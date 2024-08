Sin medias tintas

¿Un Alcalde intocable?

Por Martín Romo (El Verdugo)

¿Un Alcalde intocable?…El que ahora sí que quedó más que exhibido, por la forma en que nomás se hiciera “chombito” es el de la Comisión Estatal de Derechos “Inhumanos (CEDH), Luis Fernando Rentería Barragán, por como guardara silencio ante el ataque del que recién fuera objeto el comunicador, Manuel Angulo Corral, por parte del alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas. ¡De ese pelo!

No obstante, y que hace poco más de una semana, en el marco de una conferencia de prensa, González Yescas cometiera un flagrante atentado a la libertad de expresión, después de que el periodista de MegaNoticias le hiciera una pregunta incomoda, referente al de a cómo su director de “Incomunicación” Antisocial del Ayuntamiento, Juan Pedro Morales, beneficia el portal de noticias Visión San Luis, del que es socio. ¡Zaz!

Ya que con eso tuvo el ni tan santo de Santos, para que una vez más le saliera lo cacique y gorila, al exhibir y agredir verbalmente a Angulo Corral, al punto de ordenar que le quitaran el micrófono, según esto porque ya lo tenía “ubicado”, por a su “juicio” ser de los que nomás asisten para criticar su administración, por lo que a ese extremo llegó en uno más de sus arrebatos, y hasta ahora con total impunidad. ¡Pácatelas!

Pues Rentería Barragán simplemente ha hecho como que la Virgen le habla, cuando en teoría se supone que es un abuso que deberían atender de oficio, pero en la práctica se ha hecho más pato que ni el del Gansito Marínela, aun y cuando fuera un suceso que se volviera viral a nivel nacional, por el exceso en que incurriera ese “Presimun” de Morena, lo que explica el por qué perdiera en la pasada contienda por la diputación local.

Y más cuando a la par aflorara que después de esa agresión, “de pilón” Manuel todavía recibió amenazas de funcionarios al mando de Santos, y es por lo que ya lo hiciera responsable de lo que pudiera pasarle a él y su familia, en el desarrollo de su labor periodística, ante lo que habría que ver si ya presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía Estatal, cuyo titular es Gustavo Salas, quien tampoco dijo “esta boca es mía”.

Aun y cuando hacen llegar el dato, de que los de la CEDH ya iniciaron un procedimiento por ese abuso de poder de parte del Munícipe sanlusino, a raíz de lo que se ventilara en las redes sociales, pero sin hacerlo público, como se ha convertido en el estilo y política de Rentería, de ahí que ni el afectado lo sabía, apareciendo como imputados González, y su titular de la dependencia que opera el Agua, Enrique Gaytán.

Al trascender que Gaytán Urías, que es el que cobra en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis (Oomapas), es quien expresara que a Angulo le hace falta algo así como una “calentada”, para que no se conduzca de esa manera, y es por lo que ya también se está promoviendo el que se vele por su seguridad e integridad personal y familiar, pero sin que sea algo que ya haya trascendido. ¡Órale!

De ahí que con todo y la soberbia que caracteriza a González Yescas, pero aún así ya el pasado miércoles ofreciera una disculpa pública, pero a su manera, al manifestar que no se trata de si se arrepiente o no, sino que puede haber malinterpretaciones respecto a los sucesos acontecidos, como tratando de miniminzar el atropello que cometió, y por el que recibió el repudio general, y no es para menos. ¡De ese vuelo!

Es por eso que que casi rumiando dijera que: “Si yo cometí algún error, desde aquí les pido disculpas a ustedes y a Manuel Angulo, si es que cometí un error al decir las cosas. ¿Por qué? Pues se edita y se dice lo que les conviene y lo que les gusta, eso lo respetamos también y están en todo su derecho de apoyarlo o no apoyarlo, es su compañero”, por lo que a ese grado es que llegara, por “tener la piel muy delgada”. ¡Ñácas!

¡Mutis del de Turismo!…Quien es más que evidente que simplemente ha hecho mutis es el secretario de Turismo estatal, Roberto Gradillas Pineda, ante la denuncia que trascendiera por el pésimo estado en que se encuentra la carretera que conduce de Navojoa a Álamos, en lo que son algunos tramos, derivado de los llovidones que se han presentado, lo que ya está generando molestias entre los turistas y visitantes. ¡Mínimo!

Aun así, lo que es Gradillas Pineda a todas luces se limitó a ignorar la advertencia que ya hiciera el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de “Polvojoa”, Martín Soria Rivera, quien cuando menos solicitó que la Junta de Caminos atienda ese problema, antes de que esa vialidad se deteriore más, si se analiza que en las actuales condiciones en la que está ya representa un riesgo de accidentes para los automovilistas.

No en balde es que Soria manifestara que: “Hay que reparar y dar mantenimiento, pero ya, porque se pronostican más lluvias; si no se atiende esto, la carretera se va a poner peor”, aunque lo que es Roberto, así como el de la Junta de Caminos estatal, Eduardo Pacheco Grageda, ahora sí que nomás lo escucharon como oír llover, al no atender esa propuesta, por en encima del riesgo que corren quienes llegan de diversos lugares.

