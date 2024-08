Carlitos Alcaraz se disculpa por romper su raqueta al ser eliminado en Cincinnati

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

Carlos Alcaraz, número tres del mundo, se disculpó por romper su raqueta tras su derrota ante Gael Monfils en el Abierto de Cincinnati, lo llamó su ‘peor partido’

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número tres del ranking mundial de la ATP, se disculpó públicamente este sábado después de haber roto su raqueta con furia tras perder en la segunda ronda del Abierto de Cincinnati ante el francés Gael Monfils.

“Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista”, escribió Alcaraz en sus redes sociales, reconociendo que su comportamiento no estuvo a la altura de lo esperado. “Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse. Hora de pensar en NYC!”, agregó, refiriéndose a su preparación para el próximo US Open en Nueva York.

Alcaraz, que este año ha ganado títulos en el Abierto de Francia y Wimbledon, se mostró visiblemente frustrado tras su derrota el viernes ante Monfils, un veterano tenista de 37 años. El encuentro, que terminó con un marcador de 4-6, 7-6 (7/5) y 6-4 a favor del francés, fue calificado por Alcaraz como el “peor partido” de su carrera.

Este episodio ha sido uno de los pocos momentos de frustración pública de Alcaraz, quien generalmente es conocido por su comportamiento calmado y profesional en la cancha.

