina, con un costo de más de $150 mil pesos, y platillos de cientos de euro$, presuntamente las pagó con dinero de su bolsa, lo que estaría por verse, y para lo cual advirtió que pedirá las facturas, cuando el que salgan a su nombre no significa que a ella le hayan costado, a lo que se le suma su falta de credibilidad. ¡Palos!

Y más porque en su momento, cuando la “cacharon” gastando a manos llenas con las invitadas “especiales” que la acompañaron, pretextara que eran insultantes erogaciones que correspondían a un Ministro del Deporte, como sucede en otros países, pero con la diferencia de que en esos casos sí dan cuentas claras, y van en misión de trabajo, y no promoviendo el turismo oficial, como aseguran que fuera su caso. ¡De ese tamaño!

Casi por nada es por lo que así estuviera esa enésima “quemada” para Guevara Cárdenas, quien a leguas se nota que está enojada porque ya va de salida, al descartarse que vayan a ratificarla en el cargo, a raíz de que ha sido señalada de corrupción y lo “píor”, razón por la cual es que en el ámbito local hasta ya se está proponiendo que le quiten su nombre al Gimnasio “Ana Gabriela Guevara” de Hermosillo. ¡Pácatelas!

Son un peligro los dompes…El que sí que debe ser un aviso preventivo, es el impactante accidente ocurrido el pasado miércoles en la Capital hermosillense, provocado por un dompe que se quedó sin frenos al transitar cargado con toneladas de arena, ya que en su desbocado circular sobre el confluido bulevar Morelos, chocara tres vehículos, con un saldo de varios heridos, incluido el chofer. ¿Cómo ven?

En lo que es un desenfreno del citado camión de volteó que inició en la confluencia del bulevar Progreso, donde impactó una camioneta de la marca Nissan, línea Kicks, a la que proyectó contra el semáforo; para más adelante colisionar con un automóvil Mitsubishi; así como una camioneta Cadillac, causando pérdidas totales en dos ellos, por lo que al operador en un primer momento se le esposó, pero ya después se le hospitalizó.

A ese grado estuvo ese impresionante “accidente”, y de cuyo causante se omitieron todos los detalles, no se sabe si porque al parecer pertenecía a alguna constructora conocida, por las características que tenía la unidad, que quedara hecha pedazos, y con su conductor sobreviviendo de milagro, porque ya porque Dios es muy grande no terminó en una fatalidad, por como se apreciaran los carros involucrados. ¡Ni más ni menos!

No obstante, y que es un percance que puso al descubierto el como en “Hornosío” la mayoría de los dompes circulan en muy malas condiciones, al dedicarse a las labores de traslado de materiales para la construcción, pero sin que la autoridad a la que le corresponda les haya parado el alto para inspeccionarlos, como pudiera ser el Instituto de Movilidad y Transporte Estatal, (Imtes), donde cobra Carlos Sosa Castañeda. ¡Vóitelas!

Aunque como nunca es tarde, y a partir de lo acontecido, habrá ver si ahora sí Sosa Castañeda; así como los del Departamento de Tránsito Municipal, y demás áreas que pudieran tener vela en esa problemática, se abocan para atenderla, antes de que pudiera presentarse una tragedia por ese motivo, como en esta ocasión pudo haber sucedido, en lugar de seguir solapándolos, como está vez se evidenciara. ¡Tómala!

¡Van otra vez contra CFE!…Vaya que los que ya no hallan que inventar, son los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por la nueva disposición que unilateralmente implementaran, referente a que ahora los pagos en los cajeros automáticos solamente serán con tarjeta, y ya no en efectivo, lo cual no permitirá abonar, sino que ahora la liquidación deberá ser total, y es por eso del malestar que hay. ¡Órale!

Tan es así que la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), con Ignacio Peinado Luna a la cabeza, ya advirtieran que el próximo sábado 31 de agosto realizarán una marcha de protesta contra esa imposición de la “Comisión”, por como con esa nueva modalidad que idearan, estarán dejando en estado de indefensión a quienes no puedan pagar el recibo de consumo de “luz” completo. ¡De ese vuelo!

Con lo que una vez más estarán elevando la voz contra la CFE, por la cancelación de ese sistema de cobro, y es por lo que nuevamente saldrán a las calles para defender los derechos de sus afiliados ante esta medida, ya que la misma derivará en “cortes” injustos del servicio eléctrico, lo que dejará desprotegidas a las familias ante las altas temperaturas, cuando no hay una negativa para cubrir los adeudos contraídos. ¡Así el conflicto!

Motivo por el cual es que “El Nacho” Peinado y compañía, desde ya están convocando a esa marchada en la mencionada fecha, a partir de las 17:30 horas, que partirá del céntrico Jardín Juárez, hacia las oficinas de esa paraestatal, ubicadas en calle Matamoros y San Luis Potosí, de la colonia Centro, concluyendo con un mitin en el que les dirán sus verdades a los directivos comandados por el director general, Manuel Barlett Díaz.

No en balde es por lo que Ignacio apuntillara que: “El pago en efectivo se debe permitir, es un derecho consagrado, cada usuario decide la forma de pago, no le pueden imponer un método únicamente. Vamos a salir con acciones para lograr revertir esa mala decisión o mala política de CFE”; a la par de que le reiterarán a las instancias legislativas y federales, que el acceso a la energía eléctrica sea elevado a derecho humano.

¿La impunidad de Corral?…Por sí quedaban dudas de que en el actual gobierno federal se está aplicando lo del que ¡Se haga la justicia en los bueyes de mi compadre!, para prueba está que el de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, acaba de rescatar al ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusado de rata, al evitar que fuera detenido por agentes chihuahuenses. ¡De no creerse!

Eso a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción de ese norteño Estado, que es gobernado por Maru Campos Galván, emitiera una orden de aprehensión con todas las de la ley contra Corral Jurado, como parte de un proceso por el delito de peculado, al señalársele de haberse “clavado” dinero del pueblo, pero aun así impidieron su arresto la noche del miércoles anterior, cuando estaba en un restaurante de la colonia Roma.

Ante lo que está de más el apuntar que a ese extremo ya está la impunidad, por la forma en que salvaran de esa detención al ex Mandatario ex panista, quien fuera coordinador del Eje de Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto en la campaña de la hoy presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que es lo que pudiera explicar el por qué de esa protección que ahora le están brindando, a un presunto ladrón y corrupto.

Si se parte de que Lara López ni siquiera argumentara, el por qué no sólo no quisieron participar en esa arrestada del ex gobernante acusado de tran$a, no obstante y que por escrito se los pidieron, y por el contrario lo sacó escoltado del lugar, y apoyado por los elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) capitalino, aun y cuando había un ordenamiento judicial que era válido, pero se lo untaron. ¡Ñácas!

Aun así, lo que explica todo, o ese burdo proteccionismo, es lo que ayer ya supusiera sobre ese suceso el “Prejidente”, Manuel López Obrador, de que todo se trata de una venganza política de María Eugenia Campos, según él porque se cambió de bando, y ahora está persiguiendo Corral, por lo que con esa defensa presidencial, ya casi le dijeron “tan, tan” a ese enjuiciamiento por ahora ser de otro “corral” político.

Correo electrónico: [email protected]

