Mariana Echeverría se Despide de “La Casa de los Famosos” Tras Ser Eliminada en la Cuarta Gala

La lista de eliminados que se filtró la semana pasada resultó ser precisa en la cuarta gala de “La Casa de los Famosos”, confirmando la salida de Mariana Echeverría. La actriz y conductora fue eliminada tras perder en la votación contra Briggitte Bozzo, Mario Bezares y Arath de la Torre, quienes también estaban nominados.

La noche de eliminación fue intensa. Los primeros en ser salvados fueron Arath de la Torre y Briggitte Bozzo, dejando a Mario Bezares y Mariana Echeverría en la etapa final del proceso de eliminación. Finalmente, Echeverría obtuvo el menor número de votos y fue la eliminada de la semana.

A pesar de su eliminación, Mariana no perdió su sonrisa y abordó un taxi que la llevó al estudio, dejando atrás 29 días de convivencia y competencia en el reality show. Con su salida, Mariana ya no aspirará al premio de cuatro millones de pesos.

En contraste, al regresar Mario Bezares a la casa, fue recibido con júbilo por sus compañeros del cuarto Mar. Karime Pinter expresó su emoción diciendo: “Gracias, gracias, gracias, de los mejores momentos de mi vida, una semana más juntos”. Mientras tanto, los integrantes del team Tierra, decepcionados por la eliminación de Mariana, se retiraron rápidamente a su habitación. Adrián Marcelo comentó resignado: “Ni modo”, mientras que Agustín Fernández señaló: “La balanza estaba inclinada, lo vimos en los videos, en todos lados cómo estaba esto”.

Adrián también reflexionó sobre la eliminación de Mariana, señalando que la actriz había cometido algunos errores: “Si volvía, le iba a decir, hubo varias actitudes”.

Brenda Bezares, esposa de Mario, quien asistió a la gala como invitada, no pudo contener las lágrimas y agradeció al público por salvar a su esposo: “La vi cerca, sentí el nudo, para nosotros es bien difícil”.

Tras su salida, Mariana se conectó brevemente a la casa para despedirse de sus compañeros: “No se pongan tristes, equipo Tierra, les dije que afuera me iba a encargar de contar la verdadera historia de las cosas que no se ven, lo voy a hacer. Mucho cuidado, manténganse unidos. Ricardo, te quiero, eres un valiente, gracias por alzar la voz. Me voy a encargar aquí de fortalecerlos y de contar la historia como debe de ser. Los quiero mucho, los voy a extrañar, y que no se les acabe la comida, cuídenla aunque a Arath no le guste y critique las comidas”.