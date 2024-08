Invitan a donar sangre de manera voluntaria; Autoridades de Salud Sonora

Se pretende contar con reservas en bancos de sangre del estado

La Secretaría de Salud, a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), invitó a las y los sonorenses a donar sangre de manera altruista y ayudar a quien lo necesita, acto que beneficia a mantener los bancos de sangre con reservas.

La sangre no se puede crear de manera artificial, por ello la importancia de donar de manera voluntaria para beneficiar a pacientes de todo el estado y para quienes estén pasando por tratamiento médico como algún tipo de cáncer.

Para poder donar sangre se debe ser mayor de edad y no tener más de 65 años; no contar con malestar como resfriado, dolor de garganta, dolor estomacal, algún cuadro de diarrea reciente, fiebre, entre otros; peso mínimo de 50 kilogramos; no haber consumido medicamentos los últimos siete días previos a la donación y un ayuno mínimo de seis horas antes de donar.

Otro de los requisitos es no haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses; no haber consumido alcohol en las últimas 48 horas; no haberse sometido a procedimientos dentales en los últimos siete días; en caso de haberse sometido a una cirugía es necesario esperar un año; no haberse aplicado vacunas en los últimos 28 días; no encontrarse embarazada o lactando, entre otros.

En caso de querer ser parte de los donadores voluntarios, puede acudir al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), el cual se encuentra sobre la avenida Gastón Madrid, entre Cuernavaca y Reyes, en la colonia San Benito. Para mayor información puede comunicarse al 6622130928.

