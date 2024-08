Sin medias tintas

¿Encubren a regidora?

Por Martín Romo (El Verdugo)

¿Encubren a regidora?…Y con respecto al que quedan muchos cabos sueltos, es tocante al sonado caso de tres sujetos detenidos Obregón por el delito de secuestro y extor$ión agravada, y que en el momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Cajeme, y de los cuales actualmente sólo uno está en activo, pero lo más delicado es que se maneja que dos son hijos de la regidora, Enriqueta Rodríguez.

Sin embargo, y a pesar de que dicho trío de secuestradores ya fueron vinculados a proceso, como son Roberto Javier “N”, de 43 años de edad; Gibrán Adrián “N”, de 36; y Juan Carlos “N”, de 52; el primero hoy por hoy es inspector de Protección Civil del Municipio cajemense; mientras que el segundo es agente en funciones; y el tercero ya jubilado de la corporación, pero de lo que es Rodríguez nadie ha dicho ni media palabra. ¡Palos!

Porque hasta el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Gustavo Salas, ventiló que pudiera haber un vínculo familiar, de al menos un par de los arrestados, con la mencionada “rugidora” de Morena, de la actual Comuna presidida por el alcalde morenista, Javier Lamarque Cano, pero que no lo podía confirmar, cuando es una información de lo más elemental que debería saber, de ahí que huela a encubrimiento. ¡Zaz!

Aun y cuando se habla de que Rodríguez Medina podría estar hasta involucrada en ese plagio que le imputan a su dúo de vástagos, por el que ya los encarcelaron, junto a otro compinche, por en diciembre de 2021 raptar a un tal César Alejandro “N”, un presunto asaltante, derivado de que antes lo habían atrapado y extor$ionado para no presentarlo, o “empapelarlo”, pero al no cumplirles con el pago total lo “levantaron”. ¡De ese pelo!

A ese grado señalan que le destaparon la “cloaca” a doña Enriqueta, como lo confirmara Salas, al revelar que: “Todos son, actualmente, trabajadores del Ayuntamiento. Uno creo que ya está separado del cargo, creo que ya se jubiló, pero si no mal recuerdo de ese asunto, en su momento eran los tres elementos de la Policía Municipal. Ya se atendió ese tema, se ejecutaron las órdenes y ya fueron puestos a disposición del juez”.

Con todo y que Gustavo Rómulo de entrada no “soltara prenda”, en torno a esas detenciones, de las que como siempre primero se supo por las redes sociales, ya que hasta a los días las oficializaron; en tanto que hasta ahora han guardando hermetismo, con relación al lazo familiar de Rodríguez con un parecito de los plagiarios, mismo que ya están siendo procesados, por los elementos de prueba aportados en su contra. ¡A ese punto!

Y lo más grave es que la exhibida edil ostenta la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo, lo que viene a ser algo así como la iglesia en manos de Lutero, por ser Juez y parte, por lo que así también está la “quemada” de refilón para Lamarque Cano, ya que con eso se acrecienta la desconfianza en la de por sí muy devaluada “Polichota” que encabeza, y que por algo la obregonense es unas de las ciudades más inseguras de México.

De ahí que habrá que ver hasta cuándo Salas Chávez podrá tener el dato, referente a la presunta participación de la ventaneada funcionaria edilicia en ese suceso delictivo, o Enriqueta, según esto haciendo las veces de mediadora para que la víctima pagara; o cuando menos en lo que tiene que ver con la familiaridad que le sacaran a flote, por ser algo que se supone que ya debieron haber arrojado las investigaciones. ¡Mínimo!

Destacan apoyo estatal…Si por la víspera se saca el día, lo que no deja de ser una buena señal, es lo que acaba de publicar en la red social la fundadora y promotora de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, como es una fotografía con el “Gober”, Alfonso Durazo Montaño, reiterando importancia de que el gobierno respalde a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. ¡Órale!

Toda vez que, en su cuenta de X, antes twitter, compartió el siguiente mensaje: “Este día el Gobernador Alfonso Durazo, reafirmó su compromiso de seguir apoyándonos en nuestras acciones dentro de Sonora. Cómo lo he expresado en reiteradas ocasiones, es importante recibir el apoyo de las instituciones gubernamentales para localizar a nuestros seres queridos”, por lo que así está la evidente cercanía.

No obstante, y que es un encuentro del que no diera mayores detalles, aunque cabe aclarar que no es la primera vez que se reúnen con el Mandatario Estatal, y le manifiestan su agradecimiento, y prueba de ello es que, en enero del 2022, Durazo igualmente difundió unas fotografías con ellas, lo que evidencia que con el Gobierno del Estado siempre han llevado una buena relación, en comparación con la Federación. ¡Tómala!

Tan es así que en aquella ocasión el gobernante sonorense expusiera públicamente que: “Reiteré el apoyo sin regateos de mi Gobierno a todos los grupos de búsqueda de la Entidad. Mantendremos como hasta ahora, la apertura y diálogo, siempre con la convicción de facilitar y apoyar sus necesidades”. ¡De ese vuelo!