Es por lo que el también empresario hotelero de Martín apuntillara que: “El mal estado de la rúa también da una mala imagen a nuestros turistas”, y es por eso que destacara la importancia de resolver esa problemática carreteril, cuando menos dándole una bacheada a los cráteres más grandes, si se parte de que los aguaceros van a continuar, ya que la también Ciudad de los Portales recibe cada fin de semana a cientos de visitantes.

Porque si bien se sabe que no son los únicos municipios que tienen sus carreteras casi casi intransitables, pero en el caso de la alámense se trata de una con la que deberían de promover el turismo, y que es por lo que de entrada señalan que es algo que le toca a Gradillas, mínimamente para que la haga de gestor ante “El Lalo” Pacheco, pero por lo que se ve al menos en lo que se refiere a ese asunto, de los dos no se hace uno. ¡Palos!

Resurge plan Metrobús…Con todo y que es algo que todavía se percibe como un sueño, pero a partir de que volvió a “moversele” a la posibilidad de que Hermosillo y Cajeme pudieran contar con un Metrobús, es por lo que algunas organizaciones ciudadanas ya está proponiendo el que se socialice la información con relación a ese plan, a fin de que se analice “de pe a pa”, o desde de todos los ángulos. ¡De ese tamaño!

Y una evidencia de ello es que el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, diera a conocer que para ese efecto ya se hizo una petición formal de audiencia con las autoridades estatales, para obtener más datos sobre esa opción que se ha vuelto a poner sobre la mesa, y específicamente con los del Instituto de Movilidad y Transporte en Sonora (Imtes), donde cobra Carlos Sosa Castañeda. ¡A ese punto!

De tal forma que Peinado Luna dijera que sería: “Para conocer más los detalles, los pormenores, el alcance y magnitud del proyecto, estamos en espera de tener ese encuentro para tener mayor información al respecto, lo que sí te puedo decir que es una realidad, que el sistema de transporte público necesita revolucionar, necesita modernizarse, necesita atender las necesidades y realidades de los usuarios del transporte”. ¡Vóitelas!

Mientras que el representante de los Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, apuntó que: “Sí puede funcionar; son proyectos a largo plazo, siempre y cuando se creen las condiciones para que eso suceda. Eso significa que se debe incentivar a los usuarios para que utilicen el transporte. En Hermosillo, ahorita estamos en el 10% de las personas que usan el transporte urbano, y en Ciudad Obregón están en el 22 o 23%.

Sin embargo, en lo que coincidieron es en que es un servicio que tiene una gran deuda con el usuario, por las deficiencias que presenta hoy en día, de ahí que persista la demanda para que sea eficiente, seguro y de calidad, lo que consideran que hasta el momento está muy lejos de cumplirse, por la falta de camiones, lo que repercute en los largos tiempos de espera, y puras de esas, y es por eso de las expectativas de un Metrobús.

Más horas en el muelle…Vaya que ha sido tal el éxito del recientemente inaugurado muelle de Bahía de Kino, que los comerciantes de ese balneario están proponiendo extender el horario en que esté abierto, así como el de los baños aledaños, para incentivar las visitas nocturnas de los turistas, derivado de que por los calorones que hacen la gente ya sale hasta cuando se oculta el ardiente solazo. ¡Así la petición!

Toda vez que así está el llamado que está haciendo, Javier Yáñez, el representante de los comerciantes instalados en esa área, al manejar que actualmente ese pasadizo que está sobre el mar cierra a las 22:00 horas, y los sanitarios a las 19:00 horas, por lo que hay paseantes que aprovechan la noche para visitar ese punto turístico, pero se encuentran con la sorpresa de que está cerrado. ¡Ni más ni menos!

Razón por la cual de la proposición que están ventilando, para que el acceso a ese puente se extienda al menos hasta la medianoche, porque además las luces se aprecian mejor en un ambiente nocturno, y más cuando hay una vigilancia policíaca las 24 horas en ese punto, mediante los rondines que llevan a cabo los agentes, con lo que dan por descontado que la seguridad está más que asegurada, para evitar que haya desmanes, y demás.

Aunque recalcando que el inmueble donde hacen sus necesidades fisiológicas los visitantes también es un incentivo para que lleguen a ese lugar, y ya estando ahí adquieran la diversidad de productos que ellos venden, pero también “le meten llave” muy temprano, y es por eso de esa pública gestión que están haciendo, para que se amplíe esa operatividad en beneficio de dicha comunidad pesquera. ¿Qué no?

Luego entonces en primer lugar así está el mansaje para el Comisario de esa población de Kino Viejo, Jorge Humberto Fuentes, para que sea el conducto que haga llegar ese sentir a la Comuna hermosillense presidida por el “Presi” Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez, quien a partir de la apertura que ha mostrado para escuchar las demandas ciudadanas, muy seguramente que habrá una respuesta positiva. ¡Es la impresión!

