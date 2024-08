Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Siguen circulando autos “chuecos” con total impunidad

A poco más de un mes de que termine el proceso para regularizar automóviles de procedencia, circulan incontables unidades que no cumplen con los requisitos para obtener el beneficio, o bien, a sus propietarios les tiene sin cuidado acogerse al mismo, porque es más fácil circular tranquilamente con total impunidad.

No está usted para saberlo, pero yo si para contarlo, el pasado viernes, o primeros minutos del sábado, al terminar la edición de Entorno Informativo y dirigirme a mi domicilio, un automóvil sedán, modelo atrasado, color arena, golpeó mi camioneta por alcance y se dio a la fuga.

Por suerte, mis hijas que acudieron a recogerme y yo, salimos solo con el tradicional “coletazo” y lamentablemente tendremos que sufragar los gastos de la reparación de la unidad, mientras que de la atención médica se hizo cargo el Seguro.

Cabe señalar que hablamos a la línea de emergencia y diligentemente acudieron unidades de Tránsito y los agentes ni siquiera se tomaron la molestia de levantar el reporte porque el conductor huyó “y no hay manera de dar con él”, ya que en el crucero donde ocurrió el percance las cámaras no están en funciones.

Además, dijeron, los engomados de las organizaciones de afiliación, “se consiguen en cualquier parte, aunque hubiera tomado el número de la misma, no sirven de nada”, dijo el agente que debe de haber pensado “esta doña cree en los Santos Reyes”, cuando le comenté que si no había un listado de vehículos que deberían de proporcionar las organizaciones de afiliación.

En pocas palabras, el sujeto impunemente golpeó un vehículo, no le importó los daños que causó, y pues tendremos que afrontar los gastos del pago de deducible, en ese grado de indefensión nos encontramos los automovilistas que si pagamos nuestros impuestos, traemos placas y licencia, además de seguro, mientras que los otros ni sudan, ni se acongojan, como dice el refrán.

Muerte de menores en accidentes enluta periodo vacacional

Estamos a punto de culminar el periodo vacacional y lamentablemente la cifra roja que ha dejado esta temporada de asueto sigue creciendo trágicamente, con el fallecimiento de un niño en playas de Bahía de Kino, quien se ahogó la tarde de este domingo, mientras que en Puerto Peñasco, una niña cayó de tercero o quinto piso en un hotel en el que se hospedaba con sus padres.

Supongo que las autoridades de Protección Civil estarán investigando las condiciones del hotel, porque se presume que debe de reunir todas las medidas de seguridad en sus balcones para evitar este tipo de siniestros, aunque lamentablemente, un descuido o exceso de confianza puede ocasionar este tipo de tragedias.

Lo mismo sucedió la tarde de este domingo en las playas de Bahía de Kino, en donde el pequeño de cinco años se encontraba a la orilla de la playa junto a sus hermanas y sin que se percataran se introdujo al mar con el lamentable desenlace.

Son hechos extremadamente tristes, que no deberían de ocurrir, pero que deben de alertar a quienes tienen hijos pequeños para no perderlos de vista, sobre todo cuando se encuentran cerca de cuerpos de agua o en lugares de riesgo, porque los menores no tienen conciencia de los riesgos, por más que les advirtamos de los mismos. Dios consuele a las familias.