Por cierto, que el Ejecutivo sigue sumando puntos por todos lados, y para evidencia está el que ahora adelantara que está por resolverse el añejo problema de los derrames de aguas negras de Guaymas, que es una sentida demanda de años por parte de los ciudadanos, con una inversión de $70 millones de pesos, para la rehabilitación y equipamiento de 17 cárcamos de bombeo, ubicados en diversas zonas de ese puerto.

Al ser trabajos que ya presentan un avance superior al 91%, por lo que ya están en los últimos detalles, mediante un trabajo coordinado entre la Comisión Estatal del Agua (CEA) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como otras instituciones, para que en breve ya sea toda una realidad. ¡Qué tal!

Ootra tragedia en hotel…A querer y no, pero como que ultimamente algo está pasando en los hoteles de Sonora, que para nada le está mandando un buen mensaje al turismo, a raíz de los trágicos accidentes que recientemente se han registrado en esos inmuebles, el último el pasado viernes, cuando en un resort de Puerto Peñasco murió una menor de 5 años de edad al caerse del piso 12. ¡Vóitelas!

Ya que semanas atrás, también en un complejo hotelero de Rocky Point, una pareja se electrocutó en un jacuzzi, localizado contiguo a las albercas, falleciendo el esposo, mientras que la mujer logró sobrevivir; en tanto que hace apenas unos días en San Carlos, un infante quedó atorada de su brazo en un tubo que estaba en la piscina, y puros acontecimientos de esos son las que se han estado suscitando. ¡De ese tamaño!

Aun así, y en el caso de la muerte ocurrida en Las Palomas Beach & Golf Resort de Peñasco, alrededor de las 18:28 horas, trascendió que al parecer se debió a un descuido del padre, ya en los momentos en que manipulaba unos inflables, la pequeña subió sola al elevador, y al salir y caminar resbaló, cayendo en el área de estacionamiento, por lo que, al impactarse contra el piso de concreto, murió de forma instantánea. ¡Glúp!

En esos términos estuvo el trágico percance en el que pereciera Keylany Beltrán, quien era originaria de Los Mochis, Sinaloa, y junto con su familia estaba de vacaciones, en lo que representa un nuevo aviso para el de Protección Civil Estatal, Armando Castañeda Sánchez, para que cuando menos revisen los protocolos de seguridad con los que cuentan esos establecimientos, ante esos evidentes riesgos que hay. ¿Qué no?

Y es que podrán tener la mejor voluntad al operar, pero en la práctica algunas de esas hosterías pudieran no estar cumpliendo “al cien” con las medidas preventivas, para salvaguardar la seguridad de sus clientes, como en el caso del huésped electrocutado, porque hasta ahora sólo ha habido puros lamentos, como los del secretario de Turismo, Roberto Gradillas Pineda, pero sin que se promueva alguna campaña. ¡Pácatelas!

¡Es mundial “El Toño”!…Vaya que la que ha seguido traspasando fronteras, es la gestión de éxito de lo que ha sido el trienio del Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, y un nuevo síntoma de ello, es que ahora acudiera al foro internacional Summit 2024, Aceleradora de Ciudades, realizado en Boston, Massachusets, para exponer las obras que han sido exitosa, y con las que ha hecho la diferencia. ¿Cómo ven?

Al una vez más Astiazarán Gutiérrez ser objeto de una distinción de se tipo, al recibir la invitación para presentar algunas de las iniciativas que para bien han impactado a los hermosillenses, en el marco de ese encuentro que se llevara a cabo, y que se creó para inspirar, acompañar e impulsar a los mejores alcaldes de México, a intercambiar experiencias y conocer y adoptar las mejores prácticas de gestión municipal.

Pues en esta ocasión el MIT Sloan School of Management y Harvard Kennedy School en Boston, Estados Unidos, fueron las sedes de la primera edición de esa cumbre, misma que de aquí pa´l real pretenden realizar anualmente, y a la que esta vez convocaron a 20 “Presimunes” electos por primera vez, o reelectos, así como a 10 ponentes de carácter mundial, en materia de desarrollo urbano y calidad de vida. ¡Así el dato!

Casi por nada es por lo que en su mensaje “El Toño” Astiazarán resaltara la importancia que en su administración se le ha dado a la participación ciudadana, en las decisiones de gobierno y en buscar nuevas soluciones a problemas añejos, mediante la innovación, la transparencia y privilegiar la calidad de vida de los habitantes, poniendo como ejemplo la transformación que se hiciera del modernizado Parque Madero.

Eso sin dejar de lado que igual destacó el uso de energías limpias y eficiencia en el tiempo de respuesta con la flotilla de 220 patrullas eléctricas; así como la instalación de la electrolinera más grande de Latinoamérica; y la utilización de paneles solares para suministrar energía en edificios públicos, y en el bombeo de agua potable, entre otras acciones que le valieron reelegirse, y ser de los munícipes mejor evaluados del País.

